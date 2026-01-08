46 tiedetapahtumaa yhdessä illassa – Tieteiden yö kutsuu kysymään ja keskustelemaan
Miltä näyttää Maata kiertävä satelliitti tai mitä Suomen rannikon hylyistä oikeastaan tiedetään? Torstaina 22. tammikuuta Helsingissä järjestettävä Tieteiden yö tuo tieteen keskelle kaupunkia ja kutsuu yleisön kohtaamaan tutkijat museoissa, kahviloissa ja verkossa.
Helsinkiin levittäytyvä Tieteiden yö tarjoaa tänään kymmeniä maksuttomia tapahtumia heille, joita kiinnostaa ymmärtää maailmaa hieman paremmin. Illan aikana järjestetään 46 tiedetapahtumaa 32 eri tapahtumapaikassa.
Tieteiden yössä voi tutustua muun muassa avaruusfysiikkaan, taidehistoriaan, lääketieteeseen ja politiikantutkimukseen. Ohjelma vastaa kysymyksiin, joita moni on joskus pohtinut mielessään – ja tarjoaa myös yllätyksiä.
Tänä vuonna tapahtuma avartaa ymmärrystä esimerkiksi enkelikohtaamisista ja esittelee ääriolosuhteita sietävän karhukaisen. Ohjelmassa käsitellään myös kissojen ja ihmisten yhteistä historiaa sekä Suomen rannikon hylkyjä ja niiden tutkimusta.
– Joka vuosi Tieteiden yö kerää yhteen suuren joukon ihmisiä viihtymään tieteen parissa. Tapahtumien järjestäjät ovat panostaneet siihen, että tutkimus on lähestyttävää ja innostavaa, kertoo tapahtuman vastaava tuottaja Mandi Vermilä.
Runsaudenpula on Tieteiden yön kävijälle tuttu ilmiö. Vermilä on mukana järjestämässä Tieteiden yötä jo yhdettätoista kertaa. Sinä aikana Tieteiden yön tapahtumien määrä on kasvanut kahdestatoista lähes viiteenkymmeneen.
Myös tapahtumamuodot ovat monipuolistuneet. Perinteisten luentojen lisäksi tarjolla on työpajoja, visailuja ja opastettuja kierroksia. Tänä vuonna yleisö voi esimerkiksi seurata etnografista levyraatia tai askarrella meemejä sanomalehtihistoriallisista arkistokuvista.
– Tieteiden yönä tutkijat ovat paikalla kävijöitä varten. He jalkautuvat kaupungin eri tiloihin museoista ravintoloihin. Osa tapahtumista on verkossa, jolloin myös kotisohvalta tai muualta Suomesta voi tulla piipahtamaan paikalle, Vermilä sanoo.
Tieteiden yössä esiintyy sekä kokeneita tutkijoita että uransa alkuvaiheessa olevia tieteentekijöitä. Vermilän mukaan tapahtuman ytimessä on vuorovaikutus tutkijoiden ja kävijöiden välillä.
– Haluamme luoda tilaa tasavertaiselle keskustelulle. Tieteiden yö on tarkoitettu heille, joita kiinnostaa oppia uutta ja ymmärtää muita ihmisiä ja maailmaa ympärillämme.
Tieteiden yö lyhyesti
-
Torstaina 22.1.2026 klo 17 alkaen
-
Vapaa pääsy kaikkiin tapahtumiin
-
46 tapahtumaa, 32 tapahtumapaikkaa Helsingissä, osa tapahtumista verkossa
-
Ohjelmaa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi
-
Järjestäjä: Tieteellisten seurain valtuuskunta
-
Rahoittaja: Koneen Säätiö
-
Lisätiedot: www.tieteidenyo.fi
Yhteyshenkilöt
Mandi Vermilä
Vastaava tapahtumatuottaja
Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV)
Vermilä työskentelee Tieteen päivien pääsihteerinä ja Tieteen päivien ja Tieteiden yön vastaavana tuottajana.
Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV)
Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) on merkittävä tiedepoliittinen toimija, joka edistää tiedeyhteisön elinvoimaisuutta ja monimuotoisuutta yhteiskunnan hyväksi.
