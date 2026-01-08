46 tiedetapahtumaa yhdessä illassa – Tieteiden yö kutsuu kysymään ja keskustelemaan

Miltä näyttää Maata kiertävä satelliitti tai mitä Suomen rannikon hylyistä oikeastaan tiedetään? Torstaina 22. tammikuuta Helsingissä järjestettävä Tieteiden yö tuo tieteen keskelle kaupunkia ja kutsuu yleisön kohtaamaan tutkijat museoissa, kahviloissa ja verkossa.