Kauppakamarien kysely: Alkuvuosi näyttää yrityksissä lupaavalta
Kauppakamarien tammikuun alussa toteuttamasta talouskyselystä selviää, että yritysten odotukset tulevasta kasvusta vahvistuivat syksystä erityisesti liikevaihdon, tilauskantojen ja viennin osalta. Lähes 85 prosenttia vastaajista odottaa liikevaihtonsa kasvavan tai pysyvän ennallaan myös Varsinais-Suomessa.
Tilauskantojen ja kannattavuuden kehitykseen liittyvät odotukset seuraavan puolen vuoden jaksolle olivat mittaushistorian myönteisimmät valtakunnallisesti. Erityisen myönteisiä arvioita antoivat teollisuusalan yritykset, joista yli 40 prosenttia odotti tilauskantansa kasvavan seuraavan puolen vuoden jaksolla. Samat lukemat näkyivät myös Turun kauppakamarin jäsenyritysten vastauksissa.
Kysely tehtiin kauppakamarien jäsenyrityksille tammikuun alussa ja siihen vastasi yli 1700 yritystä. Turun kauppakamarista kyselyyn vastasi 154 elinkeinoelämän edustajaa Varsinais-Suomesta.
Varsinais-Suomessa odotukset ovat vielä maan keskiarvoakin valoisampia liikevaihto-odotusten suhteen. Liikevaihdon kasvua seuraavan puolen vuoden jaksolla ennakoi 41 prosenttia vastaajista ja 43 prosenttia yrityksistä odotti tilanteen pysyvän ennallaan. Supistumista odotti vain noin 16 prosenttia vastaajista. Lukemat ovat kohentuneet selvästi verrattuna edelliseen syyskuun kyselyyn, jolloin kasvua odotti noin 30 prosenttia vastaajista ja supistumista reilut 21 prosenttia.
”Kysynnän odotetaan hiljalleen vilkastuvan, mutta tilanne maailmalla on kuitenkin edelleen herkkä ja epävakaa. Esimerkiksi isot investoinnit odottavat markkinoiden vakautumista, vaikka odotukset ovat muuten huomattavasti positiivisempia,” arvioi tilannetta Turun kauppakamarin vaikuttamispäällikkö Krista Ahonen.
Samoilla linjoilla on myös toimitusjohtaja Jari Mäenranta, Okartek Oy: ”Uskomme hienoiseen kasvuun vuoden 2026 aikana, huolimatta epävarmuustekijöistä, joita edelleen kuitenkin on”.
Okartek on tunnettu, erityisesti ruiskuvaluun keskittynyt suomalainen muovialan sopimusvalmistaja, jonka tuotanto kattaa kokonaisvaltaisen palvelun aina suunnittelusta toimitukseen asti. Yrityksessä työskentelee liki 100 henkilöä. Okartekin omasta kasvusta kertoo myös uusi tehdas, joka käynnistyi viime kesänä Kaarinassa.
Tilauskantojen nousuodotukset vahvistuneet
Erityisen vahvoja liikevaihdon kasvuodotukset olivat kyselyssä suuremmissa yrityksissä, joiden painoarvo koko talouden kehityksen kannalta on merkittävä. Näkymät olivat vahvan myönteisiä myös tilauskantojen suhteen. Kasvua seuraavan puolen vuoden jaksolle odotti varsinaissuomalaista yrityksistä 35 prosenttia vastaajista. Vastaava lukema oli syyskuussa 25 prosenttia, eli nousuodotukset ovat vahvistuneet. Vain noin 12,5 prosenttia vastaajista odotti tilauskantansa heikkenevän jatkossa. Koko maan keskiarvo tässä oli 16 prosenttia. Loput vastaajat ennakoivat tilauskannan pysyvän nykyisellä tasolla.
”Odotus tilauskantojen tulevasta kehityksestä oli korkeammalla tasolla kuin kertaakaan aiemmin vastaavissa kyselyissä. Yrityksistä löytyy vakaata uskoa siihen, että tilauskannat ovat etenemässä myönteiseen suuntaan ja hyvin vähän pelkoa siitä, että tilanne olisi ainakaan heikkenemässä”, arvelee Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Jukka Appelqvist.
”Teollisuudessa odotukset tilauskantojen näkymistä olivat erityisen vahvoja, mutta odotukset olivat myönteisiä kaikilla toimialoilla. Ilahduttavasti myös pitkäkestoisista vaikeuksista kärsineellä rakentamisen toimialalla oli enemmän vastaajia, jotka ennakoivat tilauskantansa kasvua, kuin niitä, jotka odottivat laskua. Tämä on rohkaiseva merkki, koska rakentamisen matala lähtötaso tuo vahvaa nousupotentiaalia talouteen”, jatkaa Appelqvist.
Kauppakamarien talouskysely tehtiin 8.-12.1.2026 ja siihen vastasi 1717 eri kokoista yritystä eri toimialoilta ympäri Suomen. Turun kauppakamarista kyselyyn vastasi 154 elinkeinoelämän edustajaa Varsinais-Suomesta. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä ja siihen on voinut vastata vain yhden kerran jäsenyritystä kohden.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Krista AhonenvaikuttamispäällikköTurun kauppakamariPuh:050 594 9641krista.ahonen@kauppakamari.fi
Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä, ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917, ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Turun kauppakamari
Yrityksiä kannustetaan nuorten palkkaamiseen: Palkkaa nuori osaaja ja ylläty positiivisesti!21.1.2026 08:39:23 EET | Tiedote
Turun kauppakamari ja koulutus- ja työvoimavaliokunta haastavat maakunnan yritykset palkkaamaan nuoria yrityksiin näyttämään kykynsä ja osaamisensa.
Kysely: Kiinteä yhteys Tukholmaan saa yrityselämältä runsasta kannatusta16.12.2025 09:42:11 EET | Tiedote
Tuore raportti (Nordic Capitals Railway) Helsinki−Turku−Tukholma−Oslo-rautatieyhteydestä sekä joululahjarahana valtion budjetista Väylävirastolle tullut 250 000 euroa Helsinki−Turku−Tukholma-välin kiinteän yhteyden selvitykseen herättivät Varsinais-Suomen elinkeinoelämän piirissä ajatuksia heti tuoreeltaan. Enemmistö Turun kauppakamarin kyselyyn vastanneista yritysjohdon edustajista antaa hankkeelle tukensa.
Vetoomus: Uudenkaupungin rata on peruskorjattava viipymättä ja henkilöjunaliikenne käynnistettävä4.12.2025 11:30:00 EET | Tiedote
Turku–Uusikaupunki-radan peruskorjaus on valtakunnallisesti merkittävä hanke, joka kuuluu Väyläviraston priorisoimaan rataverkon investointiohjelmaan. Radan nykyinen kunto ei täytä nykystandardeja. Peruskorjaus tukee huoltovarmuutta ja vaarallisten aineiden kuljetuksia. Hanke on suunnitteluvalmiudeltaan toteutettavissa heti, sillä ratasuunnitelma valmistuu kuluvan vuoden aikana.
Työelämäauditointi yritysten ja opiskelijoiden välillä alkaa Varsinais-Suomessa3.12.2025 08:50:14 EET | Tiedote
Turun kauppakamari järjestää seudun ensimmäisen työelämäauditoinnin yhteistyössä Pohjois-Karjalan kauppakamarin kanssa. Ensimmäisenä Hyväksytysti työelämäauditoitu -arvioinnin kohteena on Turun ammattikorkeakoulun sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus.
Kauppakamari palkitsi Uudessakaupungissa17.11.2025 09:38:40 EET | Tiedote
Turun kauppakamarin Uudenkaupungin kauppakamariosasto vietti 80-vuotisjuhliaan perjantaina 14.11.2025 Monitoimitalo Wintterissä. Uudenkaupungin kauppakamariosasto on perustettu 27.11.1945, jolloin sen toiminta-alueeksi määritettiin koko Vakka-Suomi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme