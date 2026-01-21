Kauppakamarien kysely: Alkuvuosi näyttää yrityksissä lupaavalta

Tilauskantojen ja kannattavuuden kehitykseen liittyvät odotukset seuraavan puolen vuoden jaksolle olivat mittaushistorian myönteisimmät valtakunnallisesti. Erityisen myönteisiä arvioita antoivat teollisuusalan yritykset, joista yli 40 prosenttia odotti tilauskantansa kasvavan seuraavan puolen vuoden jaksolla. Samat lukemat näkyivät myös Turun kauppakamarin jäsenyritysten vastauksissa.

Kysely tehtiin kauppakamarien jäsenyrityksille tammikuun alussa ja siihen vastasi yli 1700 yritystä. Turun kauppakamarista kyselyyn vastasi 154 elinkeinoelämän edustajaa Varsinais-Suomesta.

Varsinais-Suomessa odotukset ovat vielä maan keskiarvoakin valoisampia liikevaihto-odotusten suhteen. Liikevaihdon kasvua seuraavan puolen vuoden jaksolla ennakoi 41 prosenttia vastaajista ja 43 prosenttia yrityksistä odotti tilanteen pysyvän ennallaan. Supistumista odotti vain noin 16 prosenttia vastaajista. Lukemat ovat kohentuneet selvästi verrattuna edelliseen syyskuun kyselyyn, jolloin kasvua odotti noin 30 prosenttia vastaajista ja supistumista reilut 21 prosenttia.

”Kysynnän odotetaan hiljalleen vilkastuvan, mutta tilanne maailmalla on kuitenkin edelleen herkkä ja epävakaa. Esimerkiksi isot investoinnit odottavat markkinoiden vakautumista, vaikka odotukset ovat muuten huomattavasti positiivisempia,” arvioi tilannetta Turun kauppakamarin vaikuttamispäällikkö Krista Ahonen.

Samoilla linjoilla on myös toimitusjohtaja Jari Mäenranta, Okartek Oy: ”Uskomme hienoiseen kasvuun vuoden 2026 aikana, huolimatta epävarmuustekijöistä, joita edelleen kuitenkin on”.

Okartek on tunnettu, erityisesti ruiskuvaluun keskittynyt suomalainen muovialan sopimusvalmistaja, jonka tuotanto kattaa kokonaisvaltaisen palvelun aina suunnittelusta toimitukseen asti. Yrityksessä työskentelee liki 100 henkilöä. Okartekin omasta kasvusta kertoo myös uusi tehdas, joka käynnistyi viime kesänä Kaarinassa.

Tilauskantojen nousuodotukset vahvistuneet

Erityisen vahvoja liikevaihdon kasvuodotukset olivat kyselyssä suuremmissa yrityksissä, joiden painoarvo koko talouden kehityksen kannalta on merkittävä. Näkymät olivat vahvan myönteisiä myös tilauskantojen suhteen. Kasvua seuraavan puolen vuoden jaksolle odotti varsinaissuomalaista yrityksistä 35 prosenttia vastaajista. Vastaava lukema oli syyskuussa 25 prosenttia, eli nousuodotukset ovat vahvistuneet. Vain noin 12,5 prosenttia vastaajista odotti tilauskantansa heikkenevän jatkossa. Koko maan keskiarvo tässä oli 16 prosenttia. Loput vastaajat ennakoivat tilauskannan pysyvän nykyisellä tasolla.

”Odotus tilauskantojen tulevasta kehityksestä oli korkeammalla tasolla kuin kertaakaan aiemmin vastaavissa kyselyissä. Yrityksistä löytyy vakaata uskoa siihen, että tilauskannat ovat etenemässä myönteiseen suuntaan ja hyvin vähän pelkoa siitä, että tilanne olisi ainakaan heikkenemässä”, arvelee Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Jukka Appelqvist.

”Teollisuudessa odotukset tilauskantojen näkymistä olivat erityisen vahvoja, mutta odotukset olivat myönteisiä kaikilla toimialoilla. Ilahduttavasti myös pitkäkestoisista vaikeuksista kärsineellä rakentamisen toimialalla oli enemmän vastaajia, jotka ennakoivat tilauskantansa kasvua, kuin niitä, jotka odottivat laskua. Tämä on rohkaiseva merkki, koska rakentamisen matala lähtötaso tuo vahvaa nousupotentiaalia talouteen”, jatkaa Appelqvist.

Kauppakamarien talouskysely tehtiin 8.-12.1.2026 ja siihen vastasi 1717 eri kokoista yritystä eri toimialoilta ympäri Suomen. Turun kauppakamarista kyselyyn vastasi 154 elinkeinoelämän edustajaa Varsinais-Suomesta. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä ja siihen on voinut vastata vain yhden kerran jäsenyritystä kohden.