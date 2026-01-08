Viime vuosi toi Keski-Suomeen lähes 9,5 miljoonaa euroa maaseudun yritys- ja hanketukia

Yhdistysten ja yhteisöjen kehittämishankkeisiin myönnettiin rahoitusta 6,3 miljoonaa euroa. Maaseuturahoituksen sai Keski-Suomessa viime vuonna 96 hanketta.

Keskisuomalaisia maaseutuyrityksiä rahoitettiin lähes 3,2 miljoonalla eurolla; tukea myönnettiin yhteensä 206 kohteeseen. Euromääräisesti eniten yritystukia meni Saarijärvellä, Laukaassa ja Jämsässä toimiville yrityksille: niiden yhteenlaskettu osuus kaikista myönnetyistä yritystuista oli kaksi kolmasosaa.

Maaseutuyksikön päällikkö Pertti Ruuska Keski-Suomen elinvoimakeskuksesta toteaa, että yritystukien kysyntä oli viime vuonna vilkkaampaa kuin edellisvuonna.

– Rahoitusta päästiin myöntämään yleisempien kehittämistoimenpiteiden lisäksi yritysten mittavammillekin investoinneille. Elinvoimakeskukseen viime viikkoina tulleiden tukihakemusten ja rahoitustiedustelujen perusteella parantunut vire näyttäisi jatkuvan myös tänä vuonna, hän arvioi.

Kehittämishankkeiden osalta laajakaistarakentaminen lähti viime vuonna liikkeelle, ja rahoitusta sai lisäksi moni ilmasto- ja ympäristöteemainen hanke. Rahoituksen sai myös Keski-Suomen alkutuotannon huoltovarmuutta vahvistava Varautuva viljelijä -hanke.

EU:n maaseuturahoitusta myönnetään maaseudulla toimiville mikro- ja pk-yrityksille sekä yhdistysten ja yhteisöjen yleishyödyllisiin hankkeisiin. Viime vuonna rahoitusta myönsivät paikalliset Leader-ryhmät JyväsRiihi, Maaseutukehitys, Vesuri-ryhmä ja Viisari sekä Keski-Suomen ELY-keskus, jonka työtä jatkaa 1.1.2026 alkaen Keski-Suomen elinvoimakeskus.

Loppuvuoden rahoitus puoliksi yrityksille ja kehittämishankkeille

Vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä (1.10.–31.12.2025) Keski-Suomeen myönnettiin lähes 1,6 miljoonaa euroa EU:n maaseuturahoituksen yritys- ja hanketukia. Summasta yritystukia oli vähän yli puolet ja kehittämishankkeiden tukia lähes puolet. Yritystukia myönnettiin 60 kohteeseen, ja rahoituksen sai 21 kehittämishanketta.

Keski-Suomen ELY-keskus myönsi loka-joulukuussa 2025 maaseudun pk-yrityksille ja hankkeille rahoitusta yhteensä lähes 0,8 miljoonaa euroa. Siitä noin 0,5 miljoonaa oli yritystukia, ja kehittämishankkeita rahoitettiin lähes 0,3 miljoonalla eurolla.

Yritysrahoitusta saivat mm. insinööritoimisto Matricomp Oy Keuruulta sekä kasvualustoja ja katteita valmistava Biokasvuvoima Oy Saarijärveltä. Teollisuussäiliöiden lujuuslaskentaan erikoistunut Matricomp sai rahoitusta laskentapalvelun ja markkinoinnin kehittämiseen. Biokasvuvoima investoi rahoituksen avulla halliin, josta se tekee teollisuuden sivuvirtojen kiertotalouskeskuksen.

Hankerahoitusta Keski-Suomen ELY-keskuksesta sai mm. Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy:n Senioridigi-hanke, jonka tavoitteena on madaltaa maaseudun ikääntyvien kynnystä käyttää kotiin vietäviä teknologioita.

Leader-ryhmät rahoittivat energiatehokkuuden parantamista

Keski-Suomen Leader-ryhmät myönsivät loka-joulukuussa 2025 yhteensä 0,8 miljoonaa euroa maaseuturahoitusta. Mikroyrityksille myönnettiin yhteensä 0,3 miljoonaa euroa, ja yhdistysten ja yhteisöjen kehittämishankkeisiin 0,5 miljoonaa euroa. Kehittämishankkeiden Leader-rahoitukseen sisältyy myös kuntarahoitusta.

Yritysrahoitusta Leader-ryhmästä sai mm. pihtiputaalainen maanviljelijä Juha Lamminniemi, joka investoi Liisankankaan Jäätelön uudenlaiseen tuotantoteknologiaan kylmän herkun saamiseksi jatkossa myyntiin myös vähittäiskauppoihin. Yrittäjä Kirsi Rautiainen Laukaasta sai tukea kuvataideterapiaa ja -ohjausta sekä taidemyyntiä harjoittavan yrityksen perustamiseen, ja Keuruulla toimiva RantaGolf Oy sai tukea niin ikään toiminnan aloittamiseen ja golfsimulaattorin hankintaan. Hankasalmella toimivan Ranta-Keurulan matkailumaatilan yrittäjä Pekka Riipinen sai rahoitusta majoitustilojen lämmitysjärjestelmän modernisointiin.

Leader-ryhmät rahoittivat energiatehokkuuden parantamista myös kehittämishankkeissa. Esimerkiksi Valkolan kylä ry Laukaasta ja Rahkolan kyläyhdistys ry Saarijärveltä saivat tukea kylätalojen energiaremontteihin, mm. ilmalämpöpumppujen hankintaan. Ruuhimäki-seura ry Toivakassa puolestaan kunnostaa tuen turvin kylätalon kattoa ja ulkoseiniä, ja Keuruun Ampumaratayhdistys ry rakentaa uuden hirviradan ja suojakatoksen Ampumaurheilukeskukseen.

Kaikki Keski-Suomeen 1.10.–31.12.2025 myönnetyt hanke- ja yritystuet löytyvät alla olevan linkin kautta.