Suomen Arvopantti Oy:lle 49 000 euron seuraamusmaksu rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 15.12.2025 määrännyt 49 000 euron seuraamusmaksun Suomen Arvopantti Oy -nimiselle panttilainauslaitokselle.
Aluehallintovirasto arvioi ilmoitusvelvollisen puutteet erityisen moitittaviksi. Vakavimmat laiminlyönnit koskevat ilmoitusvelvollisen selonottovelvollisuutta sekä ilmoitusvelvollisuutta.
Lisäksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto pitää asianmukaiseen riskiarvioon liittyvää laiminlyöntiä erityisen moitittavana tekona, sillä riskiarvioon liittyvät olennaiset puutteet ovat heikentäneet ilmoitusvelvollisen kykyä tunnistaa ja havaita epäilyttäviä liiketoimia omassa liiketoiminnassaan.
Määrätty seuraamus perustuu kokonaisarviointiin, jossa on huomioitu muun muassa velvoitteiden laiminlyöntien laatu, laajuus sekä ilmoitusvelvollisen taloudellinen asema.
Seuraamusmaksu maksetaan valtiolle. Päätös ei ole lainvoimainen.
Etelä-Suomen aluehallintoviraston rahanpesulain valvonta on siirtynyt Lupa- ja valvontavirastolle
Etelä-Suomen aluehallintoviraston toiminta on lakannut 31.12.2025 ja sen rahanpesulain valvontatehtävä on siirtynyt 1.1.2026 Lupa- ja valvontavirastoon.
Lupa- ja valvontavirasto valvoo rahanpesulain nojalla muun muassa panttilainauslaitoksia. Lupa- ja valvontavirasto voi määrätä rahanpesulain 8 luvussa tarkoitetun hallinnollisen seuraamuksen sen valvottavaksi säädetylle ilmoitusvelvolliselle, joka laiminlyö tai rikkoo rahanpesulain velvoitteita.
ylitarkastaja Aili ForsténPuh:0295254818etunimi.sukunimi@lvv.fi
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
