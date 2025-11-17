Spondan uusi vastuullisuusohjelma julkaistu: kunnianhimoisena tavoitteena nostaa 60 % kiinteistökannasta A- tai B-energialuokkaan jo tänä vuonna
Kiinteistösijoitusyhtiö Sponda Oy julkaisi vastuullisuusohjelmansa vuosille 2026–2028. Ohjelma on uudistettu tilanteessa, jossa vastuullisuutta koskeva sääntely on murroksessa. Samanaikaisesti asiakkaiden ja muiden sidosryhmien odotukset vastuullisuudelle kasvavat entisestään ilmastonmuutoksen edetessä. Sponda vastaa näihin muutoksiin asettamalla entistä vaikuttavampia ja konkreettisempia tavoitteita.
Rakennukset kuluttavat Suomessa noin 40 % kaikesta käytetystä energiasta. Vähentääkseen kiinteistöjensä energiankulutusta Spondan tavoitteena on nostaa 60 % kiinteistöportfoliostaan parhaisiin A- tai B-energialuokkiin jo vuoden 2026 aikana. Prime-kiinteistöissä, joista suurin osa sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa, tavoite on vielä kunnianhimoisempi: 70 %.
Päivitetty vastuullisuusohjelma rakentuu neljän teeman ympärille: ympäristö, yhteiskunta, henkilöstö ja hyvä hallintotapa.
Ohjelmassa painotetaan entistä vahvemmin kiertotalouden ja luonnon monimuotoisuuden edistämistä, heijastaen niiden kasvavaa merkitystä. Siinä painottuu myös ihmisoikeuksiin liittyvän huolellisuusvelvoitteen varmistaminen koko arvoketjussa. Työturvallisuus, henkilöstön hyvinvointi ja ammatillinen kehittyminen säilyvät ohjelman keskeisinä teemoina. Lisäksi ohjelmassa kiinnitetään huomiota päästöjen vähentämiseen: Spondan kiinteistöt hyödyntävät jo päästötöntä energiaa, joten painopiste siirtyy rakennushankkeiden ja ylläpidon aiheuttamien epäsuorien päästöjen hallintaan.
Edellisen vastuullisuusohjelman edistysaskeleet
Nyt asetetut tavoitteet ovat luonteva jatkumo Spondan edelliselle vastuullisuusohjelmalle, jonka aikana, vuosina 2023 – 2025, yhtiö saavutti useita merkittäviä virstanpylväitä:
- Sponda oli Euroopan vastuullisin kiinteistöalan yhtiö omassa vertailuryhmässään GRESB-arvioinnissa vuonna 2025. Yhtiö on lisäksi saanut vuosittaisen Global Sector Leader -tunnustuksen yhtäjaksoisesti vuodesta 2022 lähtien.
- Spondan oman energiatehokkuusohjelman tavoitteet ylitettiin selvästi ja kiinteistöjen energiankulutus väheni yli 17 prosenttia.
- Kiinteistöjen energiatodistusten A- tai B-luokkiin kuuluvien kohteiden osuus kasvoi 44 prosenttiin, vahvistaen EU-taksonomian mukaisuutta.
- Spondan kiinteistöjen sertifiointiaste ja -taso nousivat, ja sertifioinnit kattavat lähes koko kiinteistösalkun (92 %).
- Sponda siirtyi täysin päästöttömän energian käyttöön kiinteistöissään, mikä ylitti energiankäytölle (Scope 2) asetetut tieteeseen perustuvat päästötavoitteet (SBTi). Energiankäytön CO2-päästöjä vähennettiin noin 19 000 tonnia vuoden 2022 tasosta.
Myös kiertotalouden ja luonnon monimuotoisuuden tukemiselle on luotu hyvä pohja. Viime vuosina Sponda on kehittänyt rakentamisen kiertotalouden prosessejaan esimerkiksi Mannerheimintie 6 -kehityshankkeessaan. Kiinteistöalan yhteishankkeissa selvitettiin Signe-uudisrakennuksen materiaalivalmistuksen luontojalanjälkeä ja kehitettiin talotekniikkaosien kiertotaloutta.
”Sponda on saanut kansainvälistä tunnustusta yhtenä kiinteistöalan kestävän kehityksen edelläkävijänä sijoittuen GRESB-vastuullisuusarvioinnin (Global Real Estate Sustainability Benchmark) jaetulle ykkössijalle jo neljänä peräkkäisenä vuonna. Tunnustus heijastaa paitsi kunnianhimoista tekemistämme myös sitä, kuinka tärkeää vastuullisuus on asiakkaillemme. Parannamme jatkuvasti kiinteistöjemme energiatehokkuutta ja niiden kokonaisvaltaista suorituskykyä, tukien asiakkaitamme heidän omien vastuullisuustavoitteidensa saavuttamisessa. On ollut palkitsevaa nähdä, että asiakastyytyväisyys on myös tämän myötä kasvanut”, sanoo Spondan toimitusjohtaja Christian Hohenthal.
”Vastuullisuusregulaatio on tällä hetkellä murroksessa. Tästä syystä vapaaehtoisten vastuullisuustoimien ja -sitoumuksien merkitys kasvaa ja kannustimina ovat entistä useammin sidosryhmiemme, etenkin asiakkaidemme vaatimukset. Vastuullisuus on keskeinen osa strategiaamme, ja uusi ohjelmamme jatkaa viime vuosien menestyksekästä työtä, ja kytkeytyy yhä vahvemmin osaksi kaikkea toimintaamme. Odotamme innolla, että pääsemme yhdessä kumppaneidemme kanssa toteuttamaan uutta vastuullisuusohjelmaamme”, toteaa Spondan Head of ESG Pirkko Airaksinen.
Lisätietoa Spondan uudesta vastuullisuusohjelmasta löytyy yhtiön verkkosivuilta.
