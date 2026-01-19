DNA:n viimeinen lankapuhelinkeskus sammutettiin Lahdessa: Kupariverkkojen yli 140-vuotinen aika DNA:lla on päättynyt
DNA:n viimeinen kupari- eli lankapuhelinverkkojen käytössä ollut puhelinkeskus sammutettiin Lahden Harjukadulla keskiviikkona 21. tammikuuta 2026. Sammuttamisen toteutti DNA:n toimitusjohtaja Jussi Tolvanen DNA:laisista ja mediasta koostuneen yleisön läsnä ollessa. Samalla päättyi puhelinlankojen yli 140-vuotinen historia DNA:n ja sen historiallisten edeltäjien, Päijät-Hämeen, Oulun, Porin, Kuopion, Lohjan ja Lännen puhelinyhtiöiden osalta.
Kytkimestä kuuluu pieni napsahdus DNA:n toimitusjohtajan Jussi Tolvasen sormen alla, ja virrat sammuvat viimeistä kertaa Lahden Harjukadulla sijaitsevasta puhelinkeskuksesta. Laitteiston humina vaimenee ja vilkkuvat led-valot sammuvat. Kaikessa eleettömyydessään tapahtumaa voi pitää kuitenkin hyvin historiallisena.
”Viimeinen sammuttaa valot”, Tolvanen totesi naurahtaen.
Lahden Keskinäinen Telefooniyhdistys perustettiin 1906 ja seuraavasta vuodesta lähtien lankapuhelintoiminta käynnistyi Lahden Harjukadun ja Rauhankadun risteyksessä sijaitsevassa tilassa. Yhdistyksestä muotoutui myöhemmin erinäisten vaiheiden kautta Päijät-Hämeen Puhelin. Yhtiö sulautettiin vuonna 2007 mobiilioperaattorina toimineeseen DNA:han viiden muun puhelinyhtiön kanssa. Mukana olivat Päijät-Hämeen lisäksi Oulun, Lännen, Kuopion, Satakunnan ja Lohjan Puhelimet. Samalla syntyi nykyinen DNA-konserni.
Vaikka Harjukadulla ehdittiin siis harjoittaa lankapuhelintoimintaa kunnioitettavat 119 vuotta, yltää DNA:n lankapuhelinhistoria vielä kauemmas. Nykyisen DNA:n historiallisten edeltäjien, Lahden, Oulun, Porin, Kuopion, Lohjan ja Lännen Puhelinten puhelinyhtiötoiminnat aloitettiin vuosina 1882–1906. Historiaa lankapuhelinten osalta ehti kertyä siis jopa 144 vuotta.
Kupariverkot olivat nykyisen datayhteiskunnan esi-isä
Lahden Harjukadun uusi toimistotalo valmistui vuonna 1920, ja uusi keskusrakennus vuonna 1954. Tiloja laajennettiin merkittävästi vuonna 1964. Dataliikennettä kupariverkkoon saatiin puheen rinnalle jo vuonna 1969, kun Keskon datansiirtolaitteet kytkettiin Lahden puhelinverkkoon. Valokuitutekniikkaa Suomessa kokeiltiin ensimmäisen kerran jo 1970-luvun lopulla, ja Lahden ensimmäisen valokaapeliverkon rakentaminen alkoi 1980-luvun alussa. Tilat ovat edelleen DNA:n datakeskuskäytössä, vaikka lankapuhelintoiminta onkin nyt lopullisesti lakannut.
DNA tiedotti jo vuonna 2021 kupariverkkojensa korvaamisesta moderneilla kaapeli-, valokuitu- ja mobiiliratkaisuilla. Työt alkoivat vuoden 2021 lopulla Raisiosta, ja viimeisenä kuparipohjaiset palvelut loppuivat nimenomaan Lahden yritysasiakkailta vuoden 2025 lopulla. Tämä mahdollisti viimeisen puhelinkeskuksen sammuttamisen lyhyen varoajan jälkeen nyt tammikuussa 2026.
Kupariverkkoa on käytetty viime vuosina pääasiassa lankapuhelinyhteyksien ja vanhan laajakaistatekniikan (xDSL) ylläpitämiseen. Tällä tekniikalla datanopeudet nousivat parhaimmillaankin vain muutamaan kymmeneen megaan. Kupariverkkoa ei siis tule sekoittaa nykyaikaisiin kaapeli- tai kuituverkkoihin, jotka mahdollistavat gigaluokan yhteydet, ja joihin DNA investoi jatkossakin merkittävästi.
”Vaikka kupariasiakkaita oli enää purkuhankkeen alkaessa 2021 jäljellä hyvin vähän, havaitsimme hankkeen edetessä, että kupariyhteyksiä on käytetty Suomessa vuosikymmenten mittaan varsin luovasti. Esimerkiksi erään paikkakunnan kirkonkellojen ohjausjärjestelmä toimi lankapuhelinliittymän kautta. Se saatiin onneksi helposti korvattua nykyaikaisella ratkaisulla. Tämän voisi sanoa olleen sellainen 1900-lukulainen IoT-ratkaisu”, Tolvanen kuvailee pilke silmäkulmassaan.
Kupariverkon väistymisen myötä tarpeettomaksi jääneet laitteistot päätyvät elektroniikkaromuna uusiokäyttöön. Kupariverkon mantteli datayhteiskunnan selkärankana on siirtynyt mobiili-, kaapeli- ja valokuituverkoille.
Lisätietoja medialle:
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi
Kuvat
DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Yhdessä katsomme turvallisempaan ja älykkäämpään tulevaisuuteen. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet koteihin sekä töihin ja pidämme näin huolta yhteiskunnan digitalisaatiosta. Asiakkaamme ovat jo vuosien ajan olleet mobiilidatan käyttömäärissä maailman kärkijoukossa. DNA:lla on noin 3,7 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Meidät on palkittu lukuisia kertoja erinomaisena työnantajana ja perheystävällisenä työpaikkana. Vuonna 2024 liikevaihtomme oli 1 100 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee noin 1 600 henkilöä ympäri Suomea. DNA on osa Telenoria, joka on Pohjoismaiden johtava tietoliikenneyhtiö. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Facebookissa @DNA.fi, Instagramissa ja Threadsissa @dna_fi sekä LinkedInissä @DNA-Oyj.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta DNA Oyj
DNA vahvistaa asemaansa käytettyjen laitteiden markkinassa – Vaihtokapula sulautuu DNA:han19.1.2026 09:30:00 EET | Tiedote
Käytettyjen puhelinten markkina kasvaa tällä hetkellä Suomessa noin 20 prosentin vuosivauhtia. DNA:n tammikuussa 2023 perustama käytettyjen puhelinten kauppapaikka Vaihtokapula on kolmessa vuodessa kasvanut yhdeksi toimialan merkittävimmistä tekijöistä. Nyt tammikuussa 2026 se sulautuu kiinteäksi osaksi DNA:n liiketoimintaa. Samalla DNA vahvistaa käytettyjen laitteiden kiertotaloutta kokonaan kotimaisella toimitusketjulla.
DNA Strengthens Its Position in the Preowned Device Market – Vaihtokapula Merges with DNA19.1.2026 09:30:00 EET | Press release
The market for preowned phones in Finland is currently growing at an annual rate of approximately 20 percent. Vaihtokapula, the marketplace for preowned phones established by DNA in January 2023, has in three years become one of the most significant players in the industry. Now, in January 2026, it will be fully integrated into DNA’s business. At the same time, DNA strengthens the circular economy of preowned devices by introducing an entirely domestic supply chain.
Yli 100 kesätyöntekijää – ei yhtäkään CV:tä tai hakemuskirjettä: DNA jatkaa inhimillistä ja tasa-arvoista rekrytointimalliaan16.1.2026 09:00:00 EET | Tiedote
DNA rekrytoi jälleen ensi kesäksi noin 100 omanlaista kesätyökaveria eri puolille Suomea – tuttuun tapaan ilman CV:tä tai perinteistä hakemuskirjettä. Hyväksi todettu, inhimillinen rekrytointimalli tukee DNA:n työnantajalupausta: inhimillinen ja omanlainen DNA, ja kesätyöntekijöihin luotetaan kuin vakituisiin. Kesätyökavereille tarjotaan samat työsuhde-edut ja -oikeudet kuin vakituiselle henkilöstölle.
Over 100 summer employees – not a single CV or cover letter: DNA continues its humane and equal recruitment model16.1.2026 09:00:00 EET | Press release
DNA will once again recruit around 100 one-of-a-akind summer colleagues across Finland for next summer – as usual, without a CV or traditional cover letter. This well‑established, humane recruitment model supports DNA’s employer promise: a humane and one-of-a-kind DNA, where summer employees are trusted just like permanent staff. Summer colleagues are offered the same employment benefits and rights as permanent employees.
DNA:n joulukuun ja koko vuoden 2025 myydyimmät puhelimet, älykellot ja tietokoneet2.1.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Puhelinten, älykellojen ja tietokoneiden lisäksi jouluna oli kysyntää erityisesti puhelinten tarvikkeissa, älykotituotteissa sekä pelikonsoleissa. Apple oli vuoden suosituin älypuhelinvalmistaja niin kuluttajien kuin yritysasiakkaiden keskuudessa. Vuoden myydyin tietokone oli Acer Chromebook ja älykellojen suosituin oli puolestaan Xplora XGO2 -lasten kellopuhelin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme