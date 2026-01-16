Hämeen yritysten näkymät kirkastuvat – talousodotuksissa selvä parannus syksyyn

Tammikuun tuoreesta talouskyselystä selviää, että joka kolmas vastanneista hämäläisyrityksistä odottaa liikevaihdon kasvavan seuraavan puolen vuoden aikana, samalla kun liikevaihdon laskua odottavien osuus on pudonnut syksystä 24 prosentista 14 prosenttiin. Lisäksi seuraavien kuuden kuukauden aikana tilauskannan piristymiseen uskoo nyt 31 prosenttia yrityksistä, kun syyskuussa vastaava osuus oli 18 prosenttia.

Yritysten kannattavuus on vakaantumassa, kun vastanneista hämäläisyrityksistä 49 prosenttia arvioi kannattavuuden pysyvän ennallaan. Joka kolmas odottaa myös kannattavuuden paranemista seuraavan kuuden kuukauden aikana. ”Alueeltamme vastanneista yrityksistä lähes 33 prosenttia arvioi kannattavuuden paranevan seuraavan puolen vuoden aikana. Yritykset ovat joutuneet pitkään sopeuttamaan ja tehostamaan toimintaansa kannattavuuden parantamiseksi. Tämä näkyy nyt kyselyn tuloksissa”, Vanhala kertoo.

Suhdannetunnelma on normalisoitunut ja pessimistien osuus on pudonnut noin kymmenellä prosenttiyksiköllä. Valtaosa vastanneista Hämeessä toimivista yrityksistä kertoo henkilöstömääränsä pysyvän ennallaan ja 18 prosenttia ennakoi työntekijöiden määrän kasvavan.

Vastanneista yrityksistä yli 62 prosenttia kertoo riittämättömän kysynnän rajoittavan niiden toimintaa, kun syyskuussa vastaava osuus oli 67 prosenttia. Muuna rajoittavana tekijänä vastauksissa korostuu jännittynyt geopoliittinen tilanne. Yritysten huoli oli kuitenkin jonkin verran lieventynyt tammikuun kyselyn toteutusajankohtaan mennessä, ennen Yhdysvaltain presidentin viimeisimpiä uhkauksia mahdollisista lisätulleista kuudelle EU-maalle, Suomi mukaan lukien.

”Hämeessä näkyy nyt monia varhaisen käänteen merkkejä. Kun talouden ja erityisesti kansainvälisen kauppapolitiikan epävarmuudet väistyvät, niin meillä on hyvät edellytykset vauhdittaa kasvua ja investointeja”, korostaa Vanhala.

Kauppakamarien talouskysely tehtiin 8.-12.1.2026 ja siihen vastasi 1717 eri kokoista yritystä eri toimialoilta ympäri Suomen. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä ja siihen on voinut vastata vain yhden kerran jäsenyritystä kohden. Hämeen kauppakamarin alueelta vastanneita yrityksiä oli 104, joista 35 prosenttia on palvelualan yrityksiä ja 33 prosenttia on teollisuusyrityksiä. Kyselyyn vastanneet kattavat laajasti koko Hämeen kauppakamarin alueen toimialat. Vastanneista yrityksistä 73 prosenttia työllistää alle 50 henkilöä.