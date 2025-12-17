BDO Global Tax Outlook: Verotuksen monimutkaisuus kasvattaa kustannuksia

BDO:n kansainvälisen verkoston tuottaman Global Tax Outlook -raportin mukaan lisääntyvä sääntelyn monimutkaisuus aiheuttaa yrityksille operatiivisia haasteita ja nostaa kustannuksia. Uuden tutkimuksen mukaan 81 % yrityksistä käyttää enemmän aikaa veroviranomaisten kyselyihin kuin vuonna 2023, mikä kuormittaa resursseja ja vaikuttaa laatuun.

Raportin tulokset osoittavat selkeän muutoksen: verosääntely kehittyy nopeasti ja odotukset verojohtajia kohtaan kasvavat. Compliance ei ole enää pelkkää rutiinia, vaan kyse on resilienssin rakentamisesta, verotuksen integroimisesta liiketoimintastrategiaan ja teknologian hyödyntämisestä, jotta yritykset pysyvät sääntelymuutosten edellä. Data osoittaa, että vuosi 2026 vaatii monilta yrityksiltä konkreettisia toimia. On rohkaisevaa, että yritykset reagoivat ennakoivasti ja investoivat pysyäkseen kehityksen kärjessä.

"Raportin havainnot näkyvät selvästi myös Suomessa. Sääntely-ympäristön ja digitalisaation nopea kehitys haastavat suomalaisyrityksiä uudistamaan veroprosessejaan strategisemmiksi. Paikallisen osaamisen ja kansainvälisten ratkaisujen yhdistäminen sekä teknologian hyödyntäminen ovat avainasemassa kilpailukyvyn säilyttämisessä. On myös tärkeää, että yritykset rakentavat vahvaa yhteistyötä veroviranomaisten kanssa, jotta ne voivat vastata tulevaisuuden vaatimuksiin menestyksekkäästi”, kertoo Johanna Kannisto, BDO:n vero- ja lakipalveluiden liiketoiminnan johtaja.

Tutkimus, johon osallistui 500 verojohtajaa eri puolilta maailmaa, osoittaa, että investoinnit teknologiaan ja osaamiseen kiihtyvät, hybridimalli ulkoistuksessa yleistyy ja tekoäly nousee yhä tärkeämpään rooliin.

Sääntelypaineet kiristyvät – miten yritykset vastaavat?

Sääntely-ympäristön hallinta on yrityksille merkittävin haaste, ja puolet vastaajista nostaa sen suurimmaksi ongelmakohdaksi. Kansainvälisten veromallien, kuten OECD:n Pillar Two -sääntelyn ja digitaalisten raportointivaatimusten monimutkaisuus kasvattaa työkuormaa ja lisää riskejä.

Sääntelytaakkaa lisäävät myös operatiiviset haasteet. Lähes kaksi kolmesta vastaajasta (61 %) kertoo myöhästyneistä veroilmoituksista ja puolet (50 %) että ne ovat olleet epätarkkoja. Tällaiset virheet voivat johtaa kalliisiin tarkastuksiin ja heikentää suhteita veroviranomaisiin.

Haasteista huolimatta yritykset kehittävät toimintaansa, sisällyttävät compliance-asiat strategiseen suunnitteluun ja investoivat teknologiaan tarkkuuden parantamiseksi.

Compliance-kustannukset kasvussa

Compliance-kulut nousevat sääntelypaineen vuoksi. Kaksi kolmesta (66 %) yrityksestä odottaa kustannusten kasvua seuraavan 12 kuukauden aikana, erityisesti teknologia- ja henkilöstötarpeiden vuoksi.

Johto ei jää toimettomaksi: 62 % lisää panostuksia osaamiseen ja koulutukseen, ja 47 % kasvattaa ulkoistettujen ratkaisujen käyttöä. Tämä heijastaa laajempaa trendiä, jossa yhdistetään teknologia ja ulkoinen asiantuntemus.

Tekoäly: Muutoksen mahdollistaja vai keskeneräinen työkalu?

Lähes 70 % hyödyntää tekoälyä tiedonhallinnassa ja suurin osa odottaa merkittäviä parannuksia tarkkuudessa ja tehokkuudessa kolmen vuoden sisällä. Lisäksi 51 % yritysjohdosta uskoo, että tekoäly vapauttaa henkilöstöä strategisempiin ja arvokkaampiin tehtäviin.

Ulkoistaminen yleistyy: Joustavuus korostuu

Verotuksen ulkoistaminen lisääntyy, kun yritykset hakevat ratkaisuja kapasiteetti- ja resurssihaasteisiin. 71 % hyödyntää jonkinlaista ulkoista tukea. Hybridimallit, joissa yhdistyvät oma osaaminen ja ulkoistetut palvelut, tuovat joustavuutta ja pääsyn erityisosaamiseen.

Verojohtajat korostavat ulkoistamisen hyötyinä joustavuutta (69 %), palvelun laatua (66 %) sekä mahdollisuutta keskittyä strategiseen työhön (48 %). Yhteistyöhakuinen lähestymistapa auttaa yrityksiä näkemään ulkoistuksen kilpailuetuna, ei pelkkänä kustannussäästökeinona.