Idän kylmä vyöryy Suomeen – pakkasjakso voi jatkua viikkoja
Suomeen on leviämässä idästä lähes arktisen kylmää ilmamassaa. Viikonloppuna Etelä-Suomen sisämaassa pakkanen voi paikoin painua –20 astetta kylmempiin lukemiin.
Ilmatieteen laitoksen 21. tammikuuta tekemän ennusteen mukaan lämpötilat laskevat tulevina päivinä korkeapaineen selänteen kurottaessa Venäjältä Suomen etelä- ja keskiosien ylle. Selänteen heikko virtauskenttä mahdollistaa maanpinnan tehokkaan jäähtymisen selkeillä alueilla. Vaikka auringon korkeuskulma on talvipäivänseisauksen jälkeen hieman kasvanut, sen lämmittävä vaikutus jää iltapäivälläkin enintään muutamaan asteeseen.
Todennäköisimmin pilven repeilyä ja laajempia selkeitä alueita on tulevina päivinä itäisissä maakunnissa. Kylmimmät lämpötilat voivat olla jo torstaina 20 pakkasasteen tuntumassa. Viikonloppua kohden kylmenee edelleen, ja selkeimmillä alueilla saatetaan lähennellä –30 astetta. Pohjois-Lappiin pääsee virtaamaan perjantaina ja lauantaina tilapäisesti hieman lauhempaa ilmaa, joten kylmimmät pakkaslukemat mitataan tällöin todennäköisesti maan keskivaiheilla.
"Suurimmat haasteet liittyvät pilvisyyteen ja kylmimpien lämpötilojen ennustettavuuteen. Jos sää esimerkiksi maan itäosassa selkenee ja pysyy enimmäkseen selkeänä vuorokauden ajan, voi se vallitsevassa säätilanteessa laskea lämpötiloja jopa 15 asteella", sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Petteri Pyykkö.
Lumikuuroja etelään ja länteen loppuviikolla
Loppuviikon säähän tuo oman lisämausteensa merialueiden yllä syntyvät lumikuurot. Torstaina ja perjantaina lumikuuroja saattaa osua etelärannikolla erityisesti Hangon ja Porvoon välille. Paikoin näistä voi kertyä pari senttimetriä pöllyävää pakkaslunta. Etelärannikon tuntumassa pilvisyys on todennäköisesti runsaampaa lumikuurojen takia, joten pääkaupunkiseutu säästynee ainakin ennen viikonloppua kireimmiltä pakkasilta. Toisaalta koillisviima lisää pakkasen purevuutta etelärannikolla.
Sunnuntaina puolestaan lännessä virtaus käy todennäköisesti lounaasta ilmamassan ollessa hyvin kylmää. Tällöin Vaasan seudulle voi osua voimakkaita lumikuuroja.
"Ensi viikon alkupuolisko näyttää ennusteissa hyvin kylmältä, todennäköisesti myös koko Lapissa kylmenee uudelleen viikonvaihteessa. Samat pilvisyyden ennustamisen haasteet vaikuttavat ensi viikon alussa, ja ennustettavuus on yleisesti tätä viikkoa heikompi", Pyykkö sanoo.
Tammi-helmikuun vaihteessa säämalleissa on yhä viitteitä kylmän säätyypin jatkumisesta. Lisäksi polaaripyörteen käyttäytymisessä on ollut erityisesti viime päivinä viitteitä kireiden pakkasten jatkumisesta pitkälle helmikuuhun.
