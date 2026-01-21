Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen: Suomen ei tule osallistua Trumpin kaavailemaan Gazan rauhanneuvostoon
Suomen ei ole perusteltua osallistua presidentti Donald Trumpin kaavailemaan Gazan rauhanneuvostoon. Hanke edustaa yksipuolista ja epäselvää lähestymistapaa, joka sivuuttaa vakiintuneet kansainväliset rakenteet ja heikentää monenkeskistä yhteistyötä. Yhteistyötä, jonka varaan Suomen ulkopolitiikka on pitkään rakentunut.
Suomen ulkopolitiikan pitkä linja perustuu monenkeskiseen, sääntöpohjaiseen kansainväliseen järjestelmään. Tämä linja ei ole vain periaatteellinen valinta, vaan pienen valtion etu: kansainvälinen oikeus, yhteiset pelisäännöt ja laajasti hyväksytyt instituutiot luovat ennustettavuutta ja oikeudenmukaisuutta globaalissa politiikassa. Näistä periaatteista poikkeaminen tilapäisten poliittisten aloitteiden vuoksi olisi lyhytnäköistä.
Gazan kriisin ratkaiseminen ja alueen jälleenrakennus vaativat laajaa kansainvälistä legitimiteettiä, paikallisten osapuolten kuulemista sekä pitkäjänteistä sitoutumista. Yhdistyneet kansakunnat ja sen alaiset järjestöt tarjoavat tähän kestävimmän ja uskottavimman kehyksen. YK:n kautta toimiminen mahdollistaa humanitaarisen avun, jälleenrakennuksen ja poliittisen prosessin yhdistämisen tavalla, joka nojaa kansainväliseen oikeuteen ja laajaan kansainväliseen hyväksyntään.
Suomen rooli maailmassa on olla johdonmukainen sääntöpohjaisen järjestelmän puolustaja, ei osallistuja ad hoc -rakenteisiin, jotka voivat heikentää olemassa olevia instituutioita. Tästä syystä Suomen tulee pidättäytyä osallistumasta Trumpin kaavailemaan Gazan rauhanneuvostoon. Suomen on parasta keskittää panoksensa YK:n ja muiden monenkeskisten toimijoiden kautta tapahtuvaan rauhan- ja jälleenrakennustyöhön.
Yhteyshenkilöt
Antti KaikkonenKeskustan puheenjohtaja, kansanedustajaantti.kaikkonen@eduskunta.fi
Tietoja julkaisijasta
Keskusta. Rohkeutta. Ratkaisuja. Keskusta on 120-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.
