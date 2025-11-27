Uudistuva Järvisydän ja pääyhteistyökumppanit hakevat yrityssaneerausta – ei koske kaikkia alueen yrityksiä, toiminta jatkuu normaalisti
Järvisydän uudistuu sopeutustoimien myötä. Päärahoittaja tukee kehitystoimenpiteisiin tähtäävää yrityssaneerausta taloudellisesti ja on sitoutunut alueen kehittämiseen. Tavoitteena on saattaa liiketoiminta kestävälle pohjalle sekä vastata matkailualan kansainväliseen trendiin ja toimintaympäristön muutokseen.
Järvisydän uudistaa toimintaansa ja hakee yrityssaneerausta yhdessä pääyhteistyökumppaniensa kanssa. Kehitysohjelmalla tähdätään kasvuun ja kestävään liiketoimintaan, sanoo Järvisydämen toimitusjohtaja Markus Heiskanen.
“Päärahoittajamme tukee saneerausohjelman läpivientiä. Rahoittajalla on investointisuunnitelma, ja hän on sitoutunut kehitystyöhön”, Heiskanen kertoo.
Järvisydän koostuu yli kymmenestä erillisestä yrityksestä. Toteutettava saneeraus ei kohdistu kaikkiin alueen yrityksiin, joista moni jatkaa toimintaansa normaalisti.
“Tämä saneeraus ei näy mitenkään asiakkaillemme eikä siis vaikuta alueen palveluihin, tehtyihin varauksiin tai verkkokauppaostoksiin”, Heiskanen sanoo.
Taustalla poikkeuksellinen toimintaympäristön muutos
Korkealaatuisena järvikylpylänä tunnetuksi tullut Järvisydän aikoo panostaa jatkossa entistä enemmän luontoelämyksiin. Heiskanen kertoo suomalaisten luontoelämysten kiinnostavan enenevissä määrin paitsi kotimaisia myös kansainvälisiä matkailijoita.
Kehitystyöhön Järvisydäntä kannustaa kansainvälisen trendin lisäksi myös matkailualan toimintaympäristön nopea muutos. Pandemia pysäytti kansainvälisen matkailun useiksi vuosiksi, minkä jälkeen Ukrainan sota johti itärajan sulkeutumiseen ja asiakasvirta Venäjältä lakkasi. Samaan aikaan energian hinnan ja korkojen nopea nousu heikensi energiaintensiivisen matkailutoiminnan kannattavuutta.
Heiskasen mukaan uudistuksen tavoitteena on rakentaa aiempaa selkeämpi ja pitkäjänteisempi toimintamalli, joka on kestävä myös uudenlaisessa toimintaympäristössä. Se turvaa alueen elinvoimaa ja palveluja myös tulevina vuosina.
”Viime vuodet ovat olleet poikkeuksellisia koko matkailualalle. Sopeutamme kustannuksia muuttuneeseen markkinaan, rakennamme liiketoiminnalle kestävää pohjaa tuleville vuosille ja vastaamme matkailijoiden tarpeisiin”, Heiskanen toteaa.
Vahva usko asiakaspalveluun ja suomalaiseen luontoon
Järvisydän on ilmoittanut henkilöstölleen alkuvuonna joutuvansa arvioimaan myös lomautustarvetta, Heiskanen kertoo. Irtisanomisia ei kuitenkaan ole suunnitteilla. Heiskanen uskoo tulevaan kesään.
”Asiakaspalvelun laatu on meille tärkeää. Tuleva kesä näyttää vilkkaalta, ja ammattitaitoiset työntekijämme varmistavat, että asiakkaat saavat parasta mahdollista palvelua.”
Heiskanen pitää merkittävänä valttina myös Järvisydäntä ympäröivää puhdasta suomalaista luontoa.
“Meillä on mittaamattoman arvokas sijainti keskellä kauneinta Järvi-Suomea. Se on hyvä lähtökohta kehittää toimintaamme aiempaa luontopainotteisemmaksi.”
Historiallinen Järvisydän on Saimaan sydämessä Rantasalmella sijaitseva kansainvälisesti palkittu luonto- ja hyvinvointikohde. Järvisydän tunnetaan elämyksellisestä majoituksestaan, korkeatasoisesta kylpylästään, vastuullisesta toiminnastaan sekä ainutlaatuisesta sijainnistaan keskellä suomalaista järviluontoa. Kohde palvelee vapaa-ajan matkailijoita, yritysasiakkaita ja kansainvälisiä vieraita ympäri vuoden.
