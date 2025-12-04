Elektroniikka- ja kodinkonekaupan yhdistys ETKO ry kuuluu kokonaisuuteen

Globaali sirupula näkyy myös kodintekniikassa Suomessa: laitehankintoja ei kannata pitkittää

26.1.2026 08:55:00 EET | Erikoiskaupan liitto Etu ry | Elektroniikka- ja kodinkonekaupan yhdistys ETKO ry | Tiedote

Muistisirujen maailmanlaajuinen saatavuusvaje tulee näkymään myös Suomessa sekä kuluttajille että eri aloilla yleisesti. Sirupula vaikuttaa myös kodintekniikan alaan, sillä sirut ovat keskeisiä komponentteja lähes kaikissa elektroniikkalaitteissa. 

Sirupula tarkoittaa puolijohdesirujen ja erityisesti muistisirujen (esim. RAM- ja flash-muistit) maailmanlaajuista saatavuusvajetta. Sirut ovat keskeisiä komponentteja useissa elektroniikkalaitteissa kuten älypuhelimissa, tietokoneissa ja pelikonsoleissa. 

Sirupula on globaali ja rakenteellinen ongelma, jota vauhdittavat tekoälykehitys, keskittynyt tuotanto ja geopoliittiset riskit. Tekoälypalvelut ja datakeskukset tarvitsevat valtavia määriä puolijohteita ja erityisesti muistia, ja suuret valmistajat ovat ohjanneet tuotantoaan datakeskus- ja tekoälyasiakkaille kuluttajamarkkinoiden sijaan. Lisäksi puolijohteiden valmistukseen tarvittavat raaka-aineet ovat kalliita ja vaikeasti saatavia ja samaan aikaan kauppasodat ja globaalit jännitteet vaikuttavat osaltaan toimitusketjuihin negatiivisesti. 

Sirupulan vaikutukset kodintekniikka-alalla

Pula koskettaa pitkällä aikavälillä laajasti elektroniikkalaitteita, sillä muistia tarvitaan lähes jokaisessa niistä. Kuluttajille pula konkretisoituu hintojen nousuna. Hintojen nousu selittyy käytännössä sillä, että muistin osuus voi olla merkittävä laitteen hinnasta, ja saatavuushaasteet nostavat muistin hintaa. 

”Sirupula tulee näkymään todennäköisesti myös Suomen markkinahinnoissa ja saatavuudessa kodintekniikan toimijoista riippumattomista syistä jopa parin vuoden ajan. Uusia laitehankintoja ei siis kannata ainakaan pitkittää, mikäli hankinnalle on tarve”, kertoo ETKO ry:n toimitusjohtaja Taina Luukkainen. 

Toimitusjohtaja Taina Luukkainen taina.luukkainen@etkory.fi +358 400 597 492

Tietoja julkaisijasta

Elektroniikka- ja kodinkonekaupan yhdistys ETKO ry on kodintekniikan alan toimijat yhteen kokoava yhdistys, joka kehittää alan toimintaa ja valvoo alan toimijoiden etua. Lisäksi ETKO ry tarjoaa alan markkinatietoa ja on silta median ja kodintekniikka-alan toimijoiden välillä.

