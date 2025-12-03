Kauppakamarikysely: Yritysten tuntumat vahvistuivat syksystä – Lapin yrityksissä näkyy vahva luottamus tulevaan

Liikevaihdon kasvua seuraavan puolen vuoden jaksolla ennakoi 37 prosenttia vastaajista ja reilut 47 prosenttia yrityksistä odotti tilanteen pysyvän ennallaan. Supistumista odotti vain noin 16 prosenttia vastaajista.

Lukemat ovat kohentuneet selvästi verrattuna edelliseen syyskuun kyselyyn, jolloin kasvua odotti noin 30 prosenttia vastaajista ja supistumista reilut 21 prosenttia.

”Kun lähes 85 prosenttia vastaajista odottaa liikevaihtonsa pysyvän ennallaan tai kasvavan, voidaan sanoa, että yritysten arvio suhdannenäkymistä on erittäin vakaa ja etumerkiltään selkeästi myönteisen puolella. Aina odotukset eivät toteudu, mutta lähtökohta uuteen talousvuoteen on lupaava”, sanoo Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist.

Kysely tehtiin kauppakamarien jäsenyrityksille tammikuun alussa ja siihen vastasi yli 1700 yritystä.

Erityisen vahvoja liikevaihdon kasvuodotukset olivat kooltaan suuremmissa yrityksissä, joiden painoarvo koko talouden kehityksen kannalta on merkittävä.

Näkymät olivat vahvan myönteisiä myös tilauskantojen suhteen. Kasvua seuraavan puolen vuoden jaksolle odotti 36 prosenttia vastaajista. Vastaava lukema oli syyskuussa 28 prosenttia, eli nousuodotukset ovat vahvistuneet.

”Odotus tilauskantojen tulevasta kehityksestä oli korkeammalla tasolla kuin kertaakaan aiemmin vastaavissa kyselyissä. Yrityksistä löytyy vakaata uskoa siihen, että tilauskannat ovat etenemässä myönteiseen suuntaan ja hyvin vähän pelkoa siitä, että tilanne olisi ainakaan heikkenemässä”, sanoo Appelqvist.

Lapin näkymät palasivat vahvan tulevaisuuoptimismin puolelle

Koko Suomen taloudessa havaitut positiiviset signaalit heijastuvat selvästi myös Lappiin. Erityisen vahvaa optimismia näkyy yritysten liikevaihto-odotuksissa: Lapissa kyselyyn vastanneista yrityksistä vajaa puolet arvioi liikevaihdon kasvavan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Vastaava osuus koko maan tasolla on 37 prosenttia.

“Lapin yritysten näkymät ovat selvästi koko maan keskiarvoa myönteisemmät, mikä kertoo alueen elinkeinoelämän vahvasta vireestä ja suhdanteelle suotuisasta elinkeinorakenteesta. Erityisesti liikevaihto-odotusten selkeä ero valtakunnalliseen tasoon nähden viittaa siihen, että Lapissa yritykset näkevät kysynnän kehittyvän suotuisasti myös tulevan puolen vuoden aikana,” toteaa Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Liisa Ansala.

Myönteinen kehitys näkyy myös työllisyysodotuksissa. Lapin alueella reilu 30 prosenttia vastaajista ennakoi henkilöstömäärän kasvavan lähikuukausina, kun koko Suomen vastaava luku on 24 prosenttia.

“Voimme päätellä, että kasvuodotukset perustuvat aitoon liiketoiminnan laajenemiseen. Tämä on merkittävä signaali alueen työmarkkinoiden ja osaajatarpeiden kannalta”, jatkaa Ansala.

Lisäksi Lapissa toimialojen yleinen tunnelma on selvästi valtakunnallista tasoa positiivisempi. Lapin vastaajista noin kolmas osa kuvaa toimialansa ilmapiiriä optimistiseksi tai erittäin optimistiseksi, kun koko maassa vastaava osuus on 21 prosenttia. Lapissa yleiset tunnelmat toimialoilla ovat selkeästi paremmat kuin viime syksynä toteutetussa kyselyssä.

Yleisestä optimismista huolimatta Lapin yritykset listaavat edelleen haasteiksi rahoituksen saatavuuden ja osaavan työvoiman saatavuuden kansallista keskiarvoa useammin.

Lapissa optimismi kertoo luottamuksesta paitsi omaan yritykseen myös laajemmin alueen toimintaympäristöön. Tämä antaa hyvät edellytykset investoinneille ja pitkäjänteiselle kehittämiselle. Tällöin Lapilla on hyvät mahdollisuudet jatkaa muuta maata vahvempaa kehitystä myös tulevina vuosina.



***

Kauppakamarien talouskysely tehtiin 8.-12.1.2026 ja siihen vastasi 1717 eri kokoista yritystä eri toimialoilta ympäri Suomen. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä ja siihen on voinut vastata vain yhden kerran jäsenyritystä kohden. Lapista kyselyyn vastasi 62 yritystä, joten kyselyn tulokset Lapin osalta ovat suuntaa antavia.