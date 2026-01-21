Kustannusosakeyhtiö Otava

Maailmanlaajuinen Heated Rivalry -ilmiö saapuu Suomeen – kirjasarja suomeksi elokuusta 2026 alkaen

22.1.2026 13:00:00 EET | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote

Jaa

York Timesin bestsellerlistoille noussut, yli 1,3 miljoonaa myynyt Rachel Reidin Heated Rivalry -kirjasarja sekä sarjan tv-sovitus käynnistävät vuoden kuumimman kulttuuri-ilmiön Suomessa. 

Kanadalaisen Rachel Reidin queer-jääkiekkoromansseihin perustuvaHeated Rivalry on noussut pienestä fanikulttuurin kotikaukalosta globaaliksi menestystarinaksi. Sen suosio on aivan omaa luokkaansa sekä myyntilukujen, someosumien että median huomion perusteella, ja tv-filmatisoinnin myötä se nousi raketin lailla loppuvuoden kohutuimmaksi populaarikulttuurin uutiseksi maailmalla.

Sarja kuvaa jääkiekkomiljööseen sijoittuvia rakkaustarinoita, jotka saavat lisäkierrettä lajiin liittyvän homofobian ja salattujen tunteiden ristipaineista.

Alun perin Game Changers -nimellä tunnetun kirjasarjan tehty kanadalainen tv-sovitus Heated Rivalry kuumensi sosiaalisen median niin, että se herätti suoratoistopalvelu HBO:n kiinnostuksen. Se tuo nyt nopeassa aikataulussa sarjan kansainvälisen yleisön nähtäville.

Otava julkaisee Heated Rivalry -kirjasarjan kaikki osat tiukalla tahdilla syksyn 2026 ja vuoden 2027 aikana. Sarjan ensimmäiset osa saadaan lukijoiden käsiin jo tämän vuoden elo- ja syyskuussa. Kirjoja suomentavat Hanna Arvonen ja Heli Koskinen.

Rachel Reid (oik. Rachelle Goguen) on Nova Scotiasta kotoisin oleva kirjailija, jonka teoksia on kiitetty sekä tarkkanäköisestä queer-representaatiosta että uskottavan intohimoisesta jääkiekkomaailman kuvauksesta. Hänen romaaninsa ovat kivunneet useille bestsellerlistoille ja saaneet huippuarvioita lukijoilta.

Avainsanat

viihderomaanitlgbtqqueer-kirjallisuuskaunokirjallisuus

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Lataa

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kustannusosakeyhtiö Otava

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye