Maailmanlaajuinen Heated Rivalry -ilmiö saapuu Suomeen – kirjasarja suomeksi elokuusta 2026 alkaen

Kanadalaisen Rachel Reidin queer-jääkiekkoromansseihin perustuvaHeated Rivalry on noussut pienestä fanikulttuurin kotikaukalosta globaaliksi menestystarinaksi. Sen suosio on aivan omaa luokkaansa sekä myyntilukujen, someosumien että median huomion perusteella, ja tv-filmatisoinnin myötä se nousi raketin lailla loppuvuoden kohutuimmaksi populaarikulttuurin uutiseksi maailmalla.

Sarja kuvaa jääkiekkomiljööseen sijoittuvia rakkaustarinoita, jotka saavat lisäkierrettä lajiin liittyvän homofobian ja salattujen tunteiden ristipaineista.

Alun perin Game Changers -nimellä tunnetun kirjasarjan tehty kanadalainen tv-sovitus Heated Rivalry kuumensi sosiaalisen median niin, että se herätti suoratoistopalvelu HBO:n kiinnostuksen. Se tuo nyt nopeassa aikataulussa sarjan kansainvälisen yleisön nähtäville.

Otava julkaisee Heated Rivalry -kirjasarjan kaikki osat tiukalla tahdilla syksyn 2026 ja vuoden 2027 aikana. Sarjan ensimmäiset osa saadaan lukijoiden käsiin jo tämän vuoden elo- ja syyskuussa. Kirjoja suomentavat Hanna Arvonen ja Heli Koskinen.

Rachel Reid (oik. Rachelle Goguen) on Nova Scotiasta kotoisin oleva kirjailija, jonka teoksia on kiitetty sekä tarkkanäköisestä queer-representaatiosta että uskottavan intohimoisesta jääkiekkomaailman kuvauksesta. Hänen romaaninsa ovat kivunneet useille bestsellerlistoille ja saaneet huippuarvioita lukijoilta.