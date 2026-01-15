Kauppakamarikysely: Yritysten odotukset vahvistuivat syksystä – erityisen positiivisia merkkejä teollisuuden toimialalta

Liikevaihdon kasvua seuraavan puolen vuoden jaksolla ennakoi 37 prosenttia vastaajista ja reilut 47 prosenttia yrityksistä odotti tilanteen pysyvän ennallaan. Supistumista odotti vain noin 16 prosenttia vastaajista.

Lukemat ovat kohentuneet verrattuna syksyllä tehtyyn kyselyyn, jolloin kasvua odotti noin 30 prosenttia vastaajista ja supistumista reilut 21 prosenttia.

”Kun lähes 85 prosenttia vastaajista odottaa liikevaihtonsa pysyvän ennallaan tai kasvavan, voidaan sanoa, että yritysten arvio suhdannenäkymistä on erittäin vakaa ja etumerkiltään selkeästi myönteisen puolella. Aina odotukset eivät toteudu, mutta lähtökohta uuteen talousvuoteen on lupaava”, sanoo Appelqvist.

Kysely tehtiin kauppakamarien jäsenyrityksille tammikuun alussa ja siihen vastasi yli 1700 yritystä.

Erityisen vahvoja liikevaihdon kasvuodotukset olivat kooltaan suuremmissa yrityksissä, joiden painoarvo bruttokansantuotteen kehityksen kannalta on merkittävä.

Näkymät olivat vahvan myönteisiä myös tilauskantojen suhteen. Kasvua seuraavan puolen vuoden jaksolle odotti 36 prosenttia vastaajista. Vastaava lukema oli syyskuussa 28 prosenttia, eli nousuodotukset ovat vahvistuneet. Vain noin 16 prosenttia vastaajista odotti tilauskantansa heikkenevän jatkossa. Loput vastaajat ennakoivat tilauskantansa pysyvän nykyisellä tasolla.

”Odotus tilauskantojen tulevasta kehityksestä oli korkeammalla tasolla kuin kertaakaan aiemmin vastaavissa kyselyissä. Yrityksistä löytyy vakaata uskoa siihen, että tilauskannat ovat etenemässä myönteiseen suuntaan ja hyvin vähän pelkoa siitä, että tilanne olisi ainakaan heikkenemässä”, sanoo Appelqvist.

Myös vientiä koskevat odotukset olivat alkuvuodesta pirteitä

Yli 37 prosenttia niistä vastaajayrityksistä, joilla on vientiliiketoimintaa, ennakoi vientinsä kasvavan tänä vuonna. Laskua odotti alle kymmenen prosenttia. Loput arvioivat vientinsä pysyvän ennallaan.

”Yritysten vientiä koskevat arviot ovat sikäli huolettomia, että laskuodotukset ovat harvinaisia ja kasvuun uskoo selvästi useampi. Kyselyä tehtäessä ei tosin ollut tietoa Trumpin uusista Grönlannin valtaukseen liittyvistä tulliuhkailuista, jotka toteutuessaan toisivat kapuloita viennin rattaisin. Onneksi Trumpin kohdalla uhkakuvat saattavat väistyä yhtä nopeasti kuin ne ovat ilmaantuneetkin”, arvioi Appelqvist.

Toimialoittain tarkasteltuna positiivisia signaaleja erityisesti teollisuudesta

Teollisuuden vastaajista yli 40 prosenttia odotti tilauskantansa kasvavan seuraavan puolen vuoden jaksolla, kun vastaava lukema oli syksyllä reilut 27 prosenttia. Heikkenemistä odotti enää noin 13 prosenttia vastaajista.

”Teollisuudessa arviot tilauskantojen näkymistä olivat erityisen vahvoja, mutta odotukset olivat myönteisiä kaikilla toimialoilla. Ilahduttavasti myös pitkäkestoisista vaikeuksista kärsineellä rakentamisen toimialalla oli enemmän vastaajia, jotka ennakoivat tilauskantansa kasvua, kuin niitä, jotka odottivat laskua. Kasvuodotusten koheneminen on rohkaiseva merkki, koska rakentamisen matala lähtötaso tuo vahvaa nousupotentiaalia talouteen”, sanoo Appelqvist.

Toimialoista teollisuus näyttäytyi myönteisimpänä myös kannattavuuden kehityksen osalta. Kun vielä syksyllä teollisuuden toimialan vastaajista lähes 28 prosenttia ennakoi kannattavuuden heikkenemistä seuraavan puolen vuoden jaksolla, oli vastaava osuus painunut tammikuussa alle 16 prosenttiin.

”Vaikka heikko kysyntä vaivaa edelleen yrityksiä, kertoo suhdanteen paranemisesta se, että kannattavuuden kehitystä koskevat odotukset eivät ole olleet näin myönteisiä vielä kertaakaan maaliskuusta 2022 alkaneen mittaushistorian aikana”, sanoo Appelqvist.

Kauppakamarien talouskysely tehtiin 8.-12.1.2026 ja siihen vastasi 1717 eri kokoista yritystä eri toimialoilta ympäri Suomen. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä ja siihen on voinut vastata vain yhden kerran jäsenyritystä kohden.