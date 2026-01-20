Eepeen asiakasomistajia palkittiin yli 22 miljoonalla eurolla
Eepeen asiakasomistajille maksettiin viime vuonna 2025 Bonusta 18,1 milj. euroa (edv. 17,7 milj. euroa), maksutapaetua 0,5 milj. euroa (edv. 0,5 milj. euroa) ja ylijäämänpalautusta 3,5 milj. euroa (edv. 3,5 milj. euroa). Ylijäämän palautuksena maksettiin 1,0 prosenttia Eepeessä tehdyistä ylijäämänpalautukseen oikeuttavista vuoden 2024 ostoista.
Eepeen asiakasomistajille vuonna 2025 maksetut edut olivat yhteensä 22,1 milj. euroa (edv. 21,7 milj. euroa) eli keskimäärin 232 euroa (edv. 230 euroa) per jäsen. Nämä edut maksettiin asiakasomistajien S-Pankissa oleville S-Tileille.
Näiden rahana S-Tilille maksettujen etujen lisäksi asiakasomistajille on ollut tarjolla iso määrä tuote-etuja S-mobiilissa, S-Etukortti-etuja ja lippuetuja alueemme tapahtumiin. S-Pankin maksuttomat pankkipalvelut ovat myös iso etu asiakasomistajille.
2020-luvulla Eepeen asiakasomistajille maksetut edut ovat olleet yhteensä yli 115 miljoonaa euroa, keskimäärin 1210 euroa per jäsen.
Tämän vuoden 2026 alussa haluamme innostaa kaikkia liittymään Eepeen asiakasomistajiksi ja tarjoamme siksi tammi-maaliskuun ajan uudelle 100 eurolla Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppaan liittyvälle asiakasomistajalle tuplaedun, eli annamme S-mobiiliin ostosrahaa 200 euroa. Katso kampanjan tarkemmat tiedot
Eepee
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Eepee, on 95 000 asiakasomistajan omistama vähittäiskaupan monialayritys. Toimialamme ovat: marketkauppa, liikennekauppa sekä matkailu- ja ravitsemiskauppa.
