Halpakauppojen ilmalämmittimistä useita rakennuspaloja tänä talvena
Talven ensimmäiset paukkupakkaset lisäsivät kotien lämmitystarvetta joulun jälkeen, ja nyt kovia pakkasia on luvassa lisää eri puolille Suomea. Ifin palotutkijat haluavat varoittaa vaarallisesta ilmiöstä liittyen dieselkäyttöisiin ilmalämmittimiin.
Halpaverkkokaupoista tilatut dieselkäyttöiset ilmalämmittimet ovat aiheuttaneet Ifin asiakkaille useita rakennuspaloja kuluvan talven aikana.
– Tietomme perustuvat meille ilmoitettuihin vahinkoihin. On todennäköistä, että vahinkoja on sattunut tätä enemmän ja läheltä piti -tilanteita siihen vielä päälle, kommentoi Ifin omaisuusvakuutusten vakuutuspäällikkö Ismo Ruokoselkä.
Monissa vahinkotapauksissa ilmalämmittimien käyttö- ja asennusohjeet ovat olleet puutteelliset tai puuttuneet kokonaan. Kaikkia lämmittimiä ei ole tarkoitettu sisätiloissa käytettäväksi eikä niiden pakoputkea ole suunniteltu rakennusten seinien läpi asennettavaksi.
Jos asennusohjetta ei ole tai se on puutteellinen, voi väärä käyttötapa ja virheellinen asennus aiheuttaa sekä häkä- että tulipalovaaran.
– Yksityishenkilön on vaikea asentaa tällaisia laitteita paloturvallisesti rakennukseen, varsinkaan ilman päteviä ohjeita, huomauttaa Ruokoselkä.
Ifin palotutkijat kehottavat välttämään halpaverkkokaupoista ostettuja dieselkäyttöisiä ilmalämmittimiä rakennuksissa. Laitteet eivät välttämättä täytä sähkö- tai paloturvallisuudelle asetettuja vaatimuksia, ja käyttöohjeet voivat olla puutteelliset. Kuluttajan on vaikea arvioida laitteen todellista turvallisuutta.
– Usein puhutaan kohonneesta riskistä palovahingoille, mutta pahimmassa tapauksessa ostos voi osoittautua hengenvaaralliseksi, Ruokoselkä varoittaa.
– Kovilla pakkasilla on tietysti tärkeä huolehtia, että talossa ja varsinkin tiloissa, joissa on putkistoa ja muuta tekniikkaa, on riittävä lämmitys. Tämä on hyvä tehdä pääasiassa talon omalla lämmitysjärjestelmällä ja pattereilla, lisää Ruokoselkä.
Ifin suositukset:
- Käytä lämmitykseen vain sisäkäyttöön tarkoitettuja laitteita ja noudata valmistajan ohjeita.
- Älä asenna tai käytä laitetta, jos ohjeet ovat puutteelliset tai epäselvät.
- Huolehdi toimivista palovaroittimista ja häkävaroittimista.
