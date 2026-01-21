Sudanin lapset menettäneet lähes 500 koulupäivää sodan vuoksi
Miljoonat lapset Sudanissa ovat menettäneet lähes 500 päivän verran opetusta huhtikuussa 2023 puhjenneen sodan vuoksi. Koulujen sulku on yksi maailman pisimmistä.
Sudanissa yli 8 miljoonaa lasta – lähes puolet Sudanin 17 miljoonasta kouluikäisestä lapsesta on ollut poissa koulusta noin 484 päivää. Tämä on kymmenyksen pidempi aika kuin mitä koulujen sulku kesti Filippiineillä koronapandemian aikana. Maailman maista koulut aukesivat Filippiineillä viimeisimpänä pandemian jälkeen.
Sudanissa useimmilla lapsilla ei ole mahdollisuutta jatkaa opintojaan etänä. Yli 1 000 päivää kestäneet taistelut ovat häirinneet koulutusta koko maassa sekä hajottaneet perheitä ja yhteisöjä.
Taistelujen seurauksena oppilaitoksia on tuhoutunut tai vaurioitunut. Kouluja hyödynnetään myös kodeistaan paenneiden ihmisten majoittamiseen. Lapsilta evätään heidän oikeutensa koulutukseen samalla kuin heidän tulevaisuutensa vaarannetaan tämän vuoksi.
Koulunkäynnin suhteen tilanne on pahin Pohjois-Darfurissa, missä vain 3 prosenttia alueen runsaasta 1 100 koulusta on toiminnassa. Sudanissa koulutusta koskevan avustustoiminnan koordinaatiota johtavan klusterin tällä viikolla julkistettavien tietojen mukaan Länsi-Kordofanissa, Etelä-Darfurissa ja Länsi-Darfurissa sijaitsevista kouluista 13–17 prosenttia on tällä hetkellä toiminnassa.
Monet opettajat eivät ole saaneet palkkaa kuukausiin, minkä vuoksi he ovat joutuneet jättämään työnsä. Maan koulutusjärjestelmä on vaarassa romahtaa kokonaan, mikäli rahoitusta ei saada välittömästi opettajien palkkojen maksamiseen ja kouluttamiseen, koulujen kunnostamiseen ja välttämättömien oppimateriaalien hankkimiseen.
Kriisitilanteissa lasten opintojen jatkuminen on hyvin tärkeää. Koulunkäynti suojelee lapsia väkivallalta, hyväksikäytöltä sekä aseellisiin ryhmiin värväykseltä.
Kansainvälisen Pelastakaa Lasten pääsihteeri Inger Ashing kävi tässä kuussa Sudanissa vierailemassa paikallisissa kouluissa ja tavaten lapsia eri puolilta maata.
– Sudanin käsittämätöntä väkivaltaa paenneet lapset ansaitsevat enemmän kuin vain turvallisuutta. He ansaitsevat mahdollisuuden oppia, toivoa ja rakentaa elämänsä uudelleen. Koulutus ei ole lapsille ylellisyyttä, vaan se on elinehto, joka suojelee lapsia hyväksikäytöltä, varhaisilta avioliitoilta ja aseellisiin ryhmiin värväykseltä. Se tarjoaa turvallisuutta, vakautta ja toivoa tulevaisuudesta, sanoo Inger Ashing.
– Kaikkialla, missä kävin vierailuni aikana, kuulin lapsilta saman viestin. He haluavat käydä koulua, turvallisesti, saaden tukea ja oppien. [– –] Jokaisella Sudanin lapsella on oikeus koulutukseen ja mahdollisuus toteuttaa unelmansa ja tulla lääkäriksi, sairaanhoitajaksi, opettajaksi tai insinööriksi, kuten lapset kertoivat minulle tällä viikolla. Emme saa pettää heitä, toteaa Ashing.
Pelastakaa Lapset peräänkuuluttaa kiireellisesti lisää varoja Sudanin lasten koulunkäynnin ja oppimisen varmistamiseen.
Pelastakaa Lapset toteuttaa koulunkäyntiä ja oppimista edistäviä osallistavia ohjelmia yhdeksässä Sudanin osavaltiossa tukien yli 400 koulua. Ulkoministeriön ja Euroopan unionin rahoituksella sekä suomalaisten lahjoittajien tuella varmistetaan lapsille eri osissa maata pääsyä sekä perusopetukseen että muuhun oppimiseen. Opetuksen laatua vahvistetaan tarjoamalla opettajille koulutuksia. Lisäksi mahdollistetaan kouluruokailua sekä toteutetaan koulujen kunnostustöitä. Kaikessa toiminnassa edistetään lasten suojelua.
Pelastakaa Lapset on toiminut Sudanissa vuodesta 1983 ja on suurimpia maassa toimivista kansainvälisistä kansalaisjärjestöistä. Järjestö edistää lasten koulutusta, suojelua sekä terveyttä ja ravitsemusta. Lisäksi tuetaan hädänalaisten perheiden toimeentuloa.
-----------------
Toimituksille tiedoksi
Pelastakaa Lasten arvio menetetyistä koulupäivistä kattaa ajanjakson 15.4.2024–2026 tammikuun. Lukuvuoden pituus on vaihdellut paikkakuntaisesti sekä ajallisesti. Laskelmassa on hyödynnetty maan opetusviranomaisten ohjeistusta 2021–2022 lukuvuodesta. Viikonloput ja lomakaudet on jätetty pois. Filippiinien koulujen sulkua koskeva kesto koronapandemian aikana on saatu UNESCO:n kokoamista tiedoista.
Tiedustelut sekä Inger Ashingille kohdistetut haastattelupyynnöt: Delfhin Mugo, viestintäpäällikkö, delfhin.mugo@savethechildren.org tai toimistoajan ulkopuolella media@savethechildren.org.uk, +44(0)7831 650409
