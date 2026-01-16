Calidris Kustannus

Kidnappausdraama trooppisessa Gambiassa - Antti Eskelisen uutuusjännäri koukuttaa

22.1.2026 08:20:52 EET | Calidris Kustannus | Tiedote

Gambia on monelle suomalaiselle tuttu aurinkoisena lomakohteena, mutta kirjailija Antti Eskelisen uudessa romaanissa paratiisin rannikon varjot syvenevät. Viimeinen vapaa -teoksen tekijä palaa uudella jännitysromaanillaan maahan, jota hän kutsuu toiseksi kotimaakseen.

Kun paratiisista tulee painajainen - jännitysromaani Gambian auringon alta.

Romaani alkaa kun suomalainen Pauliina matkustaa Länsi-Afrikkaan. Pauliina pakenee Suomen kylmyyttä ja ahdistustaan, mutta löytääkin Gambiasta elämänsä rakkauden, Laminin. Rakkaustarina huipentuu hääjuhlaan, mutta onni murenee silmänräpäyksessä: hääseurue, joka koostuu morsiamen äidistä ja ystävistä, kaapataan.

Kun paikalliset viranomaiset vaikuttavat kyvyttömiltä auttamaan, on apu etsittävä lähempää. Pauliinan isä, veli ja kaksi ystävää aloittavat oman vaarallisen etsintäoperaationsa maassa, jossa korruptio ja raha sanelevat säännöt.

Kirjailijasta

Kirjailija Antti Eskelinen (s. 1963) tuntee tarinansa miljöön paremmin kuin kukaan muu. Eläkkeellä oleva kauppatieteilijä ja toimitusjohtaja on vieraillut maassa 15 kertaa ja on naimisissa gambialaisen naisen kanssa.

Eskelinen kertoo teoksensa taustoista ja inspiraatiosta seuraavasti:

”Ensinnäkin Gambia inspiroi. Olen käynyt maassa 15 kertaa ja minulla on gambialainen vaimo. Se on minulle toinen kotimaa ja rakastan sitä yhtä paljon kuin Suomea. Tunnen maata ja sen tapoja jonkin verran, mikä antoi hyvän pohjan kuvata ihmisiä, paikallista elämää ja perheitä. Pauliinan hääjuhla Gambiassa muistuttaa hyvin paljon omaani ja Laminin kotitalo vaimoni lapsuudenkotia. Olen saanut virkkeitä omista kokemuksistani mm. kuvaukseen viisuminhakumatkasta Dakariin.”

Vaikka tarinan rikollinen juoni on fiktiota, puitteet ja paikallinen elämänmeno ovat täysin aitoja. Eskelinen korostaakin teoksen autenttisuutta:

”Kirjan tapahtumat sijoittuvat monelle vieraaseen maahan. Kaikki kylät ja kaupungit, joita kirjassa kuvataan ovat Gambiassa olemassa. Kirjassa on paljon autenttisia kuvauksia gambialaisten elämästä."

Kirjan tiedot:

Nimi: Luupiikki
Kirjailija: Antti Eskelinen
Kustantaja: Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy
Julkaisuvuosi: 2026
Sivumäärä: 214
ISBN: 9789527603499
Saatavilla: kirjakaupoista ja verkkokaupoista kautta maan

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Antti Eskelinen, tekijä
+358413101516
antti.eskelinen63@gmail.com

Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy
+35825122172
info@calidriskustannus.fi
https://www.calidriskustannus.fi/

