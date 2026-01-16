Kidnappausdraama trooppisessa Gambiassa - Antti Eskelisen uutuusjännäri koukuttaa
Gambia on monelle suomalaiselle tuttu aurinkoisena lomakohteena, mutta kirjailija Antti Eskelisen uudessa romaanissa paratiisin rannikon varjot syvenevät. Viimeinen vapaa -teoksen tekijä palaa uudella jännitysromaanillaan maahan, jota hän kutsuu toiseksi kotimaakseen.
Romaani alkaa kun suomalainen Pauliina matkustaa Länsi-Afrikkaan. Pauliina pakenee Suomen kylmyyttä ja ahdistustaan, mutta löytääkin Gambiasta elämänsä rakkauden, Laminin. Rakkaustarina huipentuu hääjuhlaan, mutta onni murenee silmänräpäyksessä: hääseurue, joka koostuu morsiamen äidistä ja ystävistä, kaapataan.
Kun paikalliset viranomaiset vaikuttavat kyvyttömiltä auttamaan, on apu etsittävä lähempää. Pauliinan isä, veli ja kaksi ystävää aloittavat oman vaarallisen etsintäoperaationsa maassa, jossa korruptio ja raha sanelevat säännöt.
Kirjailijasta
Kirjailija Antti Eskelinen (s. 1963) tuntee tarinansa miljöön paremmin kuin kukaan muu. Eläkkeellä oleva kauppatieteilijä ja toimitusjohtaja on vieraillut maassa 15 kertaa ja on naimisissa gambialaisen naisen kanssa.
Eskelinen kertoo teoksensa taustoista ja inspiraatiosta seuraavasti:
”Ensinnäkin Gambia inspiroi. Olen käynyt maassa 15 kertaa ja minulla on gambialainen vaimo. Se on minulle toinen kotimaa ja rakastan sitä yhtä paljon kuin Suomea. Tunnen maata ja sen tapoja jonkin verran, mikä antoi hyvän pohjan kuvata ihmisiä, paikallista elämää ja perheitä. Pauliinan hääjuhla Gambiassa muistuttaa hyvin paljon omaani ja Laminin kotitalo vaimoni lapsuudenkotia. Olen saanut virkkeitä omista kokemuksistani mm. kuvaukseen viisuminhakumatkasta Dakariin.”
Vaikka tarinan rikollinen juoni on fiktiota, puitteet ja paikallinen elämänmeno ovat täysin aitoja. Eskelinen korostaakin teoksen autenttisuutta:
”Kirjan tapahtumat sijoittuvat monelle vieraaseen maahan. Kaikki kylät ja kaupungit, joita kirjassa kuvataan ovat Gambiassa olemassa. Kirjassa on paljon autenttisia kuvauksia gambialaisten elämästä."
Kirjan tiedot:
Nimi: Luupiikki
Kirjailija: Antti Eskelinen
Kustantaja: Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy
Julkaisuvuosi: 2026
Sivumäärä: 214
ISBN: 9789527603499
Saatavilla: kirjakaupoista ja verkkokaupoista kautta maan
Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:
Antti Eskelinen, tekijä
+358413101516
antti.eskelinen63@gmail.com
Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy
+35825122172
info@calidriskustannus.fi
https://www.calidriskustannus.fi/
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Santeri SandbergKustantajaCalidris Kustannus
Kirjailijalähtöinen kustantaja ja sananvapautta kannattava ammattitaitoinen kirjojen kustantaja
Calidris Kustannus julkaisee kaikkien genrejen edustajien laadukkaimmat teokset
Olemme riippumaton ruotsalaislähtöinen kustantamo, ja julkaisemme laadukasta kirjallisuutta kirjailijan ehdoilla. Arvoinamme on luotettavuus, läpinäkyvyys, sekä taiteilijan vapaus.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Calidris Kustannus
Yksi ilta, yksi ateria ja elämän mittainen tilitys – Hanna Vilkan esikoisromaani Elosiivous perkaa ylisukupolviset taakat16.1.2026 13:52:26 EET | Tiedote
Hämeenlinnalainen yliopistonlehtori ja tietokirjailija Hanna Vilkka on julkaissut esikoisromaaninsa Elosiivous. Teos on tiivis ja tunnelmallinen kuvaus naisen elämänvaiheista, ylisukupolvisista taakoista ja rakkauden muuttuvista kasvoista.
Homo stultus – Uusi teos tekee uskonnot tarpeettomiksi selittämällä jumalat biologiana13.1.2026 09:50:02 EET | Tiedote
Onko uskonnoilla enää paikkaa tieteen aikakaudella? Miksi ihminen on luonut jumalat? Kirjailija ja ajattelija Santtu Sorri haastaa maailmankuvamme uudella teoksellaan Homo stultus.
Sudenkaato on uusi romaani, joka vie lukijan rautakauden mystiikkaan9.12.2025 14:15:20 EET | Tiedote
Tarinankertoja Tiitu Ranta julkaisee kauan odotetun esikoisromaaninsa "Sudenkaato". Runollisuutta ja kekseliäitä kielikuvia yhdistelevä teos on rautakauteen sijoittuva seikkailu, jossa on teemana muun muassa luonnonvoimien vaikutus ihmisiin.
Elämän parketeilla: Uusi runokirja elämästä, rakkaudesta ja Kuusamon erämaista8.12.2025 14:22:38 EET | Tiedote
Utajärvellä syntynyt eläkeläiskirjailija Aarno Rimpiläinen julkaisee kattavan runokokoelman "Elämän parketeilla". Kirja on poikkeuksellinen katsaus yhden miehen maalliseen vaellukseen teini-iästä eläkeikään – ajanjakso, joka kattaa lähes kuusi vuosikymmentä.
Pöllö & Gebo I, Mytologiavaikutteinen fantasiaseikkailusarja alkaa!5.12.2025 15:08:31 EET | Tiedote
Mainospiirtäjä Susanna Lavikainen julkaisee esikoisromaaninsa Pöllö & Gebo – Karhuvyön salaisuus I, joka johdattaa lukijan muinaiseen, pohjoismaista mytologiaa hehkuvaan fantasiamaailmaan. Uniin pohjautuva teos yhdistää seikkailun, luonnon ja kasvutarinan visuaalisesti rikkaaksi kokonaisuudeksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme