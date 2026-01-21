Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa tieliikenneonnettomuudesta Jyväskylän Tyyppäläntiellä, jossa kolme ajoneuvoa osallistuivat onnettomuuteen. Onnettomuudessa ei syntynyt henkilövahinkoja ja autot säilyivät ajokuntoisina. Liikenne ohjattiin toista kaistaa pitkin puolen tunnin ajan, ja palautui normaaliksi klo 18.15.