Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

21.1.2026 18:21:56 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa tieliikenneonnettomuudesta Jyväskylän Tyyppäläntiellä, jossa kolme ajoneuvoa osallistuivat onnettomuuteen. Onnettomuudessa ei syntynyt henkilövahinkoja ja autot säilyivät ajokuntoisina. Liikenne ohjattiin toista kaistaa pitkin puolen tunnin ajan, ja palautui normaaliksi klo 18.15.

Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 21.1.2026

Onnettomuustiedote (tieliikenneonnettomuus, keskisuuri, tyyppäläntie, Jyväskylä)

Henkilöauto ollut kääntymässä vasemmalle, jolloin toinen ajoneuvo ajanut perään. Väistötilanteessa ajauduttu vastaantulevien kaistalle, johon kolmas henkilöauto osui. Kaikissa ajoneuvoissa vain kuljettajat, kukaan ei loukkaantunut ja autotkin säilyivät ajokuntoisina. Pelastuslaitos ohjasi liikennettä onnettomuuspaikan ohi toista kaistaa pitkin noin puolen tunnin ajan, jonka jälkeen lliikenne palautui normaalisti noin kello 18.15. 

Lisätietoja:  päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

Yhteyshenkilöt

