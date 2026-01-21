Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

21.1.2026 19:53:39 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote


Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 21.1.2026

Onnettomuustiedote (vahingontorjunta, keskisuuri, muonamiehentie, Muurame)

Muuramessa muonamiehentiellä viemärissä ongelmia. Useampaan omakotitaloon on tulvinut jätevettä. Vahingontorjuntatoimet ovat käynnissä ja tiedotamme tilanteesta uudestaan, kun vahingot, seuraukset ja muut asiat selviävät. Vesi ja viemärilaitos myös paikalla. 

Lisätietoja: uudella tiedotteella myöhemmin.



pelastuslaitosonnettomuustiedotekeski-suomen pelastuslaitoshyvakskeski-suomen hyvinvointialue



