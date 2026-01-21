Keski-Suomen pelastuslaitos

Jatkotiedote 21.1.2026

Jatkotiedote (vahingontorjunta, keskisuuri, muonamiehenkuja, Muurame)

Viemäri tulvinut ojaan ja 4 omakotitaloon lattiakaivojen kautta jätevettä. Onnettomuuden syyksi arvioidaan puhtaan veden runkolinjan rikkoontumista, jonka seurauksena viemäriverkoston kapasiteetti ylittyi. Yhden omakotitalon vahingot usean huoneen alueella. Muissa kolmessa omakotitalossa pienemmät vahingot lähinnä pesuhuoneissa. Paikalla useita pelastustoimen yksiköitä sekä vesi- ja viemäripalveluista vastaavia. Muuramen kunta ja vesi- ja viemäripuolen henkilöstö tiedottavat vesi ja viemäriverkoston toiminnasta.

Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112