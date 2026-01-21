Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa Muuramessa tapahtuneesta viemäritulvasta, joka on vaikuttanut neljään omakotitaloon. Yhdessä talossa on laajemmat vahingot, kun taas muissa kolmeessa talossa vahingot rajoittuvat pesuhuoneisiin. Paikalla toimii useita pelastus- ja vesihuoltoyksiköitä.
Viemäri tulvinut ojaan ja 4 omakotitaloon lattiakaivojen kautta jätevettä. Onnettomuuden syyksi arvioidaan puhtaan veden runkolinjan rikkoontumista, jonka seurauksena viemäriverkoston kapasiteetti ylittyi. Yhden omakotitalon vahingot usean huoneen alueella. Muissa kolmessa omakotitalossa pienemmät vahingot lähinnä pesuhuoneissa. Paikalla useita pelastustoimen yksiköitä sekä vesi- ja viemäripalveluista vastaavia. Muuramen kunta ja vesi- ja viemäripuolen henkilöstö tiedottavat vesi ja viemäriverkoston toiminnasta.
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
