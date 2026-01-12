Avaruusromun ja paikannushäirinnän tutkimusaineistoista yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia
Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus FGI:n tutkijat kehittävät aineistoja, joita yritykset voivat hyödyntää avaruusliiketoiminnassa.
Suomessa avaruusliiketoiminta on kasvava ala. Osaamista avaruusalalle on kehittynyt erityisesti korkeatasoisen tutkimustyön ansiosta. Nyt suomalaiset avaruustutkimusta tekevät yliopistot ja tutkimuslaitokset ovat yhdistäneet voimansa ja auttavat tutkimustyöllä yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa uudessa Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamassa SpacEconomy-hankkeessa. Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus FGI tuo mukanaan osaamista GNSS-häirinnän tutkimuksessa ja avaruusromun torjunnassa.
“Paikkatieto ei pysy luotettavana itsestään, vaan se vaatii jatkuvaa mittaamista ja erilaisten riskien torjuntaa. Teemme tutkimusta, jonka tuloksia yritykset voivat hyödyntää esimerkiksi yhteiskunnan turvallisuuden parantamiseen”, kertoo osastonjohtaja, professori Hannu Koivula Maanmittauslaitoksesta.
Luvassa aineistoja GNSS-häirinnän ja avaruusromun torjunnan
Maanmittauslaitos vastaa Suomessa paikannuksen perustasta, mikä koostuu muun muassa säännöllisestä mittaamisesta ja tutkimuksesta.
Nyt käynnissä olevassa SpacEconomy-hankkeessa Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus FGI tuottaa tutkimustietoa, jonka tuloksia yritykset voivat hyödyntää uuden liiketoiminnan kehittämiseen GNSS-häirinnän vastaisessa työssä ja avaruusromun seurannassa.
Paikkatietokeskuksen tutkijat tuottavat data-aineistoja, jotka sisältävät GNSS-häirintää ja tekoälypohjaisia työkaluja datan luokitteluun. Aineistojen avulla voi testata uusia ratkaisuja häiriöiltä suojautumiseen ja niihin varautumiseen.
Toiset avoimen datan aineistot liittyvät avaruusromun havainnointiin. Avaruusromun kappaleita pitää tarkkailla, jotta ne eivät aiheuta törmäysriskejä satelliitteihin. Tähän tavoitteeseen tutkijat tuottavat aineistoja satelliittien ja avaruusromun kappaleiden ominaisuuksista. Nämä tiedot ovat arvokkaita yrityksille, jotka kehittävät keinoja avaruusromun seurantaan.
Lisätiedot
Professori Hannu Koivula, Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus, +358 50 430 1639
etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi
SpacEconomy-hanke vahvistaa tutkimuksen avulla Suomen asemaa nopeasti kasvavassa globaalissa avaruustaloudessa. Tutkimusta rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto (STN), joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä. Hankkeen tutkimuksen toteuttavat Tampereen yliopisto, Aalto-yliopisto, Ilmatieteen laitos, Maanmittauslaitos, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto ja Vaasan yliopisto.
