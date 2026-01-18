Yrittäjien Pentikäinen: Trump peruutti – hyvä niin
Ensiksi Trumpin ilmoitus on tietenkin hyvä asia myös yrityksille, koska se liennyttää kriisiä. Vaihtoehdot olivat paljon pahempia. Syventynyt epäluottamus Yhdysvaltoja kohtaan ei kuitenkaan häviä. Yllätyksiä ja käänteitä on luvassa vastakin. Siksi on tärkeä pitää pää kylmänä, varautua pahempaan ja etsiä vakaampia markkinoita muualta maailmasta, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kirjoittaa blogissaan.
Davosin diplomatiasirkus ei ehtinyt kestää kuin tunteja, kun Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump perui Grönlantiin liittyvät tulliuhkauksensa kahdeksalle Euroopan maalle, myös Suomelle.
Ratkaiseva oli keskustelu Naton pääsihteerin, Trumpille läheisen Mark Rutten kanssa. New York Timesin mukaan Rutte oli ehdottanut, että Tanska luovuttaisi Yhdysvalloille sotilaskäyttöön Grönlannista pieniä alueita. Grönlannin roolista osana Tanskaa Rutten ei kerrota puhuneen.
Mallia on haettu Kyprokselta, jossa Britannian tukikohdat ovat osa sen suvereniteettia. Kaksi tukikohtaa jäi Britannialle, kun Kypros itsenäistyi 1960.
”Jos sopimus lyödään lukkoon, siitä tulee mahtava Yhdysvalloille ja kaikille Nato-maille. Tämän yhteisymmärryksen pohjalta en tule asettamaan tulleja, joiden oli tarkoitus astua voimaan 1. helmikuuta”, Trump ilmoitti keskiviikkoiltana Truth Socialissa.
Myös Tanska vaikutti jollakin tavalla tyytyväiseltä. ”Päivä päättyi paremmin kuin alkoi”, Tanskan ulkoministeri Lars Løkke Rasmussen kommentoi keskusteltuaan Rutten kanssa sen jälkeen, kun tämä oli tavannut Trumpin.
Pää kylmänä uusiin käänteisiin
Mitä johtopäätöksiä tilanteesta voisi vetää?
Ensiksi Trumpin ilmoitus on tietenkin hyvä asia myös yrityksille, koska se liennyttää kriisiä. Vaihtoehdot olivat paljon pahempia. Syventynyt epäluottamus Yhdysvaltoja kohtaan ei kuitenkaan häviä. Yllätyksiä ja käänteitä on luvassa vastakin. Siksi on tärkeä pitää pää kylmänä, varautua pahempaan ja etsiä vakaampia markkinoita muualta maailmasta.
Toiseksi Euroopan pitää olla vastakin tiukka ja yhtenäinen suhteessa Trumpin Yhdysvaltoihin. Trump on mennyt Grönlanti-uhkailullaan niin pitkälle, että Euroopan pitää tiukentaa linjaansa. Samalla pitää etsiä uusia markkinoita. Siksi on vahinko, että EU:n parlamentti laittoi keskiviikkona vastikään neuvotellun Mercosur-sopimuksen EU-tuomioistuimeen, mikä hidastaa uusien markkinoiden avaamista.
Kolmanneksi tapahtumasarja teki selväksi arktisen alueen kasvavan merkityksen. Siksi on keskeistä, että Grönlantiin löytyy ratkaisu, joka vahvistaa Natoa arktisella alueella ja turvaa myös Yhdysvaltojen arktisia turvallisuusintressejä. Se voi tuoda myös Suomelle mahdollisuuksia.
Neljänneksi todistamme aikalaisina kehitystä, jossa läntinen liittouma natisee ja voi kokea jopa repeämän, kuten Kanadan pääministeri Mark Carney arvioi Davisissa. Yhdysvallat ja muut puolustusliiton maat etääntyvät rytisten toisistaan, vaikka Yhdysvallat pysyisikin Natossa.
Viidenneksi pitää muistaa Trumpin politiikan poikkeuksellisuus. Trump tekee poliittista tositelevisiota, joka näyttää meille älyttömältä. Siihen pitää tottua Trumpin virkakaudella, jota on vielä kolme pitkää vuotta. Toivottavasti Trump ei pysty muuttamaan Yhdysvaltojen instituutioita sillä tavalla, että järjellisempi politiikan tekotapa ei voi voittaa seuraavissa vaaleissa.
MIKAEL PENTIKÄINEN
Kirjoittaja on Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja.
Blogikirjoitus on julkaistu myös Yrittäjät.fi:ssä.
Yhteyshenkilöt
Mikael PentikäinentoimitusjohtajaPuh:040 504 1944mikael.pentikainen@yrittajat.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 36 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 60 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Yrittäjät
Yrittäjien Pentikäinen: Trump murentaa Naton perustaa18.1.2026 09:06:53 EET | Tiedote
Yrittäjien kannattaa seurata tilannetta pää kylmänä luottaen, että Suomen johto yhdessä muiden Euroopan johtajien kanssa löytää jonkun ratkaisun. Silti kannattaa varautua myös pahempaan ja siihen, että tullit tulevat voimaan Trumpin uhkausten mukaisesti, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kirjoittaa blogissaan.
Yrittäjät: Merkittävä ratkaisu EU-tuomioistuimelta – julkisten kilpailutusten kiertämistä rajoitetaan15.1.2026 14:55:57 EET | Tiedote
Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) antoi tänään ratkaisun hollantilaisten ennakkoratkaisupyyntöön hankintadirektiivin tulkinnasta. Ratkaisulla on merkittäviä vaikutuksia myös Suomeen. – Jatkossa kuntien inhouse-yhtiöt eivät voi kiertää hankintalakia siirtämällä markkinaehtoista toimintaa omistamilleen tytäryhtiöille. Nyt suunta on kohti avoimempia markkinoita, eikä hankintalakia kierretä erikoisjärjestelyillä, lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen Suomen Yrittäjistä sanoo.
Yrittäjät: Työsopimuslakiin isoja muutoksia – määräaikaisuuksiin ja lomautuksiin helpotuksia15.1.2026 13:55:41 EET | Tiedote
Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksen työsopimuslain uudistamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutoksia määräaikaisiin työsopimuksiin, lomautusilmoitusajan lyhentämiseen sekä työnantajan takaisinottovelvollisuuteen. – Nyt Suomi tarvitsee kipeästi näitä kaivattuja uudistuksia. Määräaikaisten työsopimusten solmimisen helpottaminen on tärkeää tässä heikossa työllisyystilanteessa. Lomautusilmoitusajan lyhentäminen on myös merkittävä uudistus, joka parantaa yritysten mahdollisuuksia reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin, Suomen Yrittäjien johtaja Atte Rytkönen-Sandberg sanoo.
Yrittäjägallup: Pk-yritykset nostavat nuorten oma-aloitteisuuden tärkeimmäksi – perustaidot ratkaisevat, kun digitaidot ovat jo hallussa13.1.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Pk-yritykset arvostavat nuorissa erityisesti oma-aloitteisuutta, itsenäistä työskentelyä ja kykyä omaksua uutta. Ammatillisen perustutkinnon suorittaneita nuoria on palkattu saman verran kuin vuosi sitten: 13 % pk-yrityksistä on työllistänyt ammatillisesta perustutkinnosta valmistuneen alle 25-vuotiaan viimeisen vuoden aikana. ”Nuoria palkataan edelleen, mutta yhä useampi yritys kertoo, ettei palkkaaminen ole mahdollista esimerkiksi taloudellisista syistä”, sanoo asiantuntija Mikko Kinnunen Suomen Yrittäjistä.
Yrittäjägallup: Auto hallitsee pk-yritysten työmatkoja3.1.2026 06:45:00 EET | Tiedote
Joka neljännessä pk-yrityksessä (23 %) matkustetaan päivittäin, osoittaa tuore Yrittäjägallup. Päivittäinen työmatkailu on erittäin yleistä rakentamisen alalla, kun taas esimerkiksi palvelualoilla matkoja tehdään selvästi vähemmän. Maakunnissa työmatkoja kertyy enemmän kuin pääkaupunkiseudulla. ”Suomi on pitkien etäisyyksien maa, ja sujuva yritystoiminta edellyttää usein oman auton käyttöä ja hyvää tiestön kuntoa”, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme