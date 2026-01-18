Yrittäjien Pentikäinen: Trump peruutti – hyvä niin

Davosin diplomatiasirkus ei ehtinyt kestää kuin tunteja, kun Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump perui Grönlantiin liittyvät tulliuhkauksensa kahdeksalle Euroopan maalle, myös Suomelle.

Ratkaiseva oli keskustelu Naton pääsihteerin, Trumpille läheisen Mark Rutten kanssa. New York Timesin mukaan Rutte oli ehdottanut, että Tanska luovuttaisi Yhdysvalloille sotilaskäyttöön Grönlannista pieniä alueita. Grönlannin roolista osana Tanskaa Rutten ei kerrota puhuneen.

Mallia on haettu Kyprokselta, jossa Britannian tukikohdat ovat osa sen suvereniteettia. Kaksi tukikohtaa jäi Britannialle, kun Kypros itsenäistyi 1960.

”Jos sopimus lyödään lukkoon, siitä tulee mahtava Yhdysvalloille ja kaikille Nato-maille. Tämän yhteisymmärryksen pohjalta en tule asettamaan tulleja, joiden oli tarkoitus astua voimaan 1. helmikuuta”, Trump ilmoitti keskiviikkoiltana Truth Socialissa.

Myös Tanska vaikutti jollakin tavalla tyytyväiseltä. ”Päivä päättyi paremmin kuin alkoi”, Tanskan ulkoministeri Lars Løkke Rasmussen kommentoi keskusteltuaan Rutten kanssa sen jälkeen, kun tämä oli tavannut Trumpin.

Pää kylmänä uusiin käänteisiin

Mitä johtopäätöksiä tilanteesta voisi vetää?

Ensiksi Trumpin ilmoitus on tietenkin hyvä asia myös yrityksille, koska se liennyttää kriisiä. Vaihtoehdot olivat paljon pahempia. Syventynyt epäluottamus Yhdysvaltoja kohtaan ei kuitenkaan häviä. Yllätyksiä ja käänteitä on luvassa vastakin. Siksi on tärkeä pitää pää kylmänä, varautua pahempaan ja etsiä vakaampia markkinoita muualta maailmasta.

Toiseksi Euroopan pitää olla vastakin tiukka ja yhtenäinen suhteessa Trumpin Yhdysvaltoihin. Trump on mennyt Grönlanti-uhkailullaan niin pitkälle, että Euroopan pitää tiukentaa linjaansa. Samalla pitää etsiä uusia markkinoita. Siksi on vahinko, että EU:n parlamentti laittoi keskiviikkona vastikään neuvotellun Mercosur-sopimuksen EU-tuomioistuimeen, mikä hidastaa uusien markkinoiden avaamista.

Kolmanneksi tapahtumasarja teki selväksi arktisen alueen kasvavan merkityksen. Siksi on keskeistä, että Grönlantiin löytyy ratkaisu, joka vahvistaa Natoa arktisella alueella ja turvaa myös Yhdysvaltojen arktisia turvallisuusintressejä. Se voi tuoda myös Suomelle mahdollisuuksia.

Neljänneksi todistamme aikalaisina kehitystä, jossa läntinen liittouma natisee ja voi kokea jopa repeämän, kuten Kanadan pääministeri Mark Carney arvioi Davisissa. Yhdysvallat ja muut puolustusliiton maat etääntyvät rytisten toisistaan, vaikka Yhdysvallat pysyisikin Natossa.

Viidenneksi pitää muistaa Trumpin politiikan poikkeuksellisuus. Trump tekee poliittista tositelevisiota, joka näyttää meille älyttömältä. Siihen pitää tottua Trumpin virkakaudella, jota on vielä kolme pitkää vuotta. Toivottavasti Trump ei pysty muuttamaan Yhdysvaltojen instituutioita sillä tavalla, että järjellisempi politiikan tekotapa ei voi voittaa seuraavissa vaaleissa.

MIKAEL PENTIKÄINEN

Kirjoittaja on Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja.

Blogikirjoitus on julkaistu myös Yrittäjät.fi:ssä.