Muuramen veden runkolinjan putkirikolla ei juurikaan vaikutuksia terveyspalveluihin
Muuramessa 21.1. tapahtuneella talousveden runkolinjan putkirikolla ja vedenkeittokehotuksella ei ole tällä hetkellä merkittäviä vaikutuksia Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluihin Muuramessa.
Muuramen suun terveydenhuollon päivystykselliset tilanteet hoidetaan toistaiseksi Korpilahdella. Potilaat ottavat yhteyttä normaalisti Muuramen ja Korpilahden yhteiseen palvelunumeroon.
Muuramen sosiaali- ja terveysasema toimii normaalisi vedenjakeluhäiriöstä huolimatta. Tarvittava veden käyttö pystytään järjestämään varajärjestelyin.
Tiedotamme mahdollisista muutoksista palveluihin tarvittaessa myöhemmin.
Lue lisää:
Muuramen kunnassa laaja vedenjakeluhäiriö: talousvedelle keittokehotus, ei koske Kinkomaata
https://www.alva.fi/blog/2026/01/21/muuramen-kunnassa-laaja-vedenjakeluhairio-talousvedelle-keittokehotus-ei-koske-kinkomaata/
Lisätietoja:
Ylihoitaja Nina Ylönen-Käyrä, p. 0142694941
Ylihammaslääkäri Elina Tuppurainen, p. 0400 980 718
Palvelujohtaja Anne Pihl, p. 0142698877
Viestinnän yhteissähköpostiviestinta@hyvaks.fi
