Tavoitteena toiveikkaampi ja turvallisempi tulevaisuus – hyvinvointia edistäviä keskusteluja ikääntyneille
Hyvinvointia edistävä keskustelu on yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa tarjoava matalan kynnyksen palvelu 65 vuotta täyttäneille kymenlaaksolaisille, jotka eivät ole säännöllisen sosiaalipalvelun piirissä.
Hyvinvointia edistävässä keskustelussa ammattilainen ja asiakas keskustelevat hyvinvoinnista, tulevaisuuden tarpeista ja näkymistä sekä asiakasta hyödyttävistä palveluista. Keskustelu sopii myös silloin, jos henkilöllä on huoli omasta pärjäämisestä, mutta ei vielä selkeää palvelun tarvetta.
– Asiakas voi varata ajan keskustelulle matalalla kynnyksellä. Mietimme yhdessä erilaisia vaihtoehtoja, miten omaa arkea voisi helpottaa ja hyvinvointia parantaa. Keskustelemme millaisia palveluja hyvinvointialue sekä erilaiset järjestöt, seurakunnat ja kunnat tarjoavat, ja arvioimme, voisiko niistä olla asiakkaalle hyötyä, kertoo palveluohjaaja Toni Puuronen.
Keskustelun tavoitteena on luoda toiveikkaampi ja turvallisempi tulevaisuus.
– Kannustamme liikkumaan niin paljon kuin oma toimintakyky sallii. Keskustelemme myös arjen sujuvuudesta ja asumisen ympäristöstä ja turvallisuudesta sekä kuinka huomioida ne tulevaisuudessa. Moni on saanut uskoa omaan arkeensa ja uusia näkökulmia toimintakyvystään huolehtimiseen.
Soitellaan ja tavataan!
Keskustelu voidaan toteuttaa puhelimitse, asiakkaan kotona tai muussa tilassa, kuten kirjastossa, asiakkaan toiveiden mukaisesti. Aikoja voi varata Oma Kymenlaakso -palvelun kautta tai ajanvarausnumerosta p. 05 220 6150 torstaisin ja perjantaisin kello 9–11.
Lisäksi terveysasemilla säännöllisesti kiertävä ikääntyvien hyvinvointipalvelut eli IkäVinkki on ollut väylä palvelun löytämiselle. IkäVinkki auttaa muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin ja digitaaliseen asiointiin liittyvissä kysymyksissä sekä neuvoo hyvinvointiin liittyvissä asioissa.
Jarmo Kyöperi tapasi terveysasemalla asioinnin yhteydessä IkäVinkin, jonka kautta hän varasi ajan hyvinvointia edistävälle keskustelulle.
– Varasin ajan, sillä minulla oli ongelmia Oma Kymenlaakson ajanvarauksen kanssa.
Tapaaminen järjestettiin Kyöperin kotona, ja asia saatiin ratkaistua ja ongelma korjattua jo seuraavana päivänä.
– Keskustelusta oli minulle apua ja sain paljon tietoa muistakin palveluista, kertoo Kyöperi.
Puuronen kannustaa kymenlaaksolaisia varaamaan keskusteluajan matalalla kynnyksellä.
– Suosittelen keskusteluja kaikille yli 65-vuotiaille, joita askarruttaa vähänkin oma pärjääminen tai jotka haluaisivat vinkkejä arkeensa. Hyvinvointia edistävät keskustelut ovat maksuttomia ja tapahtuvat asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Ei muuta kuin soitellaan tai tavataan!
Yhteyshenkilöt
Toni PuuronenPalveluohjaajaKymenlaakson hyvinvointialuePuh:040 484 9882toni.puuronen@kymenhva.fi
Kati KoukonenPalveluesihenkilö, sosiaalipalvelutKymenlaakson hyvinvointialuePuh:040 673 8101kati.koukonen@kymenhva.fi
Kymenlaakson hyvinvointialue
Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.
