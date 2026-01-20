Porkkalan palautuksen muistopäivää vietetään Espoonlahdessa
Espoonlahden seurakunta järjestää Porkkalan palautuksen muistopäivän tilaisuuden maanantaina 26.1.2026 klo 14. Palautuksesta tulee tuolloin kuluneeksi 70 vuotta. Muistomerkillä puhuvat Espoon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Saara Hyrkkö ja Espoonlahden seurakunnan kirkkoherra Jukka Lehti.
Tilaisuus järjestetään Espoonlahdessa sijaitsevalla Porkkalan vuokra-alueen palauttamisen muistomerkillä. Tilaisuudessa lasketaan seppele muistomerkille ja lauletaan Maamme-laulu.
Samana päivänä kello 18 pidetään luentoilta, jossa käsitellään nykyisiä turvallisuusuhkia. Illassa puhujina ovat kansanedustaja Jarno Limnell, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki ja Åbo Akademin tutkijatohtori Rosa Huotari.
Median edustajilla on mahdollisuus haastatella tilaisuuksien vieraita.
Taustaa
Muistomerkki sijaitsee Espoonlahden seurakunnan alueella (ks. kartta alla). Porkkalan palautuksen muistomerkki on Ulla-Kirsti Junttilan ja Timo Uralan suunnittelema. Muistomerkki paljastettiin vuonna 2006 tilaisuudessa, jonka avasi silloinen pääministeri Matti Vanhanen.
Vuokra-alue aivan pääkaupungin tuntumassa synnytti valtavan turvallisuusuhan itsenäiselle Suomelle. Uhan tunne oli erityisen konkreettinen lähiseudun asukkaille, jotka havaitsivat sotilaallisen toiminnan suljetun rajan takana. Lähiseudulla asui myös alueelta evakuoituja ihmisiä, jotka tähyilivät kaipauksella suljetun rajan taakse. Vuokra-alueen palautuminen Suomelle oli suuri helpotus.
Seurakunnan aktiivisuus asiassa perustuu Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2025 määrittelemään henkiseen kriisinkestävyyteen.
Lisätietoja päivän kulusta antaa pastori Niko Huttunen.
Niko Huttunen
julistustyön kappalainen, aikuiset
Espoonlahden seurakunta
niko.huttunen@evl.fi ja 040 707 1992
