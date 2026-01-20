Espoon seurakuntayhtymä

Porkkalan palautuksen muistopäivää vietetään Espoonlahdessa

22.1.2026 13:00:00 EET | Espoon seurakuntayhtymä | Tiedote

Espoonlahden seurakunta järjestää Porkkalan palautuksen muistopäivän tilaisuuden maanantaina 26.1.2026 klo 14. Palautuksesta tulee tuolloin kuluneeksi 70 vuotta. Muistomerkillä puhuvat Espoon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Saara Hyrkkö ja Espoonlahden seurakunnan kirkkoherra Jukka Lehti.

Espoonlahden seurakunnan kirkkoherra Jukka Lehti. Jani Laukkanen Espoon seurakunnat

Tilaisuus järjestetään Espoonlahdessa sijaitsevalla Porkkalan vuokra-alueen palauttamisen muistomerkillä. Tilaisuudessa lasketaan seppele muistomerkille ja lauletaan Maamme-laulu.

Samana päivänä kello 18 pidetään luentoilta, jossa käsitellään nykyisiä turvallisuusuhkia. Illassa puhujina ovat kansanedustaja JarnoLimnell, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki ja Åbo Akademin tutkijatohtori Rosa Huotari.

Median edustajilla on mahdollisuus haastatella tilaisuuksien vieraita.

Taustaa

Muistomerkki sijaitsee Espoonlahden seurakunnan alueella (ks. kartta alla). Porkkalan palautuksen muistomerkki on Ulla-Kirsti Junttilan ja Timo Uralan suunnittelema. Muistomerkki paljastettiin vuonna 2006 tilaisuudessa, jonka avasi silloinen pääministeri Matti Vanhanen.

Vuokra-alue aivan pääkaupungin tuntumassa synnytti valtavan turvallisuusuhan itsenäiselle Suomelle. Uhan tunne oli erityisen konkreettinen lähiseudun asukkaille, jotka havaitsivat sotilaallisen toiminnan suljetun rajan takana. Lähiseudulla asui myös alueelta evakuoituja ihmisiä, jotka tähyilivät kaipauksella suljetun rajan taakse. Vuokra-alueen palautuminen Suomelle oli suuri helpotus.

Seurakunnan aktiivisuus asiassa perustuu Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2025 määrittelemään henkiseen kriisinkestävyyteen.

Lisätietoja päivän kulusta antaa pastori Niko Huttunen.

Niko Huttunen

julistustyön kappalainen, aikuiset

Espoonlahden seurakunta

niko.huttunen@evl.fi ja 040 707 1992

Espoon seurakunnat - Evankelis-luterilainen kirkko Espoossa

Espoon tuomiokirkkoseurakunta, Espoonlahden seurakunta, Leppävaaran seurakunta, Olarin seurakunta, Tapiolan seurakunta ja Esbo svenska församling muodostavat yhdessä Espoon seurakuntayhtymän. Seurakunnissa on yhteensä 156 053 jäsentä. Työntekijöitä on noin 500.

Kirkko Espoossa vahvistaa yhteisönä kristillistä uskoa, tulevaisuuden toivoa ja lähimmäisenrakkautta. Olemme läsnä ihmisten arjessa ja juhlassa.

Logo: Espoon seurakunnat, Suomen ev.lut. kirkko

