Porkkalan palautuksen muistopäivää vietetään Espoonlahdessa

Espoon seurakuntayhtymästä haettavissa musiikkiavustuksia

Tuemme musiikillisia hankkeita, jotka rikastuttavat ja kehittävät Espoossa tapahtuvaa hengellistä musiikkitoimintaa. Avustustoiminnanperiaatteet ja anomukseen liitettävät asiakirjat ovat alla. Vuonna 2026 toivomme hakemuksia erityisesti monikulttuurisiin musiikkihankkeisiin.