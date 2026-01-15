Kaksi liikkuvien työkoneiden toimialan merkittävää ryhmittymää yhdistyy yhdeksi isoksi tekijäksi yhtenä tavoitteenaan jopa kolminkertaistaa toimialan liikevaihto

Pandemioiden torjumiseen ja sairastumisriskin pienentämiseen keskittyvä monitieteinen projekti julkaisee viimeisimmät tutkimustuloksensa 30.10.2024 09:30:00 EET | Kutsu

Miten luodaan terveysturvallisia tiloja? Miten virukset ja muut taudinaiheuttajat leviävät? Miten otetaan ihmisten toiminta huomioon? Näihin kysymyksiin monitieteinen E3 Excellence in Pandemic Response and Enterprise Solutions (E3) -projekti on tuonut vastauksia - uutta tieteellisesti todennettua tietoa ja käytännön ratkaisuja. Projekti huipentuu kaikille avoimeen loppuseminaariin Tackling Pandemics (30.10.2024, Helsinki), jossa julkaistaan myös projektin julkinen loppuraportti. Tapahtumassa tuodaan esiin tuoreimmat tutkimustulokset niin virusten diagnostiikkaan, leviämisreitteihin kuin terveysturvallisten tilojen suunnitteluun liittyen sekä keskustellaan, miten näitä asioita saadaan vietyä käytäntöön.