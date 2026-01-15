Kaksi liikkuvien työkoneiden toimialan merkittävää ryhmittymää yhdistyy yhdeksi isoksi tekijäksi yhtenä tavoitteenaan jopa kolminkertaistaa toimialan liikevaihto
Yhdistyminen on vaikuttava askel matkalla kohti liikkuvien työkoneiden toimialan kansallisen kasvustrategian toteutumista: kolminkertaista liikevaihtoa, tuplattua työllistävyyttä ja kansainvälistä ajatusjohtajuutta.
Suomessa jo pitkään menestyksekkäästi liikkuvien työkoneiden alaa edistäneet SIX Mobile Work Machines -klusteri (SIX MWM) ja FIMA Forum for Intelligent Machines ry ovat päättäneet yhdistää voimansa vuoden 2026 alusta. Muodostuva vahva, teollisuusvetoinen klusteri jatkaa molempien käytännön työtä entistä suuremmalla vaihteella SIX Mobile Work Machines -nimen alla.
Kahden ryhmittymän voimat yhdistäneenä uusiutuneella klusterilla on yhä paremmat eväät toteuttaa elokuussa 2025 julkaistua liikkuvien työkoneiden kansallista kasvustrategiaa.
Strategian kolme päätavoitetta:
- kolminkertaistaa liikkuvien työkoneiden toimialan liikevaihto vuoteen 2035 mennessä 60 miljardiin euroon
- tuplata toimialan työllisyys ja luoda alalle jopa 45 000 uutta työpaikkaa
- tehdä Suomesta toimialan globaali ajatusjohtaja
Klusterin rooli kasvustrategian toteutuksessa on kirjattu sisään strategiaan. Strategiassa on tunnistettu 30 toimenpidettä, joista 20 on osoitettu alan teollisuudelle – yrityksille ja yhteenliittymille. Kokonaisvastuu näiden 20 toimenpiteen toteuttamisesta ja mahdollistamisesta on strategiassa asetettu SIX MWM klusterille.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veli-Mikko MäkeläKoordinaattori, SIX Mobile Work MachinesTamlink OyPuh:040 655 2121veli-mikko.makela@tamlink.fi
Harri NieminenHead of SIX InitiativeTeknologian Tutkimuskeskus VTTPuh:050 568 5081harri.nieminen@vtt.fi
Kuvat
Linkit
SIX Mobile Work Machines
SIX Mobile Work Machines liikkuvien työkoneiden klusteri tavoittelee laaja-alaista ja vaikuttavaa toimintaa yhteisellä innovaatiokehityksellä, osaamisen ja osaajien saatavuuden kehittämisellä sekä näkyvyydellä ja vaikuttavuudella niin Suomessa kuin ulkomaillakin.
Yhdessä jäsenorganisaatioidensa kesken klusteri mahdollistaa
- yrityskohtaisten ja koko toimialan digivihreiden tavoitteiden toteutumisen
- yritysten tarvitseman osaamisen jatkuvan saatavuuden tunnistamalla yhdessä toimialan tulevaisuuden osaamistarpeet ja fokusalueet sekä kehittämällä niiden pohjalta koulutusta
-
yhdessä parempaa näkyvyyttä Suomalaisille liikkuvien työkoneiden valmistajille sekä Suomessa että maailmalla.
Klusterin jäsenistöön kuuluu toimialan teollisia yrityksiä sekä tutkimuslaitoksia.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tuotekehitys Oy Tamlink
VEENCE-tutkimushanke tuottaa konkreettisia korjaussuosituksia vanhemman rakennuskannan ilmanvaihto- ja energiatehokkuushaasteisiin15.1.2026 12:13:30 EET | Tiedote
Ilmanvaihto on puutteellista tai jopa kokonaan estynyt arvioiden mukaan yli miljoonassa Suomen 3,2 miljoonasta asunnosta. Suurimmat haasteet löytyvät korvausilmaventtiilien puuttumisesta, poistoilmanvaihdon energiatehottomuudesta sekä huoltotarpeiden laiminlyönneistä. Puutteet heikentävät rakennusten kuntoa, energiatehokkuutta ja sisäilman laatua. VEENCE-hanke teki vantaalaiseen rivitaloon intervention, josta saadut tutkimustulokset paljastavat, että jo suhteellisen pienillä ilmanvaihdon parannuksilla saavutetaan merkittävää hyötyä.
Suosittu työkonetapahtuma Future Mobile Work Machine syventyy tänä vuonna datan tarjoamiin mahdollisuuksiin22.9.2025 12:28:34 EEST | Kutsu
Tampereella 7.–8.10.2025 järjestettävä Future Mobile Work Machine -tapahtuma (FMWM) kokoaa alan johtavat yritykset keskustelemaan datan merkityksestä liikkuvien työkoneiden tulevaisuudessa. Osallistujat pääsevät tutustumaan alan nykysuuntauksiin, teknologisiin mahdollisuuksiin ja verkostoitumaan kansainvälisellä areenalla. Median edustajat ovat tervetulleita tapahtumaan.
Vasta käynnistyneen VEENCE-tutkimushankeen tavoitteena on luoda uusia ratkaisuja vanhemman rakennuskannan ilmanvaihto- ja energiatehokkuushaasteisiin28.4.2025 14:04:05 EEST | Tiedote
Lukuisat vanhemmat rakennukset Suomessa kärsivät merkittävistä ilmanvaihto-ongelmista, jotka heikentävät niiden kuntoa, energiatehokkuutta ja sisäilman laatua. Suurimmat haasteet löytyvät korvausilmanvaihdon puutteista, poistoilmanvaihdon energiatehottomuudesta sekä huoltotarpeiden laiminlyönneistä. VEENCE-tutkimushanke on askel kohti energiatehokkaampaa ja terveellisempää rakennuskantaa. Hankkeen tavoitteena on tutkia ja luoda ilmanvaihtoratkaisuja, jotka tukevat kestävää kiinteistökehitystä.
Käytätkö ilmanpuhdistinta väärin? Katso tästä asiantuntijoiden vinkit21.2.2025 11:13:50 EET | Tiedote
Ilmanpuhdistimien hankinnoista on käyty yleistä keskustelua erilaisilla foorumeilla. Muun muassa eri kaupungeissa ja kunnissa puheissa on noussut esille ilmanpuhdistimien rooli osana ilmalevitteisten tautien torjuntaa. Monitieteisessä *E3 Pandemic Response and Enterprise Solutions -projektissa laadittiin ohjeistus siitä, miten toimia ilmanlaadun parantamista harkittaessa. Lokakuussa 2024 päättyneen E3-projektin päätuloksina vahvistettiin, että virukset leviävät ilmateitse, ja että ilmanpuhdistuksella on merkittävää vaikutusta ilmalevitteisen tautien leviämisen ehkäisemiseen.
Pandemioiden torjumiseen ja sairastumisriskin pienentämiseen keskittyvä monitieteinen projekti julkaisee viimeisimmät tutkimustuloksensa30.10.2024 09:30:00 EET | Kutsu
Miten luodaan terveysturvallisia tiloja? Miten virukset ja muut taudinaiheuttajat leviävät? Miten otetaan ihmisten toiminta huomioon? Näihin kysymyksiin monitieteinen E3 Excellence in Pandemic Response and Enterprise Solutions (E3) -projekti on tuonut vastauksia - uutta tieteellisesti todennettua tietoa ja käytännön ratkaisuja. Projekti huipentuu kaikille avoimeen loppuseminaariin Tackling Pandemics (30.10.2024, Helsinki), jossa julkaistaan myös projektin julkinen loppuraportti. Tapahtumassa tuodaan esiin tuoreimmat tutkimustulokset niin virusten diagnostiikkaan, leviämisreitteihin kuin terveysturvallisten tilojen suunnitteluun liittyen sekä keskustellaan, miten näitä asioita saadaan vietyä käytäntöön.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme