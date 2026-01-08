Animalia ry

Mediassa broilerin elämä on mukavaa – Animalia haastaa lihatalojen harhaanjohtavan markkinoinnin

26.1.2026 07:54:00 EET | Animalia ry | Tiedote

Lihatalojen mielikuvamainonnassa broilerit elävät huoletonta elämää, eikä tuotannon todellisuutta näytetä. Mediajutuissa broilerit ovat lähinnä ruokaa.

Animalian Tuhotuotetut-videot kyseenalaistavat kotimainen perhetila -estetiikan broilerinlihan markkinoinnissa. (kuva 2)
Broilerinlihaa markkinoidaan Suomessa usein kuvastolla, joissa esiintyvät perinteiset suomalaiset maaseutumaisemat ja pienet perhetilat. Todellisuus broilerintuotannossa on toisenlainen, sillä broilerit kasvatetaan ahtaasti kymmenientuhansien lintujen halleissa. Kaikki broilerit kärsivät vakavista terveysongelmista. 

"Broileri on eläin, jota Suomessa kasvatetaan ja tapetaan miljoonittain, mutta jota juuri kukaan ei ole elävänä nähnyt. Markkinoinnissa se esitetään onnellisena kanasena ja muuten mediassa lähinnä marinoituna tuotteena. Broilereiden kasvatusolosuhteista ei kerrota totuudenmukaisesti, vaan markkinoinnilla luodaan tarinaa, jossa broilerintuotanto on yhtä kuin suomalainen ja sympaattinen pientilatuotanto. Tällaisen mainonnan perimmäinen tarkoitus on suoraan sanottuna sumuttaa ihmisiä. Se on täysin epäeettistä," sanoo Animalian erityisasiantuntija Tiina Ollila.

Suomessa teurastetaan vuosittain lähes 82 miljoonaa broileria.

Broileri näkyy mediassa – mutta ei eläimenä


Tuore analyysi broilerin mediarepresentaatiosta vuosilta 2024–2025 osoittaa, että broileri on mediassa vahvasti ruokaa. Animalian erityisasiantuntija ja tutkija Tiina Ollila ja tutkija Helinä Ääri tarkastelivat 185 broileria käsittelevää artikkelia valtakunnallisista ja alueellisista medioista vuosina 2024–2025. Jutuista 62 % esitti broilerin yksinomaan ruokana, kun taas alle viidesosa (19 %) käsitteli sitä eläimenä. Jopa niissä jutuissa, joissa broileria käsiteltiin eläimenä, kuvituksessa esiintyi toisia eläimiä, ihmisiä tai rakennuksia – broileri itse puuttui kuvastosta lähes täysin.  

”Jos kuvaan oli eksynyt oikea eläin, se oli johdonmukaisesti pieni tipu. Broilereita kasvatetaan vain viisi viikkoa, mutta kasvatuksen loppuvaiheen kuvia ei näy. Tällöin näkisimme lintujen jättimäisen koon, liikkumis- ja hengitysvaikeudet ja muut terveysongelmat sekä tilanahtauden. Peräänkuulutamme sekä lihatalojen että mainostoimistojen vastuuta tehdä totuudenmukaista markkinointia. Ihmisillä on oikeus tietää, millaisen elämän heidän ostamansa broileri on elänyt”, Ollila kertoo.  

Animalia nostaa esiin broilerinlihan harhaanjohtavan markkinoinnin tuomalla broilerintuotannon kaduille. Animalian Tuhotuotetut-kampanja näkyy Helsingissä, Tampereella, Turussa, Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa tammikuun lopulla ja helmikuun alussa. Animalia vaatii, että mainostoimistot kieltäytyvät tekemästä harhaanjohtavaa markkinointia lihataloille.

Videot tulevat katsottaviksi Animalian Tuhotuotetut-sivulle ja Animalian Youtube-kanavalle maanantaina 26.1.

Animalian Tuhotuotetut-videot kyseenalaistavat kotimainen perhetila -estetiikan broilerinlihan markkinoinnissa. (kuva 1)
Animalian Tuhotuotetut-videot kyseenalaistavat kotimainen perhetila -estetiikan broilerinlihan markkinoinnissa. (kuva 2)
Animalian Tuhotuotetut-videot kyseenalaistavat broilerinlihan onnellinen eläin -markkinointia. (kuva 1)
Animalian Tuhotuotetut-videot kyseenalaistavat broilerinlihan onnellinen eläin -markkinointia. (kuva 2)
Animalia ry

Animalia on vuonna 1961 perustettu eläinten oikeuksia edistävä asiantuntija- ja kansalaisjärjestö, joka tuottaa ja julkaisee uutta tietoa eläinten oikeuksiin ja hyvinvointiin liittyen sekä vaikuttaa eläimiä koskevaan lainsäädäntöön.

