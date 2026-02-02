Sointu Borg & Tyrkyt palaa entistä tyrkympänä! – Mukana mm. hyvinvointikuningatar, plussamuija, TikTok-koomikko ja paraurheilija

Sointu Borg etsii jälleen uutta sosiaalisen median kirkkainta tähteä omassa ohjelmassaan, jossa vaikuttajat kilpailevat uran mullistavasta managerointisopimuksesta. Tällä kaudella kaikki kahdeksan kilpailijaa ovat jo ammattivaikuttajia. Kokeneiden ammattivaikuttajien kesken kilpailu on entistäkin tiukempaa, vaatimukset kovempia, tehtävät vaikeampia ja palaute suorempaa.

Ohjelmassa nähdään, kuinka paljon työtä 30 sekuntia kestävä laadukas TikTok-video vaatii, miten verkostoidutaan onnistuneesti, ja miten syntyy lehteä myyvä kansikuva teksteineen. Kaikki kilpailijat ovat valovoimaisia vaikuttajia, joilla on vahva tahto voittaa ja saada jalansijaa alan kärkipaikoille. Sosiaalisen median supertähti Sointu on valmentajana suora, kannustava ja tarkkanäköinen totuuden torvi, joka vie eteenpäin tyrkkyyden ilosanomaa. Ei ole häpeä haluta olla esillä, varsinkaan jos haluaa menestyä kaupallisena vaikuttajana.

Uudella kaudella Sointu avaa entistä rohkeammin alan vaiettuja salaisuuksia, käytäntöjä ja vaatimuksia. Kannattaako omat tragediat kääntää otsikoiksi ja sitä kautta rahaksi? Pärjääkö alalla kyynärpäätaktiikalla vai käytöstavoilla? Nappaako paikan parrasvaloissa ahkerin puurtaja vai valovoimaisin säteilijä? Pitääkö huippuvaikuttajan olla teknisesti taitava, ja mitä väliä on mainosmerkinnöillä? Nyt ei hyssytellä, vaan tyrkytetään täysillä!

Vierailevina tuomareina nähdään Ernest Lawson, Sita Salminen, Emmi Lehtomaa, Joona Hellman ja Shirly Karvinen.

Tittelistä kilpailee kahdeksan jo ammatilaisuralla olevaa sosiaalisen median vaikuttajaa:

Aada Länsiluoto. Jukka Alasaari / Podzilla Oy / Yle

Aada Länsiluoto

@aadalansiluoto

Aada tekee hyvinvointisisältöä ja valmentaa seuraajiaan kohti teräksisiä pakaroita sekä raudanlujaa itseluottamusta. Tunnistettavan henkilöbrändin luonut Aada ei pelkää provosoida, vaan pikemminkin kaataa bensaa liekkeihin muiden jarrutellessa. Aada ymmärtää elävänsä huomiotaloudessa eikä pelkää jakaa mielipiteitä. Äänekkään ja itsevarman kuoren alla sykkii lämmin sydän, joka on selvinnyt monista suruista. Aada on tullut voittamaan. Korjaako tämä määrätietoinen kuningatar koko potin?

Toni Ahonen. Jukka Alasaari / Poszilla Oy / Yle

Toni Ahonen

@toniartturi

Toni on ammattimaskeeraaja, joka tekee kauneussisältöä someen. Hän haluaa ravistella perinteistä miehen mallia ja leikitellä normeilla. Toni on sekoitus sähäkkyyttä, sarkasmia ja syvyyttä eikä jää sanattomaksi missään tilanteessa. Kansainvälisestä urasta haaveileva Toni on päässyt jo tekemään yhteistyötä isojen kauneusbrändien kanssa eikä hän ole tullut Soinnun oppeihin himmailemaan. Vaikeiden aikojen jälkeen Toni uskoo, että nyt on hänen vuoronsa olla esillä, mutta loistaako Tonin tähti kirkkaimpana lopussa?

Jennika Vikman. Jukka Alasaari / Podzilla Oy / Yle

Jennika Vikman

@jennikavikman

Jennika on monilahjakas komedienne, joka käsikirjoittaa sketsejä TikTokiin. Taiteellinen Jennika on Erika Vikmanin pikkusisko ja tekee myös itse musiikkia. Oman persoonan tuominen esiin on jännittänyt Jennikaa, ja hän on piiloutunut sketsien taakse. Jennika on pelännyt, että hän ei ole tarpeeksi kiinnostava. Onnistuuko Sointu vakuuttamaan Jennikan, että nyt tämän on aika astua parrasvaloihin täysin omana itsenään?

Miisa Asikainen. Jukka Alasaari / Podzilla Oy / Yle

Miisa Asikainen

@asikainenmiisa

Miisa on vastuullisen muodin plussamuija ja someaktivisti, jonka sisällöntuotanto on hyvin ammattimaista. Konseptoinnin osaava Miisa tekee värikästä somea omasta arjestaan ja pitää esillä tärkeitä teemoja aina kehorauhasta ykköstyypin diabeteksen kanssa elämiseen. Miisaa ohjaa vahva oikeudentaju ja halu tarjota vertaistukea ulkonäköpaineiden kanssa kamppaileville. Tarvittavat taidot ja teemat Miisalta löytyy, mutta uskaltaako hän laittaa itsensä täysillä tyrkylle?

Yousra Chafak. Jukka Alasaari / Podzilla Oy / Yle

Yousra Chafak

@yousrachafak (IG)

@curlyyouz (Tik Tok)

Yousra tekee sisältöä meikkaamisesta ja muodista. Hän on ammattimaskeeraaja, joka jakaa seuraajilleen osaamistaan lukuisten kauneusvinkkien avulla. Yousra haluaa tuoda myös esiin marokkolaista taustaansa sekä toimia esikuvana maahanmuuttajataustaisille nuorille tytöille ja naisille. Yousran seuraajamäärät ovat vielä pienet, mutta karismasta Yousran menestys ei ainakaan jää kiinni. Onnistuuko Yousra vakuuttamaan Soinnun siitä, että pienistä seuraajamääristä huolimatta hän on se tyrkkyjen tyrkky?

Antti Ahtilinna. Jukka Alasaari / Podzilla Oy / Yle

Antti Ahtilinna

@anttiahtilinna

Antti alkoi ystäviensä yllyttämänä tehdä sisältöä elämästään yksikätisenä paraurheilijana jokunen vuosi sitten ja sai heti yllätyksekseen paljon seuraajia TikTokissa. Antti pyrkii somessa tarjoamaan vertaistukea lapsille ja nuorille, jotka kamppailevat erilaisuuden kanssa, sillä hän on ollut heidän kanssaan samassa tilanteessa. Vaikka Antin ura vaikuttajana alkoi vähän sattumalta, ovat hänen tavoitteensa nyt korkealla. Viedäänkö tyrkkyyden korkein titteli tällä kertaa Itä-Suomeen?

Ann Sophie Martinez. Jukka Alasaari / Podzilla Oy / Yle

Ann Sophie Martinez

@lovesopa (IG)

@loveesopa (Tik Tok)

Ann Sophie on monipuolinen vaikuttaja, jonka somesta löytyy laadukasta sisältöä matkailusta muotiin ja urheiluun. Tunteensa avoimesti näyttävä Ann Sophie pitää omia somekanaviaan virtuaalisena päiväkirjanaan. Espanjaa pääkielenään puhuva Ann Sophie tekee videoita someen myös isänsä kanssa. Äärimmäisen kilpaillussa lifestyle-kategoriassa operoiva Ann Sophie erottuu joukosta valoisalla persoonallaan ja kunnianhimoisella asenteellaan, mutta riittääkö se kovassa kilpailussa voittoon saakka?

Niko Viljakainen. Jukka Alasaari / Podzilla Oy / Yle

Niko Viljakainen

@vilsuri (IG)

@vilsuri_ (Tik Tok)

Niko on vauhdikas ja urheilullinen lifestyle-sisältöä tekevä vaikuttaja, jolta löytyy teknistä taitoa ja loputtomasti ideoita. Soinnulta Niko toivoo oppivansa enemmän tyrkkyasennetta, sillä hän haluaisi uskaltaa tuoda itseään vielä enemmän esiin ja ottaa tilaa. Love Islandissa aiemmin hurmannut Niko syttyy kilpailuasetelmasta ja tähtäimessä on voitto. Pääseekö Niko yli maaliviivan ensimmäisenä ja löytyykö hänestä siihen vaadittava tyrkkyys?

Sarjan on Ylelle tuottanut Podzilla Studios.

Uusi kausi julkaistaan Yle Areenassa kolmena peräkkäisenä maanantaina 16.2. alkaen. Sarja huipentuu finaalijaksoon 2.3. Silloin selviää Tyrkkyjen tyrkky!

Sointu Borg & Tyrkyt -sarjan edellinen kausi on katsottavissa Yle Areenassa.

