AKT: Työehtojen noudattaminen liian vähällä huomiolla hankintalaissa
5.2.2026 14:26:30 EET | Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry | Tiedote
Hallitus antaa tänään eduskunnalle esityksen hankintalain uudistuksesta. Lakiesityksen valmistelussa on lähdetty tehokkuus ja säästöt edellä. AKT katsoo, että valmistelussa on toissijaiseksi jäänyt se, pystytäänkö hankinnoissa noudattamaan työehtoja ja työturvallisuutta.
- Työehtosopimusten ja lakien noudattamisen pitäisi ehdottomasti olla yksi olennainen osa hankintakriteereistä, AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko painottaa.
Tehokkuusajattelu on joukkoliikenteessä jo nykyisellä hankintalainsäädännöllä johtanut työolojen heikkenemiseen. Linja-autoliikenteen aikataulut ovat niin kireitä, etteivät kuljettajat ehdi käydä vessassa tai palautua työvuorojen välillä. Nyt hallituksen esityksessä kilpailua halutaan tehdä vielä tehokkaammaksi.
- Tärkeää on, ettei kilpailutuksen halvin ole aina voittaja. Jos taustalla on työsuhderikkomuksia, kuten maksamattomia palkkoja – tällainen tarjoaja pitäisi sulkea pois kilpailusta, AKT:n vastaava lakimies Sara Miettinen sanoo.
Hankintalaissa pitäisi painottaa laajempaa tilaajavastuuta koko alihankintaketjulle. Esimerkiksi Ruotsissa hankintayksiköillä on velvollisuus vaatia tarjoajilta työehtojen vähimmäismääräysten noudattamista. Tarjoaja joutuu lisäksi valvomaan alihankkijoidensa osalta vastaavien ehtojen noudattamista. Tämä on Suomessa retuperällä.
Hallituksen lakiesitys lähtee siitä, miten kilpailutus toteutetaan pienemmällä hallinnollisella taakalla. Rikosrekisteriote on vähintä, mitä kilpailutukseen osallistuvalta voidaan vaatia.
- Julkisissa hankinnoissa pitää valvoa koko alihankintaketjua. Ensinnä tahoa, joka osallistuu kilpailuun, ja myös työntekijöitä. On varmistettava, että kilpailutuksissa esimerkiksi koululaiskuljetukset ovat lapsille turvallisia, Ismo Kokko vaatii.
