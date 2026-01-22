Mepit hylkäsivät epäluottamuslause-esityksen Euroopan komissiota kohtaan
Euroopan parlamentti äänesti torstaina Euroopan komission luottamuksen puolesta hylkäämällä epäluottamuslause-esityksen.
Euroopan patriootit -ryhmän jättämä esitys hylättiin äänin 165 puolesta, 390 vastaan ja 10 tyhjää.
Täysistunnossa keskusteltiin komission luottamuksesta komissaari Maroš Šefčovičin kanssa maanantaina 19.1. Katso keskustelu täältä.
Taustaa
Euroopan patriootit -ryhmä jätti epäluottamuslause-esityksen komissiota kohtaan sen jälkeen, kun EU:n ja Mercosur-alueen välinen kauppasopimus sai jäsenmaiden hyväksynnän 9.1. Sopimus allekirjoitettiin Paraguayssa 17.1.
Euroopan parlamentin sääntöjen mukaan kymmenesosa parlamentin jäsenistä voi jättää puhemiehelle komissiota koskevan epäluottamuslause-esityksen. Tällä hetkellä tämä tarkoittaa 72:a parlamentin jäsentä.
Esityksistä äänestetään nimiäänestyksinä. Hyväksyminen edellyttää kahden kolmasosan enemmistöä annetuista äänistä ja enemmistöä parlamentin kaikista jäsenistä.
