Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto

Mepit hylkäsivät epäluottamuslause-esityksen Euroopan komissiota kohtaan

22.1.2026 13:44:45 EET | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Tiedote

Jaa

Euroopan parlamentti äänesti torstaina Euroopan komission luottamuksen puolesta hylkäämällä epäluottamuslause-esityksen.

Euroopan patriootit -ryhmän jättämä esitys hylättiin äänin 165 puolesta, 390 vastaan ja 10 tyhjää.

Täysistunnossa keskusteltiin komission luottamuksesta komissaari Maroš Šefčovičin kanssa maanantaina 19.1. Katso keskustelu täältä.

Taustaa

Euroopan patriootit -ryhmä jätti epäluottamuslause-esityksen komissiota kohtaan sen jälkeen, kun EU:n ja Mercosur-alueen välinen kauppasopimus sai jäsenmaiden hyväksynnän 9.1. Sopimus allekirjoitettiin Paraguayssa 17.1.

Euroopan parlamentin sääntöjen mukaan kymmenesosa parlamentin jäsenistä voi jättää puhemiehelle komissiota koskevan epäluottamuslause-esityksen. Tällä hetkellä tämä tarkoittaa 72:a parlamentin jäsentä.

Esityksistä äänestetään nimiäänestyksinä. Hyväksyminen edellyttää kahden kolmasosan enemmistöä annetuista äänistä ja enemmistöä parlamentin kaikista jäsenistä.

Lisätietoa

Avainsanat

mercosureuroopan parlamenttieuroopan komissiotäysistunto

Yhteyshenkilöt

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto

Europaparlamentet: Översikt av plenarsammanträdet 19–22 januari 2026 i Strasbourg16.1.2026 11:32:25 EET | Pressmeddelande

Debatt om senaste EU-toppmötet i december, omröstning om EU-lån till Ukraina På onsdag morgon debatterar ledamöterna resultatet av EU-toppmötet den 18 december med Europeiska rådets ordförande Antonio Costa och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Stöd för Grönlands territoriella integritet och suveränitet På tisdag diskuterar ledamöterna EU:s svar på USA:s president Donald Trumps uttalanden om Grönland. Omfattande demonstrationer i Iran och myndigheternas brutala ingripanden På tisdag debatterar ledamöterna den senaste händelseutvecklingen i Iran, med särskilt fokus på myndigheternas våldsamma hantering av de demonstrationer som pågått de senaste veckorna. Kampen för att bevara flygpassagerares rättigheter På onsdag röstar Europaparlamentet om en uppdatering av rättigheterna för flygpassagerare som drabbas av flygstörningar, för att säkerställa ersättning efter tre timmars försening. Åtgärder mot kritisk brist på läkemedel På tisdag röstar Europaparlamentet om sin ståndpu

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye