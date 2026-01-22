Mepit tuomitsevat mielenosoitusten raa’an tukahduttamisen Iranissa

Parlamentti tukee mielenosoittajia

Mepit vaativat loppua teloituksille, vankien vapauttamista ja hallinnon saattamista vastuuseen rikoksista

EU:n pakotteita laajennettava; suhteet hallintoon vain demokratian ja ihmisoikeuksien toteutuessa

Parlamentti vaatii, että ajatollah Ali Khamenein johtama Iranin hallinto lopettaa välittömästi väkivallan rauhanomaisia mielenosoittajia kohtaan, keskeyttää kaikki teloitukset ja lopettaa siviilien murhat ja sortotoimet. Parlamentti ilmaisee täyden solidaarisuutensa Iranin kansalle ja sen rohkealle ja lailliselle mielenosoitusliikkeelle sekä tuomitsee jyrkästi turvallisuusjoukkojen laajamittaisen, tahallisen ja suhteettoman voimankäytön.

Iran on siirtynyt pelottelusta strategiseen eliminointiin

Päätöslauselmassa, joka hyväksyttiin äänin 562 puolesta, 9 vastaan ja 57 tyhjää, mepit ilmaisevat huolensa siitä, että tuhansien mielenosoittajien murhien myötä Iranin hallinto on siirtynyt pelottelusta strategiseen eliminointiin. Parlamentti vaatii kaikkien tällä hetkellä pidätettyjen mielenosoittajien, ihmisoikeusaktivistien ja toimittajien välitöntä ja ehdotonta vapauttamista.

Parlamentti kehottaa neuvostoa viipymättä nimeämään Iranin islamilaisen vallankumouskaartin, mukaan lukien Basij- ja Quds-joukot, terroristijärjestöksi. Se vaatii EU-pakotteiden (mm. varojen jäädyttämisen ja viisumikieltojen) laajentamista ja tiukkaa täytäntöönpanoa. Mepit pitävät Yhdysvaltojen julkistamia pakotteita tervetulleina ja kehottavat EU:ta ryhtymään pikaisiin toimiin kaikkia sortotoimista vastuussa olevia virkamiehiä ja tahoja vastaan.

Päätöslauselmassa tuomitaan hallinnon pyrkimykset sensuroida mielenosoituksia sulkemalla internetyhteydet ja kehotetaan EU:ta ja sen jäsenvaltioita lisäämään teknistä ja taloudellista tukea sensuurin kiertämiseen tarkoitetuille välineille sekä kyber- ja tietomanipulaation torjuntaan.

YK-valtuuskunnalle on annettava esteetön pääsy maahan

Parlamentti korostaa, että Iranin hallinto on jo vuosikymmeniä sortanut järjestelmällisesti kansalaisiaan, erityisesti naisia, ihmisoikeusaktivisteja ja toisinajattelijoita. Sen mukaan Iranin tulee antaa YK:n valtuuttamalle tiedonkeruuvaltuuskunnalle välitön ja esteetön pääsy maahan, jotta valtuuskunta voi tutkia kansainvälisen oikeuden vakavia rikkomuksia, kuten murhia, kidutusta, raiskauksia ja pakkokatoamisia, joita käytetään toisinajattelijoiden vaientamiseen.

Mepit kehottavat tehostamaan diplomaattista toimintaa, mukaan lukien EU:n läsnäolon vahvistamista, jotta vaarassa olevia ihmisiä voidaan suojella ja tukea. He tuomitsevat jyrkästi Iranin toimet sen lähialueella ja korostavat, että Iran on edelleen suurin ja merkittävin uhka koko alueen turvallisuudelle ja vakaudelle sekä merkittävin este rauhalle.

Lopuksi parlamentti korostaa, että suhteiden normalisointi Iranin kanssa voi tapahtua vasta sen jälkeen, kun poliittiset vangit on vapautettu ehdoitta ja demokratia ja oikeusvaltio ovat edistyneet aidosti. Se suhtautuu myönteisesti puhemies Roberta Metsolan päätökseen kieltää Iranin hallinnon edustajilta pääsy Euroopan parlamentin tiloihin ja kehottaa jäsenvaltioita seuraamaan esimerkkiä.

