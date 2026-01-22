Mepit tuomitsevat mielenosoitusten raa’an tukahduttamisen Iranissa
Torstaina hyväksytyssä päätöslauselmassa Euroopan parlamentti tuomitsee Iranin hallinnon sortotoimet ja mielenosoittajien joukkotappamisen.
- Parlamentti tukee mielenosoittajia
- Mepit vaativat loppua teloituksille, vankien vapauttamista ja hallinnon saattamista vastuuseen rikoksista
- Iran on siirtynyt pelottelemisesta vastustajien strategiseen eliminointiin
- EU:n pakotteita laajennettava; suhteet hallintoon vain demokratian ja ihmisoikeuksien toteutuessa
Parlamentti vaatii, että ajatollah Ali Khamenein johtama Iranin hallinto lopettaa välittömästi väkivallan rauhanomaisia mielenosoittajia kohtaan, keskeyttää kaikki teloitukset ja lopettaa siviilien murhat ja sortotoimet. Parlamentti ilmaisee täyden solidaarisuutensa Iranin kansalle ja sen rohkealle ja lailliselle mielenosoitusliikkeelle sekä tuomitsee jyrkästi turvallisuusjoukkojen laajamittaisen, tahallisen ja suhteettoman voimankäytön.
Iran on siirtynyt pelottelusta strategiseen eliminointiin
Päätöslauselmassa, joka hyväksyttiin äänin 562 puolesta, 9 vastaan ja 57 tyhjää, mepit ilmaisevat huolensa siitä, että tuhansien mielenosoittajien murhien myötä Iranin hallinto on siirtynyt pelottelusta strategiseen eliminointiin. Parlamentti vaatii kaikkien tällä hetkellä pidätettyjen mielenosoittajien, ihmisoikeusaktivistien ja toimittajien välitöntä ja ehdotonta vapauttamista.
Parlamentti kehottaa neuvostoa viipymättä nimeämään Iranin islamilaisen vallankumouskaartin, mukaan lukien Basij- ja Quds-joukot, terroristijärjestöksi. Se vaatii EU-pakotteiden (mm. varojen jäädyttämisen ja viisumikieltojen) laajentamista ja tiukkaa täytäntöönpanoa. Mepit pitävät Yhdysvaltojen julkistamia pakotteita tervetulleina ja kehottavat EU:ta ryhtymään pikaisiin toimiin kaikkia sortotoimista vastuussa olevia virkamiehiä ja tahoja vastaan.
Päätöslauselmassa tuomitaan hallinnon pyrkimykset sensuroida mielenosoituksia sulkemalla internetyhteydet ja kehotetaan EU:ta ja sen jäsenvaltioita lisäämään teknistä ja taloudellista tukea sensuurin kiertämiseen tarkoitetuille välineille sekä kyber- ja tietomanipulaation torjuntaan.
YK-valtuuskunnalle on annettava esteetön pääsy maahan
Parlamentti korostaa, että Iranin hallinto on jo vuosikymmeniä sortanut järjestelmällisesti kansalaisiaan, erityisesti naisia, ihmisoikeusaktivisteja ja toisinajattelijoita. Sen mukaan Iranin tulee antaa YK:n valtuuttamalle tiedonkeruuvaltuuskunnalle välitön ja esteetön pääsy maahan, jotta valtuuskunta voi tutkia kansainvälisen oikeuden vakavia rikkomuksia, kuten murhia, kidutusta, raiskauksia ja pakkokatoamisia, joita käytetään toisinajattelijoiden vaientamiseen.
Mepit kehottavat tehostamaan diplomaattista toimintaa, mukaan lukien EU:n läsnäolon vahvistamista, jotta vaarassa olevia ihmisiä voidaan suojella ja tukea. He tuomitsevat jyrkästi Iranin toimet sen lähialueella ja korostavat, että Iran on edelleen suurin ja merkittävin uhka koko alueen turvallisuudelle ja vakaudelle sekä merkittävin este rauhalle.
Lopuksi parlamentti korostaa, että suhteiden normalisointi Iranin kanssa voi tapahtua vasta sen jälkeen, kun poliittiset vangit on vapautettu ehdoitta ja demokratia ja oikeusvaltio ovat edistyneet aidosti. Se suhtautuu myönteisesti puhemies Roberta Metsolan päätökseen kieltää Iranin hallinnon edustajilta pääsy Euroopan parlamentin tiloihin ja kehottaa jäsenvaltioita seuraamaan esimerkkiä.
Lisätietoa
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Roosa PurhonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Pia SiitonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto
Europaparlamentet avslår misstroendeförklaring mot EU-kommissionen22.1.2026 13:44:45 EET | Pressmeddelande
Vid en omröstning på torsdagen avslog Europaparlamentets ledamöter en misstroendeförklaring mot Europeiska kommissionen.
Mepit hylkäsivät epäluottamuslause-esityksen Euroopan komissiota kohtaan22.1.2026 13:44:45 EET | Tiedote
Euroopan parlamentti äänesti torstaina Euroopan komission luottamuksen puolesta hylkäämällä epäluottamuslause-esityksen.
EU-Mercosur: Ledamöterna kräver ett rättsligt utlåtande om avtalets förenlighet med EU-fördragen21.1.2026 15:12:24 EET | Pressmeddelande
Europaparlamentet beslutade i dag att begära att EU-domstolen ska bedöma huruvida EU–Mercosur-avtalet är förenligt med EU-fördragen.
Parlamentti: lentomatkustajien oikeuksia ei pidä heikentää21.1.2026 15:08:46 EET | Tiedote
Mepit haluavat säilyttää lentomatkustajien oikeuden korvauksiin kolmen tunnin myöhästymisestä alkaen, helpottaa korvausten hakemista ja tehdä yhdestä käsimatkatavarasta maksuttoman.
EU–Mercosur-kauppasopimus: parlamentti pyytää tuomioistuimen lausunnon21.1.2026 14:58:05 EET | Tiedote
Keskiviikkona parlamentti päätti pyytää EU-tuomioistuimelta lausunnon EU:n ja Mercosur-alueen välisen kauppasopimuksen yhteensopivuudesta perussopimusten kanssa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme