Suuri retkeilyvinkkikirja - lähes 600 vinkkiä ja niksiä! -kirjan uudistettu painos julkaistaan helmikuussa 2026!
3.2.2026 10:02:12 EET | Readme.fi | Tiedote
Suuren retkeilyvinkkikirjan uudistettu painos tarjoaa lähes 600 hyödyllistä ja hyväksi havaittua vinkkiä ja niksiä retkeilyyn sekä luonnossa liikkumiseen. Kirjan monipuolisesta sisällöstä hyötyvät niin aloittelevat päiväretkeilijät kuin vaellukselle suuntaavat konkarit.
Retkeilevä yhteisö on päässyt mukaan kirjan tekoon. Kirjaan on kerätty vinkkejä retkeilijöiltä autiotuvissa, nuotiopaikoilla, erämessuilla ja partion suurleirillä. Kokeneemmat retkeilijät ja alan ammattilaiset jakavat kirjassa omat mainiot niksinsä ja neuvonsa.
Kirja sisältää isoja ja pieniä, yksityiskohtaisia niksejä ja neuvoja retkeilyn eri osa-alueilta. Kuinka liikun maastossa turvallisesti eri vuodenaikoina, miten yöpyminen onnistuu eri välineillä ja kuinka tulet tehdään. Kirjassa paneudutaan mm. retkeilyturvallisuuteen, esitellään erilaisia retkeilyvälineitä ja neuvotaan retkellä kokkailussa.
Retkeilijät jakavat kirjassa monipuolisesti omia kokemuksiaan ja vinkkejään. Vinkkejä annetaan myös luonnossa fiilistelyyn ja sieltä saataviin hyvinvointivaikutuksiin. Kirja on saanut uudessa painoksessa lähes 50 lisäsivua. Järkälemäisessä retkeilyoppaassa on 512 sivua.
Kirjan sisältöä on täydennetty muun muassa retkeilyn turvallisuudesta ja esteettömästä retkeilystä kertovilla artikkeleilla sekä yksittäisillä nikseillä ja neuvoilla. Nyt kirjasta löytyvät myös erilaisten retkien varustelistat.
Retkeilyvinkkien lisäksi kirjassa esitellään erilaisia retkikohteita kansallispuistoista valtion retkeilyalueisiin ja muihin kiinnostaviin luontokohteisiin.
Suuren retkeilyvinkkikirjan toimittanut Olli Järvenkylä on pitkän linjan eräopas ja retkeilytoimittaja, jolla on vuosikymmenten kokemus retkeilystä saaristosta pohjoisen perukoille.
Kirja ilmestyy helmikuussa 2026.
Kirjan kustantaja on Readme.fi
Kirjan tiedot:
Suuri retkeilyvinkkikirja, 2. painos 02 / 2026
Teksti ja kuvat: Olli Järvenkylä
512 sivua
Lisätietoa:
Olli Järvenkylä, olli@reppuretki.fi, p. +358 505898985
Arvostelukappalepyynnöt: jussi.kiilamo@readme.fi
KUVIA (Kuvaajan nimi on ilmoitettu tiedostonimessä.)
https://drive.google.com/drive/folders/1_eexVKW80Er6myeSZSZXf9JjFQ3zLTY9?usp=sharing
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Readme.fi
Lönnrotinkatu 18 A
00120 Helsinki
010 5060 400
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Readme.fi
Raija Kivimetsän ja Terhi Pyykösen Vähennä turvotusta -kirja antaa vinkit parempaan oloon!2.2.2026 10:00:01 EET | Tiedote
Lievitä turvotusta, virkisty ja heleytä kehosi luonnollisin keinoin. Tuntuuko olo turvonneelta, vetämättömältä, iho samealta? Et ole yksin - ja voit tehdä asialle paljon enemmän kuin uskot.
KUTSU: Klassikoita Karjalasta - Keittokirjan julkistustilaisuus 4.2.2026 KLO 15.00 Lönnrotinkatu 18 A 2.krs.22.1.2026 10:11:27 EET | Kutsu
Tässä kirjassa pääset nauttimaan suomalaisten rakkaimpia ruokia, jotka ovat lähtöisin Suomen itärajalta – Karjalasta.
KUTSU: Tokio - Ruokamatka metropoliin - Keittokirjan julkistustilaisuus torstaina 13.11.2025, kello 17.30 ravintola Shinobissa. Tarjolla pientä purtavaa ja juomaa.10.11.2025 08:28:00 EET | Kutsu
Kirjan tekijät matkasivat kuukauden ajan Tokion ydinkeskustaa kiertävää Yamanote-ympyrärataa Akihabarasta Ebisuun huikeimpia ruokakokemuksia metsästäen. Metropolin parhaiden ravintoloiden ja katuruokakioskien inspiroimana syntyi värikäs ja upeasti kuvitettu keittokirja, joka antaa myös muhkeat eväät kaikille Tokion matkaa suunnitteleville.
KUTSU: Talvisota - Kenttäpostia -kirjan julkistustilaisuus Eduskuntatalon Pikkuparlamentin kansalaisinfo-tilassa 6.11.2025 kello 11.00-12.00. Haastattelijana toimii tohtori Pentti Arajärvi, ja tilaisuutta emännöi eduskunnan varapuhemies Paula Risikko.30.10.2025 09:55:38 EET | Kutsu
Talvisodan 105 kunnian päivää ovat piirtyneet syvälle Suomen historiaan. Pieni Suomi puolustautui kaikilla rintamilla rankasti alivoimaisena puna-armeijan hyökkäyksiä vastaan ja selvisi sodasta.
Eeropekka Rislakin Kulinaariset aikakirjat - Vihollisen kanssa ei aterioida eikä ystävää syödä -kirja ilmestyy 21.10.2025!13.10.2025 11:02:57 EEST | Tiedote
Kulinaariset aikakirjat – Vihollisen kanssa ei aterioida eikä ystävää syödä on runsas kokoelma uusia kolumneja ja kiistakirjoituksia ruoasta, juomasta ja ruokapolitiikasta, mutta myös Rislakin 1980-luvulla perustamasta City-lehdestä lähtien ruokakulttuuriin keskittyvän Viisi Tähteä -verkkomedian teksteihin usealta vuosikymmeneltä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme