Suuri retkeilyvinkkikirja - lähes 600 vinkkiä ja niksiä! -kirjan uudistettu painos julkaistaan helmikuussa 2026!

Retkeilevä yhteisö on päässyt mukaan kirjan tekoon. Kirjaan on kerätty vinkkejä retkeilijöiltä autiotuvissa, nuotiopaikoilla, erämessuilla ja partion suurleirillä. Kokeneemmat retkeilijät ja alan ammattilaiset jakavat kirjassa omat mainiot niksinsä ja neuvonsa.

Kirja sisältää isoja ja pieniä, yksityiskohtaisia niksejä ja neuvoja retkeilyn eri osa-alueilta. Kuinka liikun maastossa turvallisesti eri vuodenaikoina, miten yöpyminen onnistuu eri välineillä ja kuinka tulet tehdään. Kirjassa paneudutaan mm. retkeilyturvallisuuteen, esitellään erilaisia retkeilyvälineitä ja neuvotaan retkellä kokkailussa.

Retkeilijät jakavat kirjassa monipuolisesti omia kokemuksiaan ja vinkkejään. Vinkkejä annetaan myös luonnossa fiilistelyyn ja sieltä saataviin hyvinvointivaikutuksiin. Kirja on saanut uudessa painoksessa lähes 50 lisäsivua. Järkälemäisessä retkeilyoppaassa on 512 sivua.

Kirjan sisältöä on täydennetty muun muassa retkeilyn turvallisuudesta ja esteettömästä retkeilystä kertovilla artikkeleilla sekä yksittäisillä nikseillä ja neuvoilla. Nyt kirjasta löytyvät myös erilaisten retkien varustelistat.

Retkeilyvinkkien lisäksi kirjassa esitellään erilaisia retkikohteita kansallispuistoista valtion retkeilyalueisiin ja muihin kiinnostaviin luontokohteisiin.

Suuren retkeilyvinkkikirjan toimittanut Olli Järvenkylä on pitkän linjan eräopas ja retkeilytoimittaja, jolla on vuosikymmenten kokemus retkeilystä saaristosta pohjoisen perukoille.

Kirja ilmestyy helmikuussa 2026.

Kirjan kustantaja on Readme.fi

Kirjan tiedot:

Suuri retkeilyvinkkikirja, 2. painos 02 / 2026

Teksti ja kuvat: Olli Järvenkylä

512 sivua

Lisätietoa:

Olli Järvenkylä, olli@reppuretki.fi, p. +358 505898985

Arvostelukappalepyynnöt: jussi.kiilamo@readme.fi

