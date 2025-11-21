Lääkäriliiton laatupalkinto kolonoskopian laadun kehittämiselle Mikkelin keskussairaalan vatsaelinsairauksien yksikössä

Paksu- ja peräsuolisyöpä ovat Suomessa toiseksi yleisin syöpä sekä naisilla, että miehillä. Syöpäkuolemien aiheuttajana ne ovat naisilla ja miehillä kolmanneksi yleisin. Vuonna 2023 paksu- ja peräsuolisyöpiä todettiin yhteensä 4539 uutta tapausta.

Kolonoskopia on paras tapa löytää kolorektaalisyövän esiasteet ja vähentää syöpäkuolleisuutta. Kolonoskopian laadussa on kuitenkin suurta vaihtelua ja jopa 8,6 % kolorektaalisyövistä todetaan henkilöillä, joille on tehty kolonoskopia kolmen edeltävän vuoden aikana. Kolonoskopian puutteellisella laadulla on näin merkittäviä taloudellisia ja inhimillisiä haittoja. Suomessa ei toistaiseksi ole ollut omaa kansallista suositusta kolonoskopian laadun seurannasta, eikä seurantaa ole systemaattisesti toteutettu.

Mikkelissä laadun seurantaa on toteutettu säännöllisesti vuodesta 2021 keräämällä systemaattisesti laatudataa paksusuolen tyhjennyksen onnistumisesta, kolonoskopian riittävästä ulottuvuudesta, adenoomien detektioasteesta sekä potilaan kokemuksista, erityisesti kivun kokemisesta, jota on mitattu aiemmin vain yksittäisissä tutkimuksissa. Tähystävät lääkärit ovat saaneet säännöllisin väliajoin sähköpostitse tiedot henkilökohtaisista laatutuloksista ja anonyymisti tiedot muiden tähystäjien parametreistä. Lisäksi lääkäri voi seurata Scopia-sovelluksessa omia parametrejään sekä verrata niitä yksikön laatutasoon ja suositusten mukaiseen tavoitetasoon.



Tulokset kaikissa laatumittareissa ovat nyt yli tavoitetason. Vuoden 2025 seurannassa tyhjennyksen laatu on ollut riittävä 98 % tähystyksistä (tavoitetaso >95 %), ulottuvuuden laatu on ollut keskimäärin 99 % (tavoitetaso >95 %), adenoomien detektioasteen tekijäkohtainen vaihtelu on vähentynyt ja keskimääräinen aste on 57 % (tavoitetaso yli 45-vuotiailla >35, suolistosyöpäpotilailla >50 %). Potilaiden kipukokemuksia on mitattu 92 % tähystyksistä ja keskimääräinen kipukokemus on lievä (1,1 kun asteikko on neliportainen 0-3.)

Seurannan aikana sekä paksu- ja peräsuolisyöpien että syöpäkuolemien määrä on vähentynyt selkeästi, keskimääräinen adenoomien detektioaste on noussut 24 % ja potilaiden kokema kipu on vähentynyt. Lisähyötynä on saatu tietoa siitä, että erikoistuvien lääkärien toimenpideajat eivät ole vastanneet suunniteltua vastaanottoaikaa, joten aikoja on voitu pidentää ja näin välttää kiireen tuntua ja aikataulujen viivästymisiä.

Useilla hyvinvointialueilla on tällä hetkellä suunnitelmissa kattavan laatuseurannan aloittaminen ja joillakin alueilla tätä jo tapahtuu joidenkin laatuparametrien osalta.

"Kolonoskopioiden laadun seuranta ja sen parantaminen säästävät ihmishenkiä", tiivistää hanketta Laatupalkintofinaalissa esitellyt Mika Puhto.

"Tässä hankkeessa esitelty kolonoskopioiden laatu on mitattavasti parantunut. Muutokset ovat todella hyviä ja hankkeella on todennäköisesti pystytty välttämään syöpäkuolemia. Kolonoskopiassa käynti koskee potilaita kaikkialla maassa ja tämä seurantamalli olisi implementoitavissa muuallakin vaikka saman tien, kunhan tahtoa löytyy", toteaa laatuneuvoston puheenjohtaja Joel Kontiainen.

Voittajan lisäksi finaalissa olivat HUS Syöpäkeskuksen ympärivuorokautista vuodeosastohoitoa korvaavan kotihoidon toimintamallin kehittäminen sekä Pohjanmaan hyvinvointialueen psykiatrian poliklinikan toiminta laadun kehittäminen.



Lisätietoja:

Mika Puhto, ylilääkäri, Vatsaelinsairaudet, Etelä-Savon hyvinvointialue. mika.puhto@etelasavonha.fi

Lääkäriliiton laatuneuvoston puheenjohtaja Joel Kontiainen, joel.kontiainen@tuni.fi, p. 045 1296 810





Palkinto jaettiin nyt 27:ttä kertaa ja voittaja valittiin Lääkäripäivillä järjestetyssä finaalissa torstaina 22.1.2026. Laatupalkinnolla nostetaan esiin organisaatioin vaikuttavuutta ja laatua kehittävä työ sekä kehittämistyön vaikutukset potilastyytyväisyyteen, terveydenhuollon ammattilaisiin, yhteiskuntaan ja talouteen. Laatupalkinnon myöntämisestä päättää Lääkäriliiton laatuneuvosto. Laatuneuvostossa ovat Lääkäriliiton lisäksi edustettuina Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Finska Läkaresällskapet ja Lääkäripalveluyritykset ry. Laatupalkinto myönnetään lääkäriryhmälle, lääkärin johtamalle moniammatilliselle ryhmälle tai yksittäiselle lääkärille.