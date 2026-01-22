Vuoden 2025 asuntokauppatilastot julkaistu – kauppamäärät, neliöhinnat ja myyntiajat katsottavissa postinumeron ja asuntotyypin tarkkuudella

Kiinteistömaailman verkkopalvelussa on nyt julkaistu vuoden 2025 asuntokauppatiedot. Palvelu kertoo toteutuneiden kauppojen lukumäärän sekä keskimääräiset neliöhinnat ja myyntiajat. Tietoja voi selata kunta- ja postinumerotason tarkkuudella, ja rajauksen voi tehdä asuntotyypeittäin ja huoneluvuittain. Tiedot esitetään vuodesta 2007 alkaen, jolloin palvelussa näkee historiallisen kehityksen lähes kahden vuosikymmenen ajalta.