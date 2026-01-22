Vuoden 2025 asuntokauppatilastot julkaistu – kauppamäärät, neliöhinnat ja myyntiajat katsottavissa postinumeron ja asuntotyypin tarkkuudella
Kiinteistömaailman verkkopalvelussa on nyt julkaistu vuoden 2025 asuntokauppatiedot. Palvelu kertoo toteutuneiden kauppojen lukumäärän sekä keskimääräiset neliöhinnat ja myyntiajat. Tietoja voi selata kunta- ja postinumerotason tarkkuudella, ja rajauksen voi tehdä asuntotyypeittäin ja huoneluvuittain. Tiedot esitetään vuodesta 2007 alkaen, jolloin palvelussa näkee historiallisen kehityksen lähes kahden vuosikymmenen ajalta.
Kiinteistömaailman palvelussa näytettävät tiedot pohjautuvat Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton Hintaseurantapalveluun, eli luvuissa näkyvät kaikki Suomessa välittäjien kautta tehdyt kaupat vuosina 2007 – 2025.
Helppokäyttöinen palvelu soveltuu niin kodinvaihtajalle kuin vaikkapa hintakehitys- ja kauppamäärätietoja hakevalle toimittajallekin. Palvelussa näytetään tiedot, mikäli vuoden aikana on tehty rajausten mukaisista asunnoista vähintään viisi kauppaa.
https://www.kiinteistomaailma.fi/asuntojen-hinnat
Lisätiedot:
Taina Mustamo, viestintä- ja henkilöstönkehittämisjohtaja Kiinteistömaailma Oy, puh. 0504240045
Kiinteistömaailma on kiinteistönvälityspalveluita Suomessa ja Baltian maissa tarjoava yritys. Suomessa Kiinteistömaailmassa työskentelee yli 500 asuntokaupan ammattilaista reilussa sadassa yrittäjävetoisessa asuntomyymälässä ympäri maan. Yritys perustettiin vuonna 1990. Baltian maissa (Viro, Latvia, Liettua) Kiinteistömaailma toimii Ober-Haus -brändillä. Kiinteistömaailma osti Ober-Hausin liiketoiminnan vuonna 2021.
Yhteyshenkilöt
Taina MustamoViestintä- ja henkilöstönkehittämisjohtajaPuh:+358504240045taina.mustamo@kiinteistomaailma.fi
