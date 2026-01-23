Education at a crossroads: Party leaders and economists to debate the future of education at Educa 2026

Educa 2026 will gather education professionals, researchers, decision-makers and societal influencers at the Helsinki Expo and Convention Centre to explore the future of education in Finland. The two-day programme places particular emphasis on promoting equality and diversity, improving wellbeing, strengthening collective responsibility, and advancing impactful pedagogy. The high-quality lecture programme, free of charge for attendees, has been curated by the Trade Union of Education in Finland (OAJ).

“Alongside learning, we are building the future of a communal, thriving and successful Finland. I am very much looking forward, for example, to the discussions between party leaders and economists on the value and significance of education, learning and teachers’ work,” says Katarina Murto, President of OAJ.

Educa 2026 gathers education professionals from across Finland and beyond at the Helsinki Expo and Convention Centre.

Highlights from the Educa 2026 programme

Educa’s extensive programme runs from morning to evening across multiple stages over the course of two days. Key highlights of the international programme include:

Friday 23 January

12:00–12:40

Sisu in Education and Life: Explorations to Joyful Learning and Well-being

Speaker: Dr. Elisabet Lahti, MAPP, MSocSci

13:00–13:45

High-level discussion: Teaching and Learning for the Sustainable Future

Speakers: Anders Adlercreutz, Minister of Education of Finland; Katarina Murto, President of the Trade Union of Education in Finland; Geir Røsvoll, President of Utdanningsforbundet Norway; moderator: Dr. Venla Bernelius,Senior Specialist, Ministry of Education and Culture

Organiser: Ministry of Education and Culture, Trade Union of Education in Finland (OAJ)

14:00–15:00

Academic Freedom Under Threat

Speakers: Mikko Poutanen, PhD in political science and postdoctoral (grant) researcher, Tampere University, docent of political sociology, University of Turku; Tuija Saresma, Professor, Cultural Studies, University of Eastern Finland. Moderator: Martta October, lawyer, OAJ. Organiser: Trade Union of Education in Finland (OAJ)

Saturday 24 January

10:30–10:55

The Bright Side of Education

Speakers: Minna Koutaniemi, Director, Finnish National Agency for Education; Jaakko Salo, Education PolicyManager, The Trade Union of Education in Finland; Geir Røsvoll, President, Utdanningsforbundet, Norway

Moderator: Marjo Somari, EDUF

12:00–12:45

See the Good: Unlocking Strengths for Flourishing Schools and Communities

Keynote Speaker: Dr Kaisa Vuorinen, CEO, Positive Learning Ltd

Organiser: Educa 2026

