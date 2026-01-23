Education at a crossroads: Party leaders and economists to debate the future of education at Educa 2026
Educa, the leading education and training event in the Nordic countries, will bring together education professionals at the Helsinki Expo and Convention Centre on 23–24 January 2026. The programme will feature, among other highlights, a major values debate between party leaders as well as a panel of economists discussing whether education should be seen as an expense or as a necessary investment in human capital and economic growth (in Finnish). The event’s international programme will also be available to follow via live stream.
Educa 2026 will gather education professionals, researchers, decision-makers and societal influencers at the Helsinki Expo and Convention Centre to explore the future of education in Finland. The two-day programme places particular emphasis on promoting equality and diversity, improving wellbeing, strengthening collective responsibility, and advancing impactful pedagogy. The high-quality lecture programme, free of charge for attendees, has been curated by the Trade Union of Education in Finland (OAJ).
“Alongside learning, we are building the future of a communal, thriving and successful Finland. I am very much looking forward, for example, to the discussions between party leaders and economists on the value and significance of education, learning and teachers’ work,” says Katarina Murto, President of OAJ.
Highlights from the Educa 2026 programme
Educa’s extensive programme runs from morning to evening across multiple stages over the course of two days. Key highlights of the international programme include:
Friday 23 January
12:00–12:40
Sisu in Education and Life: Explorations to Joyful Learning and Well-being
Speaker: Dr. Elisabet Lahti, MAPP, MSocSci
13:00–13:45
High-level discussion: Teaching and Learning for the Sustainable Future
Speakers: Anders Adlercreutz, Minister of Education of Finland; Katarina Murto, President of the Trade Union of Education in Finland; Geir Røsvoll, President of Utdanningsforbundet Norway; moderator: Dr. Venla Bernelius,Senior Specialist, Ministry of Education and Culture
Organiser: Ministry of Education and Culture, Trade Union of Education in Finland (OAJ)
14:00–15:00
Academic Freedom Under Threat
Speakers: Mikko Poutanen, PhD in political science and postdoctoral (grant) researcher, Tampere University, docent of political sociology, University of Turku; Tuija Saresma, Professor, Cultural Studies, University of Eastern Finland. Moderator: Martta October, lawyer, OAJ. Organiser: Trade Union of Education in Finland (OAJ)
Saturday 24 January
10:30–10:55
The Bright Side of Education
Speakers: Minna Koutaniemi, Director, Finnish National Agency for Education; Jaakko Salo, Education PolicyManager, The Trade Union of Education in Finland; Geir Røsvoll, President, Utdanningsforbundet, Norway
Moderator: Marjo Somari, EDUF
12:00–12:45
See the Good: Unlocking Strengths for Flourishing Schools and Communities
Keynote Speaker: Dr Kaisa Vuorinen, CEO, Positive Learning Ltd
Organiser: Educa 2026
Get accredited: https://www.messukeskus.com/medialle/akkreditointi/
Yhteyshenkilöt
Minna KorpimiesBrand Marketing & Communications Specialist
tapahtumat
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Messukeskus
Koulutuksen suunta puntarissa: Educa 2026 -tapahtumassa muun muassa puoluejohtajien suuri arvokeskustelu sekä ekonomistipaneeli23.1.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Pohjoismaiden johtava opetus- ja kasvatusalan tapahtuma Educa kokoaa alan ammattilaiset Helsingin Messukeskukseen 23.–24.1.2026. Tapahtuman ohjelmassa nähdään muun muassa puoluejohtajien suuri arvokeskustelu sekä ekonomistipaneeli, jossa pohditaan, onko koulutus menoerä vai välttämätön sijoitus inhimilliseen ja talouden kasvuun. Tapahtuman kansainvälinen ohjelma on seurattavissa myös suorana lähetyksenä.
The 2026 Habitare Neighbours area to be designed by Arkkitehti Takkunen22.1.2026 14:46:16 EET | Press release
The Habitare Neighbors area will be reinterpreted by the Oulu-based architectural company Takkunen. The leading Nordic furniture, design, and interior design event will be held at the Helsinki Exhibition and Convention Center from September 2 to 6, 2026.
Habitare Naapurit -alueen 2026 suunnittelee Arkkitehti Takkunen22.1.2026 14:38:05 EET | Tiedote
Habitare Naapurit -alue saa uuden tulkinnan oululaisen arkkitehtuuritoimisto Takkusen toimesta. Pohjoismaiden johtava huonekalu-, muotoilu- ja sisustustapahtuma järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 2.–6.9.2026.
Business life decision makers rank Helsinki Expo and Convention Centre as Finland’s best trade fair and event organiser21.1.2026 08:30:00 EET | Tiedote
Helsinki Expo and Convention Centre has been ranked Finland’s best trade fair and event organiser in the market research company Taloustutkimus’ Business Life Decision-Makers – TEP 2025 survey. According to the study, decision makers particularly value the functionality of Helsinki Expo and Convention Centre’s exhibition and event spaces, the diversity of its service offering, the professionalism of its staff, the variety of additional services, and its ability to innovate.
Helsingfors Mässcentrum utsågs till Finlands bästa mäss- och evenemangsarrangör i undersökningen Työelämän päättäjät21.1.2026 08:30:00 EET | Tiedote
Helsingfors Mässcentrum har valts till Finlands bästa mäss- och evenemangsarrangör i marknadsundersökningsföretaget Taloustutkimus’ undersökning Työelämän päättäjät – TEP 2025. Enligt undersökningen uppskattar beslutsfattare särskilt funktionaliteten i Mässcentrums mäss- och utställningslokaler, det mångsidiga tjänsteutbudet, personalens yrkesskicklighet, de mångsidiga sidotjänsterna samt förmågan att förnya sig.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme