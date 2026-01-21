Pakkanen on älypuhelimelle haaste – muutama valinta voi pidentää laitteen käyttöikää
Talven kylmyys voi olla älypuhelimelle haastava paikka. Kun lämpömittari sukeltaa pakkaselle, myös taskussa oleva digilaite on kovilla. Näillä vinkeillä pidät älypuhelimestasi huolta pakkasilla.
Älypuhelimen pakkasherkin osa on akku. Useimmat puhelimet mittaavat niiden lämpötilaa, jolloin kylmettyessään puhelin voi sammua varmuustekijänä.
"Kovalla pakkasella akun kapasiteetti voi pudota jopa puoleen normaalista. Laite voi sammua yllättäen, vaikka laitteessa näyttäisi olevan vielä varausta jäljellä. Ilmiö on väliaikainen ja varaus palautuu takaisin huoneenlämmössä", kertoo Telian tekninen asiantuntija Joni Välikangas.
Kylmyydelle altistuminen ei välttämättä vahingoita akkua pysyvästi, mutta toistuva altistuminen ääriolosuhteille voi lyhentää sen käyttöikää. Akun lisäksi myös näyttö kärsii alhaisista lämpötiloista.
"Kosketusnäytöt hidastuvat kylmässä, mikä näkyy reagoinnin viiveenä ja näytön tummumisena. Pahasti kylmettynyt näyttö rikkoutuu myös herkemmin kolhuista", varoittaa Välikangas.
Kylmyys ei ole ainoa uhka puhelimelle. Myös laitteen sisään tiivistyvä kosteus ja lumi aiheuttavat riskejä.
"Lämpötilanvaihtelut tai lumisade aiheuttavat mahdollisesti kosteutta puhelimen sisään. Parasta on säilyttää puhelinta esimerkiksi povitaskussa lähellä kehoa tai villasukassa, joka lämmittää ja sitoo kosteutta laitteesta”, Joni Välikangas muistuttaa.
Telian vinkit – näin suojaat puhelimesi pakkaselta
1. Pidä puhelin lähellä kehoa
Povitaskussa kehonlämmön ansiosta puhelin pysyy lämpimämpänä kuin esimerkiksi laukussa tai takin ulkotaskussa.
2. Suojaa älypuhelin kosteudelta
Lämpötilanvaihtelut aiheuttavat mahdollista kosteusvaaraa puhelimeen, joten on järkevää hyödyntää vedenpitävää suojaa. Helppo keino on kuljettaa puhelinta villasukassa, joka sitoo kosteutta itseensä.
3. Älä lataa kylmettynyttä puhelinta
Kylmän puhelimen lataaminen voi vahingoittaa akkua pysyvästi. Lataa puhelimesi aina vain sisätiloissa.
4. Käytä kuulokkeita tarvittaessa
Jos tarvitset välttämättä puhelinta ulkona pakkasessa, kannattaa hyödyntää kuulokkeita. Näin puhelinta ei tarvitse ottaa esiin taskusta ja se pysyy paremmin lämpimänä.
5. Huolehdi akun varauksesta
Varmista, että puhelimessa on riittävästi virtaa ennen kuin lähdet ulos pakkasella. Kovalla pakkasella akun kapasiteetti voi pudota jopa puoleen normaalista.
