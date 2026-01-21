Vuoden 2026 ensimmäinen alueellinen maanpuolustuskurssi alkaa Turussa

Alueelliselle maanpuolustuskurssille on kutsuttu alueen erilaisista julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin organisaatioista osallistujia, joilla on keskeinen rooli varautumisessa ja kokonaisturvallisuudessa. Vuoden 2026 aikana Lupa- ja valvontavirasto tulee järjestämään tusinan verran alueellisia maanpuolustuskursseja kautta maan.

Alueellinen maanpuolustuskurssi

Alueellisella maanpuolustuskurssilla annetaan osallistujille ajankohtainen kokonaisnäkemys Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta sekä kokonaisturvallisuuden eri alojen järjestelyistä, valmiudesta ja sen kehittämisestä normaalioloissa, häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Kurssilla perehdytään erityisesti alueellisiin ja paikallisiin tehtäviin ja niiden toteuttamismahdollisuuksiin sekä organisaatioiden keskinäisiin vaikutussuhteisiin. Kurssi edistää alueen viranomaisten ja poikkeusolojen keskeisiä tehtäviä hoitavien henkilöiden, sekä heidän edustamiensa organisaatioiden varautumista ja yhteistoimintaa.

Varautumisen osa-alueina käsitellään erityisesti Puolustusvoimien toimintaa, kokonaisturvallisuutta, lainsäädäntöä, huoltovarmuutta, viestintää sekä eri viranomaisten rooleja varautumisessa. Kurssin turvallisuusnäkökulma on laaja ja kokonaisvaltainen.

Uusi virasto, tutut kurssit

Osana valtion aluehallinnon uudistusta alueellisia maanpuolustuskursseja aikaisemmin järjestäneet aluehallintovirastot lakkautettiin ja osa niiden tehtävistä, mukaan lukien varautumisen tehtävät siirrettiin uudelle Lupa- ja valvontavirastolle.

”Kursseja järjestetään yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa alueellisen varautumisen kehittämiseksi ja eri toimijoiden yhteistyön vahvistamiseksi", kertoo kurssin puheenjohtajana toimiva pelastusylitarkastaja Sami Iso-Lauri. ”Uutta Lupa- ja valvontavirastoa ei vielä tunneta hyvin, mutta alueellisten maanpuolustuskurssien puitteissa lisäämme tietoa organisaation tehtävistä ja roolista”.

”Aluehallintovirastot ja niitä ennen lääninhallitukset tunnettiin sekä viranomaiskentässä, että yhteiskunnassa laajemminkin alueellisten maanpuolustuskurssien järjestämisestä ja keskeisenä alueellisen varautumisen toimijana. Alueelliset maanpuolustuskurssit ovat erinomaisia mahdollisuuksia vahvistaa ja selkeyttää rooliamme viranomaiskentässä sekä jatkaa mutkattomia yhteistyösuhteita kumppaniorganisaatioihimme”, hän jatkaa.

Medialla mahdollisuus haastatella kurssin järjestäjiä ja puhujia

Alueellisella maanpuolustuskurssilla osallistujille tarjotaan kokonaisturvallisuuden sisältöjä, jotka eivät ole julkista tietoa. Medianedustajia on kuitenkin rutiininomaisesti kutsuttu osallistumaan kursseille. Nyt medialle tarjotaan myös mahdollisuus tavata ja haastatella kurssin johtoa ja luennoitsijoita soveltuvin osin. Tapaamiset järjestetään alueellisen maanpuolustuskurssin avauksen yhteydessä maanantaina 26.1.

Mediailmoittautumiset ja haastattelupyynnöt perjantaihin 23.1. kello 15 mennessä:

Jukka Torikka

jukka.torikka@lvv.fi

0295 255 532