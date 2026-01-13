Osuuskauppa Suur-Savo tuo 23 uutta ABC-latauspistettä 5-tien varteen

Uusia teholatauspisteitä tulee Kuorttiin ja Pitkäjärvelle molempiin kahdeksan ja Juvalle seitsemän kappaletta. Samalla jokaisella latauskentällä latauksen kokonaisteho lähes tuplaantuu. Uudet ABC-latausasemat ovat käytössä tammikuun 2026 loppuun mennessä, joten ne ennättävät palvelemaan talvilomaliikennettä. Edellä mainittuihin yksiköihin investoitiin vuonna 2024 rakentamalla sähkölatausta varten omat muuntamot. Muuntamot puolestaan helpottivat nyt toteutettavan laajennuksen tekemistä.

– Sähköautolataus on tärkeä osa palvelutarjontaamme asiakasomistajille, ja sen kysyntä kasvaa nopeasti autokannan sähköistyessä. Vastaamme kasvaneeseen kysyntään lisäämällä merkittävästi latauspaikkojen määrää, joka on ollut rajallinen etenkin ruuhkahuipuissa. Nyt laajentuvat latauskentät sijoittuvat optimaalisille paikoille sähköautojen kantaman näkökulmasta, ja jokaisesta sijainnista löytyy laadukkaat palvelut, joissa ajan saa kulumaan mukavasti latauksen valmistumista odotellessa, toteaa ryhmäpäällikkö Arttu Toroi Osuuskauppa Suur-Savolta.

– Latausasemien laajennukset keskitetään tällä kertaa 5-tien varrella sijaitseviin kohteisiin, joissa liikkuu alueemme suurin liikennemäärä. Latausmäärät ovatkin olleet huimassa kasvussa, vuonna 2025 Suur-Savon toimipaikoissa latausmäärät kasvoivat noin 1,5 kertaiseksi edelliseen vuoteen verrattuna, jatkaa Toroi.

Teholatauspisteiden investoinnin kokonaiskustannus on noin 800 000 euroa. Osuuskauppa Suur-Savon alueella on ABC-latausasemia yhteensä kahdessatoista kohteessa ympäri Etelä-Savoa, joista yksi on Inex Mikkelin terminaalialueella jakeluautoja palveleva rekkalatauspiste. Terminaalin latauspiste ei ole julkisessa käytössä.