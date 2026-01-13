Osuuskauppa Suur-Savo tuo 23 uutta ABC-latauspistettä 5-tien varteen
Sähköautoilijoiden matka 5-tiellä helpottuu entisestään, kun Osuuskauppa Suur-Savo vastaa kasvavaan lataustarpeeseen lisäämällä suurteholatauspisteitä Kuortin, Pitkäjärven ja Juvan ABC-liikenneasemille. Uudet latausasemat palvelevat asiakkaita jo tammikuun lopussa.
Uusia teholatauspisteitä tulee Kuorttiin ja Pitkäjärvelle molempiin kahdeksan ja Juvalle seitsemän kappaletta. Samalla jokaisella latauskentällä latauksen kokonaisteho lähes tuplaantuu. Uudet ABC-latausasemat ovat käytössä tammikuun 2026 loppuun mennessä, joten ne ennättävät palvelemaan talvilomaliikennettä. Edellä mainittuihin yksiköihin investoitiin vuonna 2024 rakentamalla sähkölatausta varten omat muuntamot. Muuntamot puolestaan helpottivat nyt toteutettavan laajennuksen tekemistä.
– Sähköautolataus on tärkeä osa palvelutarjontaamme asiakasomistajille, ja sen kysyntä kasvaa nopeasti autokannan sähköistyessä. Vastaamme kasvaneeseen kysyntään lisäämällä merkittävästi latauspaikkojen määrää, joka on ollut rajallinen etenkin ruuhkahuipuissa. Nyt laajentuvat latauskentät sijoittuvat optimaalisille paikoille sähköautojen kantaman näkökulmasta, ja jokaisesta sijainnista löytyy laadukkaat palvelut, joissa ajan saa kulumaan mukavasti latauksen valmistumista odotellessa, toteaa ryhmäpäällikkö Arttu Toroi Osuuskauppa Suur-Savolta.
– Latausasemien laajennukset keskitetään tällä kertaa 5-tien varrella sijaitseviin kohteisiin, joissa liikkuu alueemme suurin liikennemäärä. Latausmäärät ovatkin olleet huimassa kasvussa, vuonna 2025 Suur-Savon toimipaikoissa latausmäärät kasvoivat noin 1,5 kertaiseksi edelliseen vuoteen verrattuna, jatkaa Toroi.
Teholatauspisteiden investoinnin kokonaiskustannus on noin 800 000 euroa. Osuuskauppa Suur-Savon alueella on ABC-latausasemia yhteensä kahdessatoista kohteessa ympäri Etelä-Savoa, joista yksi on Inex Mikkelin terminaalialueella jakeluautoja palveleva rekkalatauspiste. Terminaalin latauspiste ei ole julkisessa käytössä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Arttu ToroiryhmäpäällikköOsuuskauppa Suur-SavoPuh:050 344 1493arttu.toroi@sok.fi
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Osuuskauppa Suur-Savo
Isot ruokaostokset tunnissa kotiovelle13.1.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Osuuskauppa Suur-Savon kahdeksan myymälää aloittavat Mikkelissä 13.1. ja Savonlinnassa 14.1. ruokaostosten tunnin toimitukset. Toimitukset tilataan osoitteesta S-kaupat.fi tai S-kaupat-sovelluksessa.
Kesätöitä sadoille nuorille Osuuskauppa Suur-Savossa29.12.2025 09:30:00 EET | Tiedote
Kesätyöhaku on käynnistynyt Osuuskauppa Suur-Savossa ja tarjolla on jälleen monenlaisia töitä Etelä-Savon vilkkaassa kesäsesongissa. Suur-Savolla huikeat henkilöstöedut, kivat työkaverit ja sopivasti haastavat hommat ovat perusjuttuja ja töitä tehdään hyvällä fiiliksellä yhdessä ihminen edellä.
Osuuskauppa Suur-Savon hallintoneuvosto ja hallitus v. 202618.12.2025 12:21:24 EET | Tiedote
Osuuskauppa Suur-Savon edustajisto on sääntömääräisessä syyskokouksessaan valinnut osuuskaupan hallintoneuvoston jäsenet 1.1.2026 alkaen. Erovuorossa olleista valittiin uudelleen Juvan jäsenalueelta asiakkuuspäällikkö Sanna Kakriainen-Rouhiainen, Savonlinnan jäsenalueelta kasvatustieteen maisteri Mari Makkonen ja Mikkelin jäsenalueelta talousjohtaja Tiina Snicker.
Joulumieltä yhdessä – Osuuskauppa Suur-Savon lahjoitus tuo apua perheille15.12.2025 07:20:00 EET | Tiedote
Osuuskauppa Suur-Savo lahjoittaa tänä vuonna joulukortteihin ja sidosryhmämuistamisiin varatut rahat hyväntekeväisyyteen. Henkilöstön äänestyksen perusteella joulun lahjoituskohteeksi valikoitui vähävaraiset lapsiperheet Hope Yhdessä ja Yhteisesti ry Mikkelin kautta.
S-market Joroinen avataan uudistuneena 12.12.11.12.2025 08:20:00 EET | Tiedote
Joroisten S-marketin laaja, koko vuoden kestänyt uudistusprojekti on pian valmis ja myymälä avataan täysin uudistuneena perjantaina 12. joulukuuta. Uudistusten myötä kaupan valikoima vastaa entistä paremmin sen asiakkaiden toiveita.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme