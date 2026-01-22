Määrätietoinen työ on tuottanut tulosta – Oma Hämeen talous on kääntynyt ylijäämäiseksi

Oma Hämeen taloustilanne on kääntynyt selvästi parempaan suuntaan. Tuoreimman tilinpäätösennusteen mukaan hyvinvointialueen vuoden 2025 tulos on 26,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen, mikä on hyvin lähellä alkuperäistä, joulukuussa 2024 hyväksyttyä talousarviota. Alkuperäinen talousarvio sisälsi 28,3 miljoonan euron ylijäämätavoitteen, jota pidettiin erittäin vaikeana saavuttaa. Nyt näyttää siltä, että tavoite toteutuu lähes kokonaisuudessaan.

– Tämä on ennennäkemätön käänne julkisessa sote-taloudessa. Talouden suunta on saatu käännettyä johdonmukaisella ja pitkäjänteisellä työllä tilanteessa, jossa toimintaympäristö on ollut erityisen haastava, toteaa Oma Hämeen talousjohtaja Sampo Salo.

Tilinpäätösennuste tarkentuu vielä, ja siihen liittyy noin viiden miljoonan euron edestä epävarmuustekijöitä. Myös kertaluonteisten erien lopullinen kohdentuminen voi vielä muuttua ennen lopullista tilinpäätöstä, joka valmistuu maaliskuun alussa.

Lähtötilanne vuoteen 2026 aiempaa vahvempi

Kokonaisuutena ennuste on kuitenkin 13,8 miljoonaa euroa parempi kuin se lähtötaso, jota käytettiin vuoden 2026 talousarvion pohjana. Oma Hämeen kustannuskehitys on ollut viimeiset kaksi vuotta poikkeuksellista koko julkisella sote-alalla. Vuonna 2024 toimintakate kasvoi vain 1 prosentin, mikä sijoitti Oma Hämeen valtakunnallisesti parhaiden joukkoon. Vuoden 2025 tilinpäätösennusteessa toimintakate supistui 1 prosentin, mikä on harvinaista.

– On hyvä, että toimialat ennustavat varovaisesti, mutta uskalsin vähän odottaa että tulos paranee. Vuoden 2026 talousarvio sisältää 30 miljoonaa säästöjä tarkennettavaksi muutostalousarvioon - tämä lohkaisee tarpeesta 13 miljoonaa, ja jos saamme valtiota hiukan lisäaikaa, niin voimme jaksottaa loput toteutettavaksi vähän hallittavammin. Olemme edelleen suunnitellulla uralla, sanoo hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen.

Oma Hämeen talouden kehittyminen.

Talouden myönteisestä kehityksestä huolimatta Oma Hämeen on jatkettava tiukkaa taloudenpitoa. Hyvinvointialueen taseessa on edelleen noin 83 miljoonaa euroa alijäämää, joka nykyisen lainsäädännön mukaan on katettava tämän vuoden loppuun mennessä.

Valtiovarainministeriössä valmistellaan mahdollisuutta myöntää hyvinvointialueille kahden vuoden lisäaika alijäämien kattamiseen, mutta päätöstä asiasta ei ole vielä tehty. Tarkkaa taloudenpitoa ja toiminnan tehostamista on jatkettava ja alijäämät on katettava. Mahdollinen lisäaika auttaisi kustannustehokkuutta parantavien toimenpiteiden suunnittelussa, ajoittamisessa ja niiden vaikutusten hallinnassa.

Henkilöstökulut ja toiminnan tehokkuus parantuneet

Henkilöstökulut ovat nousseet vuoden 2025 tilinpäätösennusteessa selvästi voimaan tulleita palkankorotuksia vähemmän. Erityisesti sairaspoissaolojen määrässä, lisä- ja ylitöissä, hälytyskorvauksissa sekä vuokratyövoiman käytössä on saatu aikaan selkeää säästöä. Tilinpäätösarvion mukaan henkilöstökulut ovat noin 8 miljoonaa euroa palkankorotustasoa pienemmät.

Tulosta on saavutettu pitkäjänteisellä työllä. Sairauspoissaoloja on pyritty vähentämään, työvuorosuunnittelua on kehitetty ja työtä on järjestetty aiempaa järkevämmin. Tarkempi analyysi valmistuu, kun lopulliset tilinpäätösluvut ovat käytettävissä.

Vuonna 2025 Oma Hämeen toimintatulot kasvoivat 2,2 prosenttia, samalla kun toimintakulut pienenivät 0,5 prosenttia. Asiakasmaksutuotot kasvoivat noin 10 prosenttia, vaikka kasvu jäi hieman alkuperäistä talousarviota pienemmäksi.

Kustannusvertailu tilinpäätös 2024 ja tilinpäätösarvio 2025.

Talouden kehitys kertoo siitä, että toimintaa on onnistuttu tehostamaan merkittävästi. Vuosien 2023 ja 2024 yhteenlaskettu alijäämä on noin 109 miljoonaa euroa, ja sen kattaminen ohjaa edelleen vahvasti talouden suunnittelua.

Tilinpäätösennustetta käsitellään aluehallituksessa 9. helmikuuta, jolloin kokonaiskuva tarkentuu edelleen. Mahdollisesta lisärahoituksen hakemisesta päätetään myöhemmin kevään aikana muutostalousarvion yhteydessä.

Onnistumisia talouden tasapainottamisen rinnalla

Oma Hämeen talouden suunnan kääntymistä tukevat myös toiminnalliset tulokset. Lakisääteiset sosiaali- ja terveyspalvelut on pystytty järjestämään pääosin vaatimusten mukaisesti, vaikka toimintaa on samaan aikaan tehostettu ja sopeutettu. Lue lisää: Palveluihin pääsy on parantunut Kanta-Hämeessä

Asiakaskokemusta mitataan säännöllisesti NPS-mittarilla, ja tulosten perusteella asiakkaat ovat valmiita suosittelemaan Oma Hämeen palveluja. Tämä kertoo arjessa toimivista ja luottamusta herättävistä palveluista. Vuonna 2025 sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden NPS-suositteluindeksi pysyi koko vuoden yli 80:ssä ja oli joulukuussa 84,2. Myös ensilinjapalveluiden NPS oli korkea ja oli joulukuussa 77,7. NPS-indeksi voi vaihdella -100:n ja +100:n välillä.

Työterveyslaitoksen työhyvinvointitutkimus 2025 osoittaa, että Oma Hämeen henkilöstö kokee työnsä pääosin mielekkääksi ja merkitykselliseksi. Työyhteisöjen toimivuus ja esihenkilötyö arvioitiin myönteisesti, ja vastausaktiivisuus oli valtakunnallista tasoa selvästi korkeampi. Lue lisää: Työhyvinvointikysely 2025: Oma Hämeen tulokset myönteisiä

Lisäksi Oma Häme sai viime vuonna valtakunnallista tunnustusta kehittämistyöstään, kun hyvinvointialue palkittiin Kuntien ja hyvinvointialueiden Tärkeissä töissä -gaalassa vuoden innostavimpana hyvinvointialueena. Lue lisää: Oma Häme on innostavin hyvinvointialue!

Nämä tulokset osoittavat, että Oma Häme on onnistunut yhdistämään talouden tasapainottamisen, palvelujen turvaamisen ja henkilöstön sekä asiakkaiden näkökulman. Tämän pohjalta on hyvä jatkaa aktiivista kehitystyötä.