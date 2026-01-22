Määrätietoinen työ on tuottanut tulosta – Oma Hämeen talous on kääntynyt ylijäämäiseksi
Tilinpäätösennusteen mukaan vuoden 2025 tulos on 26,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen.
Oma Hämeen taloustilanne on kääntynyt selvästi parempaan suuntaan. Tuoreimman tilinpäätösennusteen mukaan hyvinvointialueen vuoden 2025 tulos on 26,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen, mikä on hyvin lähellä alkuperäistä, joulukuussa 2024 hyväksyttyä talousarviota. Alkuperäinen talousarvio sisälsi 28,3 miljoonan euron ylijäämätavoitteen, jota pidettiin erittäin vaikeana saavuttaa. Nyt näyttää siltä, että tavoite toteutuu lähes kokonaisuudessaan.
– Tämä on ennennäkemätön käänne julkisessa sote-taloudessa. Talouden suunta on saatu käännettyä johdonmukaisella ja pitkäjänteisellä työllä tilanteessa, jossa toimintaympäristö on ollut erityisen haastava, toteaa Oma Hämeen talousjohtaja Sampo Salo.
Tilinpäätösennuste tarkentuu vielä, ja siihen liittyy noin viiden miljoonan euron edestä epävarmuustekijöitä. Myös kertaluonteisten erien lopullinen kohdentuminen voi vielä muuttua ennen lopullista tilinpäätöstä, joka valmistuu maaliskuun alussa.
Lähtötilanne vuoteen 2026 aiempaa vahvempi
Kokonaisuutena ennuste on kuitenkin 13,8 miljoonaa euroa parempi kuin se lähtötaso, jota käytettiin vuoden 2026 talousarvion pohjana. Oma Hämeen kustannuskehitys on ollut viimeiset kaksi vuotta poikkeuksellista koko julkisella sote-alalla. Vuonna 2024 toimintakate kasvoi vain 1 prosentin, mikä sijoitti Oma Hämeen valtakunnallisesti parhaiden joukkoon. Vuoden 2025 tilinpäätösennusteessa toimintakate supistui 1 prosentin, mikä on harvinaista.
– On hyvä, että toimialat ennustavat varovaisesti, mutta uskalsin vähän odottaa että tulos paranee. Vuoden 2026 talousarvio sisältää 30 miljoonaa säästöjä tarkennettavaksi muutostalousarvioon - tämä lohkaisee tarpeesta 13 miljoonaa, ja jos saamme valtiota hiukan lisäaikaa, niin voimme jaksottaa loput toteutettavaksi vähän hallittavammin. Olemme edelleen suunnitellulla uralla, sanoo hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen.
Talouden myönteisestä kehityksestä huolimatta Oma Hämeen on jatkettava tiukkaa taloudenpitoa. Hyvinvointialueen taseessa on edelleen noin 83 miljoonaa euroa alijäämää, joka nykyisen lainsäädännön mukaan on katettava tämän vuoden loppuun mennessä.
Valtiovarainministeriössä valmistellaan mahdollisuutta myöntää hyvinvointialueille kahden vuoden lisäaika alijäämien kattamiseen, mutta päätöstä asiasta ei ole vielä tehty. Tarkkaa taloudenpitoa ja toiminnan tehostamista on jatkettava ja alijäämät on katettava. Mahdollinen lisäaika auttaisi kustannustehokkuutta parantavien toimenpiteiden suunnittelussa, ajoittamisessa ja niiden vaikutusten hallinnassa.
Henkilöstökulut ja toiminnan tehokkuus parantuneet
Henkilöstökulut ovat nousseet vuoden 2025 tilinpäätösennusteessa selvästi voimaan tulleita palkankorotuksia vähemmän. Erityisesti sairaspoissaolojen määrässä, lisä- ja ylitöissä, hälytyskorvauksissa sekä vuokratyövoiman käytössä on saatu aikaan selkeää säästöä. Tilinpäätösarvion mukaan henkilöstökulut ovat noin 8 miljoonaa euroa palkankorotustasoa pienemmät.
Tulosta on saavutettu pitkäjänteisellä työllä. Sairauspoissaoloja on pyritty vähentämään, työvuorosuunnittelua on kehitetty ja työtä on järjestetty aiempaa järkevämmin. Tarkempi analyysi valmistuu, kun lopulliset tilinpäätösluvut ovat käytettävissä.
Vuonna 2025 Oma Hämeen toimintatulot kasvoivat 2,2 prosenttia, samalla kun toimintakulut pienenivät 0,5 prosenttia. Asiakasmaksutuotot kasvoivat noin 10 prosenttia, vaikka kasvu jäi hieman alkuperäistä talousarviota pienemmäksi.
Talouden kehitys kertoo siitä, että toimintaa on onnistuttu tehostamaan merkittävästi. Vuosien 2023 ja 2024 yhteenlaskettu alijäämä on noin 109 miljoonaa euroa, ja sen kattaminen ohjaa edelleen vahvasti talouden suunnittelua.
Tilinpäätösennustetta käsitellään aluehallituksessa 9. helmikuuta, jolloin kokonaiskuva tarkentuu edelleen. Mahdollisesta lisärahoituksen hakemisesta päätetään myöhemmin kevään aikana muutostalousarvion yhteydessä.
Onnistumisia talouden tasapainottamisen rinnalla
Oma Hämeen talouden suunnan kääntymistä tukevat myös toiminnalliset tulokset. Lakisääteiset sosiaali- ja terveyspalvelut on pystytty järjestämään pääosin vaatimusten mukaisesti, vaikka toimintaa on samaan aikaan tehostettu ja sopeutettu. Lue lisää: Palveluihin pääsy on parantunut Kanta-Hämeessä
Asiakaskokemusta mitataan säännöllisesti NPS-mittarilla, ja tulosten perusteella asiakkaat ovat valmiita suosittelemaan Oma Hämeen palveluja. Tämä kertoo arjessa toimivista ja luottamusta herättävistä palveluista. Vuonna 2025 sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden NPS-suositteluindeksi pysyi koko vuoden yli 80:ssä ja oli joulukuussa 84,2. Myös ensilinjapalveluiden NPS oli korkea ja oli joulukuussa 77,7. NPS-indeksi voi vaihdella -100:n ja +100:n välillä.
Työterveyslaitoksen työhyvinvointitutkimus 2025 osoittaa, että Oma Hämeen henkilöstö kokee työnsä pääosin mielekkääksi ja merkitykselliseksi. Työyhteisöjen toimivuus ja esihenkilötyö arvioitiin myönteisesti, ja vastausaktiivisuus oli valtakunnallista tasoa selvästi korkeampi. Lue lisää: Työhyvinvointikysely 2025: Oma Hämeen tulokset myönteisiä
Lisäksi Oma Häme sai viime vuonna valtakunnallista tunnustusta kehittämistyöstään, kun hyvinvointialue palkittiin Kuntien ja hyvinvointialueiden Tärkeissä töissä -gaalassa vuoden innostavimpana hyvinvointialueena. Lue lisää: Oma Häme on innostavin hyvinvointialue!
Nämä tulokset osoittavat, että Oma Häme on onnistunut yhdistämään talouden tasapainottamisen, palvelujen turvaamisen ja henkilöstön sekä asiakkaiden näkökulman. Tämän pohjalta on hyvä jatkaa aktiivista kehitystyötä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Olli NaukkarinenhyvinvointialuejohtajaPuh:050 306 5560olli.naukkarinen@omahame.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oma Häme
Oma Hämeen palveluseteleitä toimitetaan jo Suomi.fi-palvelun kautta22.1.2026 13:08:00 EET | Uutinen
Palvelusetelipäätöksiä on jo toimitettu Suomi.fi-viestinä niille asiakkaille, joilla on palvelu käytössä.
Palveluihin pääsy on parantunut Kanta-Hämeessä – seurantaraportti osoittaa myönteistä kehitystä lakisääteisissä palveluissa22.1.2026 10:48:47 EET | Tiedote
Kanta-Hämeen hyvinvointialueella palveluihin pääsy on kahden viime vuoden aikana kehittynyt monissa palveluissa selvästi parempaan suuntaan. Lakisääteiset palvelut on saatu turvattua, vaikka toimintaa on samanaikaisesti uudistettu ja sopeutettu tiukkoihin taloudellisiin reunaehtoihin. Lakisääteisten tavoiteaikojen saavuttaminen ei ole itsestäänselvyys, vaan se vaatii toimivia käytäntöjä, riittävää henkilöstöä ja toimivia järjestelmiä. Kyse on arjen kannalta olennaisista asioista: siitä, kuinka nopeasti saa yhteyden, kuinka kauan hakemuksen käsittely kestää ja milloin hoito tai palvelu alkaa. – Talouden sopeuttaminen on vaatinut vaikeita päätöksiä, mutta se ei ole tarkoittanut lakisääteisistä palveluista tinkimistä. Seurannan perusteella voimme todeta, että palvelut toimivat ja asukkaat saavat tarvitsemansa avun, sanoo hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen. Palveluihin pääsemisestä ja lakisääteisten velvoitteiden toteutumisesta vuonna 2025 on laadittu erillinen seurantaraportti, joka
Hoitotarvikejakelun ruuhkaa puretaan Riihimäellä21.1.2026 11:02:31 EET | Uutinen
Hoitotarvikejakelu on ruuhkautunut syksyn 2025 aikana erityisesti Riihimäen seudulla. Ruuhkia ovat aiheuttaneet poikkeuksellisen suuri henkilöstövaje sekä noutolokerikkojen poistuminen Riihimäen, Oitin ja Lopen jakelupisteistä. Jakeluun on saatu lisäväkeä vastaanotoilta, mutta siitä huolimatta puheluiden ja sähköisten tilauslomakkeiden käsittelyajat ovat pitkittyneet yli palvelulupauksen (5 arkipäivää). Pahoittelemme puhelinpalvelussa ilmenneitä viivästyksiä ja teemme parhaamme puhelinpalvelun sekä tilausruuhkan nopeaksi purkamiseksi. Hoitotarvikejakeluun on rekrytoitu lisää työntekijöitä joulukuussa. Uudet hoitajat aloittavat työnsä tammi–helmikuun vaihteessa, minkä jälkeen ruuhka alkaa helpottua. Riihimäellä jakeluaikoja tullaan alkuvuoden aikana vielä lisäämään. Lisäksi joidenkin hoitotarvikkeiden toimitusvaikeudet ovat ajoittain hidastaneet tuotteiden saantia ja rajoittaneet kerralla jaettavia määriä. Esimerkiksi diabeteshoidossa käytettäviä sensoreita on asiakkaiden hoidon turvaam
Aluehallitus hyväksyi talouden käyttösuunnitelman vuodelle 202621.1.2026 08:31:08 EET | Uutinen
Maanantaina 19. tammikuuta koolla ollut aluehallitus hyväksyi talouden käyttösuunnitelman vuodelle 2026. Samalla aluehallitus päätti toimittaa käyttösuunnitelman tiedoksi turvallisuuslautakuntaan, elämänkaarilautakuntaan, terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakuntaan sekä integraatiovaliokuntaan. Hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan aluehallitus hyväksyy talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman. Se on talousarviota yksityiskohtaisempi toiminnallinen ja taloudellinen suunnitelma toimialojen tehtävistä ja määrärahoista. Käyttösuunnitelman tulo- ja menoerissä on huomioitu olennaiset toimialojen ja tulosalueiden väliset sekä sisäiset muutokset, jotka on toteutettu aluevaltuuston asettamien talousarvion sitovuustasojen puitteissa. Oma Hämeen vuoden 2026 talousarvio sisältää talouden tasapainottamistoimenpiteitä, jotka on määritelty toimialatasoisesti talousarviovalmistelun yhteydessä. Aluevaltuuston antaman valtuuden mukaisesti aluehallitus voi kohdentaa vuoden 2026 tasapainott
Talousneuvola tarjoaa maksutonta ja luottamuksellista neuvontaa rahahuoliin14.1.2026 11:39:58 EET | Tiedote
Jouluna on voinut kulua paljon rahaa lahjoihin, ruokaan ja juhlintaan. Lisäksi alkuvuosi tuo usein mukanaan erilaisia laskuja sekä hintojen korotuksia. Jos arjen raha-asiat huolettavat, on apua saatavilla helposti. Talousneuvolan toiminta jatkuu tammikuussa Hämeenlinnassa ja Riihimäellä. Talousneuvolassa voit keskustella arjen raha-asioistasi ja saada neuvoja juuri omaan tilanteeseesi eri alojen asiantuntijoilta. Talousneuvola on kaikenikäisille tarkoitettu, maksuton ja luottamuksellinen palvelu. Halutessasi voit asioida myös nimettömänä. Ajanvarausta ei tarvita. Talousneuvola on auki Hämeenlinnassa jokaisen kuukauden ensimmäisenä maanantaina kello 13-15 Kumppanuustalolla (Kirjastokatu 1, Hämeenlinna) 12. tammikuuta 2. helmikuuta 2. maaliskuuta 13. huhtikuuta (poikkeusaika pääsiäisen vuoksi) 4. toukokuuta Talousneuvola on auki Riihimäellä joka kuukauden kolmas keskiviikko kello 12-15 Riksulassa (Antonin talo, Öllerinkatu 3, Riihimäki) 21. tammikuuta 18. helmikuuta 18. maaliskuuta 15. h
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme