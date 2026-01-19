Saara-Sofia Sirén Telan uudeksi toimitusjohtajaksi
Kansanedustaja Saara-Sofia Sirén (39) on valittu Työeläkevakuuttajat Tela ry:n uudeksi toimitusjohtajaksi. Sirén aloittaa tehtävässään 1.5.2026, mikäli eduskunta myöntää hänelle eron kansanedustajan toimesta. Telan pitkäaikainen toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes jää tuolloin pois tehtävästään. Koulutukseltaan Sirén on kauppatieteiden maisteri sekä filosofian maisteri.
Telan hallitus teki päätöksen kokouksessaan torstaina 22.1.2026.
– Olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme Saara-Sofia Sirénin Telan uudeksi toimitusjohtajaksi. Taustansa ja kokemuksensa ansiosta hänellä on erinomaiset valmiudet johtaa Telaa tilanteessa, jossa geopoliittiset jännitteet, Suomen taloudellinen tilanne sekä yleinen epävarmuus haastavat niin eläkejärjestelmää kuin varojen sijoittamista monin eri tavoin. Saamme Sirénistä toimitusjohtajan, joka rakentaa luottamusta ja yhteistyötä niin sidosryhmien välillä kuin eläkealan sisällä, sanoo Telan hallituksen puheenjohtaja, Keskinäisen Työeläkevakuutusyhtiö Elon toimitusjohtaja Carl Pettersson.
– Kiitän lämpimästi Telan hallitusta saamastani luottamuksesta. Mikäli eduskunta myöntää minulle eron, voin Telan toimitusjohtajana jatkaa uudessa roolissa työtäni hyvinvointiyhteiskunnan kestävyyden ja sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden edistämiseksi. Eläkeala kytkeytyy merkittävällä tavalla niin yksilöiden arkeen kuin yhteiskuntamme sosiaaliseen sekä taloudelliseen kestävyyteen. On suuri kunnia päästä tekemään työtä työeläkejärjestelmän vahvistamiseksi ja myös sen eteen, että suomalaisten luottamus eläkejärjestelmää kohtaan säilyy vahvana, sanoo Telan uudeksi toimitusjohtajaksi valittu Saara-Sofia Sirén.
Työeläkevakuuttajat TELA ry on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. Edustamme koko alaa eli jäseninämme ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.
Tiedoksi toimituksille
Saara-Sofia Sirén on median tavattavissa tänään perjantaina 23.1. klo 12:30 Eduskuntatalon Keltaisessa salongissa (kuppilan kabinetti).
Eduskunnan istuntotauon vuoksi akkreditoituneita toimittajia pyydetään saapumaan eduskuntaan D-oven kautta (Eduskuntakatu 4). Mahdolliset median yhteydenotot ja tiedustelut saapumisesta: Jonna Motturi, kansanedustaja Sirénin eduskunta-avustaja, puh. 09 432 4155.
Lisätietoja valinnasta antaa myös Telan hallituksen puheenjohtaja Carl Pettersson. Mahdolliset median yhteydenotot Elon viestinnän kautta: Sara Salomaa, Senior Communications Manager, puh. 044 550 5450, sara.salomaa@elo.fi.
Avainsanat
Työeläkevakuuttajat Tela
Salomonkatu 17 B
00100 Helsinki
https://www.tela.fi/
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Työeläkevakuuttajat Tela
Vuoden 2025 YEL-työtulotarkistuksissa työtulo nousi lähes puolella tarkistetuista19.1.2026 16:09:38 EET | Tiedote
Työeläkevakuuttajat tarkistivat viime vuonna noin 58 000 yrittäjän YEL-työtulon vuoden 2023 lakimuutoksen mukaisesti. Heistä noin 49 prosentilla työtulo nousi. Tiedot käyvät ilmi Työeläkevakuuttajat Telan joulukuussa keräämistä alustavista luvuista.
Tela-blogi: Voidaanko ”YEL-möykkyä” valaa enää uusiksi?9.1.2026 11:24:00 EET | Blogi
Uudenvuoden perinteisiin kuuluu usein 9 litran muoviämpäriin valettujen tinamöykkyjen vertailu ja tulkinta. Valinkauhassa on nyt myös yrittäjien eläkejärjestelmän uudistaminen, johon odotetaan ratkaisuja Orpon hallitukselta. Joulukuussa valmistuneen Jukka Rantalan YEL-selvityksen jälkeen yrittäjäeläkkeiden kehittämisestä on muodostunut eräänlainen ”YEL-möykky”, jonka tulkinnasta on monilla eri mielipiteitä.
Nimitys Telassa: Irja Kivijärvi johdon assistentiksi17.12.2025 10:56:44 EET | Tiedote
Tradenomi Irja Kivijärvi (57) on nimitetty Työeläkevakuuttajat Telan johdon assistentiksi. Kivijärvi aloittaa tehtävässään 26.1.2026.
Teollisuuden Palkansaajien ja Telan raportti: Teollisuuspolitiikka palaa – minkä valinnan Suomi tekee?12.12.2025 05:00:00 EET | Tiedote
Teollisuuden palkansaajat ja Työeläkevakuuttajat Tela yhdistivät voimansa vauhdittaakseen keskustelua teollisuuspolitiikan mahdollisuuksista luoda uutta kasvua Suomessa. Tänään julkaistavassa Uutta kasvua etsimässä – Millainen teollisuuspolitiikka palaa Suomeen ja Eurooppaan? -analyysissa Työn ja talouden tutkimus Laboren tutkimusohjaaja FT, VTT Ilkka Kiema ja ennustepäällikkö VTT Juho Koistinen kartoittavat teollisuuspolitiikan paluuta, sen erilaisia toteutusvaihtoehtoja ja mahdollisia painotuksia.
Tela-blogi: Rahastoinnin puute ei ole syypää YEL-maksun tasoon11.12.2025 17:15:15 EET | Blogi
Yrittäjien eläkejärjestelmän kehittäminen on noussut yhdeksi kuumista julkisen keskustelun aiheista. Tunteiden kuohuessa argumentit saattavat olla kärjekkäitä ja perustua osin virheellisiinkin näkemyksiin. Ohessa tästä pari esimerkkiä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme