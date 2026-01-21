Nuoret lääkärit palkitsivat Hämeenkyrön ja Sastamalan sosiaali- ja terveysasemat viiden tähden koulutuspaikkoina

Pirkanmaan hyvinvointialueelta myös Akaan, Lempäälän, Valkeakosken ja Tampereen Hatanpään sosiaali- ja terveysasemat sekä Taysin erikoisaloista sisätaudit, radiologia, keuhkosairaudet, ihotaudit sekä päivystys Acuta, Hatanpään kirurgia ja Fimlab Patologia saivat viisi tähteä.

Nuorten lääkärien antama tunnustus perustuu kokemuksiin perehdytyksestä, koulutuksen laadusta, työyhteisön tuesta ja mahdollisuuksista kehittyä työssä. Täydet 100 NPS-pistettä ja viisi tähteä kyselyssä sai 26 koulutuspaikkaa Suomessa.

– Tunnustus on meille erittäin merkittävä osoitus siitä, että Pirkanmaan hyvinvointialueella on tehty pitkäjänteistä ja vaikuttavaa työtä nuorten lääkärien koulutus- ja työolojen kehittämiseksi. Peräti kuusi sosiaali- ja terveysasemaa – Hämeenkyrön ja Sastamalan lisäksi myös Akaa, Lempäälä, Valkeakoski ja Tampereen Hatanpää – menestyivät loistavasti koulutuskyselyssä. Tämä osoittaa, että laadukas perehdytys, ohjaus ja arjen toimivat rakenteet ovat juurtuneet laajalti organisaatioon, kertoo vastaanottopalvelujen vastuualuejohtaja Risto Mustalahti Pirkanmaan hyvinvointialueelta.

– Samalla tunnustus toimii meille tärkeänä kannustimena – emme jää laakereille lepäämään, vaan jatkamme määrätietoista kehittämistä yhdessä työyhteisöjen kanssa. Tavoitteemme on varmistaa, että Pirkanmaan hyvinvointialue on tulevaisuudessakin paikka, jossa nuoret lääkärit kokevat saavansa tukea, oppimista ja vahvan perustan ammatilliselle kasvulle, jatkaa Mustalahti.

Hämeenkyrön sosiaali- ja terveysaseman saama erityismaininta parhaasta perehdytyksestä vahvistaa omalta osaltaan sen, että pitkäjänteiset panostukset näkyvät myös nuorten lääkärien kokemuksissa. Hämeenkyrössä perehdytyksen onnistuminen perustuu luottamukseen, yhteisöllisyyteen ja siihen, että jokainen saa olla aidosti mukana oppimassa ja kehittämässä työtään.

– Meillä perehdytys ei ole pelkkä check-list ja tietojärjestelmäkoulutusta, vaan kulttuuri, jossa jokainen perehdyttää ja myös itse perehtyy. Toisilta opitaan ja toisia halutaan opettaa ammattiryhmästä riippumatta. Ihmiset viihtyvät ja oppivat paremmin, kun kysyminen on helppoa eikä kukaan jää hankalien asioiden kanssa yksin. Tämä palkinto kuuluu koko Hämeenkyrön porukalle, joiden ansiosta meille on helppo tulla, kehittyä ja jäädä töihin, kertoo Hämeenkyrön sosiaali- ja terveysaseman vastaanottopalvelujen ylilääkäri Mikko Airo.