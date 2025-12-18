Korkein oikeus myönsi valitusluvan entiselle kansanedustaja Mikko Kärnälle
Helsingin hovioikeus tuomitsi 30.5.2025 Kärnän sakkorangaistukseen kunnianloukkauksesta. Hovioikeus katsoi käräjäoikeuden tavoin vastaajan loukanneen asianomistajana asiassa olevan professorin kunniaa seitsemällä Twitter-tilillään julkaisemallaan viestillä liittyen perustuslakivaliokunnassa esillä olleeseen asiaan. Kärnä oli hovioikeuden mukaan menetellyt tahallaan ja teko oli ollut omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä asianomistajalle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa. Kärnän menettely oli myös selvästi ylittänyt sen, mitä voitiin pitää hyväksyttävänä.
Kärnä vaatii korkeimmassa oikeudessa, että syyte ja korvausvaatimukset hylätään tai hänelle määrättyä korvausvelvollisuutta ainakin alennetaan. Korkein oikeus myönsi Kärnälle valitusluvan rajoitettuna koskemaan kysymystä siitä, oliko Kärnän menettely selvästi ylittänyt sen, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.
Korkein oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa riita- ja rikosasioissa sekä valvoo lainkäyttöä omalla toimialallaan. Korkeimman oikeuden keskeisin tehtävä on antaa ennakkopäätöksiä.
