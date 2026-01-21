Kanta-palvelut vuonna 2026: Kannan tiedot palvelevat yhä paremmin ammattilaisten työtä

Kanta-palvelut (Kanta) on laaja ja jatkuvasti kehittyvä kokonaisuus. Sen kehittämiselle määritellään vuosittain keskeiset painopisteet, jotta varmistetaan, että palvelut tukevat ammattilaisten työtä, vahvistavat asiakkaan osallisuutta ja parantavat sote-järjestelmien yhteentoimivuutta.

– On tärkeää, että Kanta tukee ammattilaisten arkea ja täydentää alueellisia palveluja. Samalla varmistamme, ettei päällekkäistä työtä synny, kehityspäällikkö Pirjo Vuorikallas sanoo.

Vuonna 2026 keskeisiä kehittämiskohteita Kannassa ovat Kanta-lääkityslista, tietojen liikkuminen sosiaali- ja terveydenhuollon välillä, terveydenhuollon ajanvaraustietojen tallentaminen Kantaan, sosiaalihuollon asiakaskertomusten näkyminen OmaKannassa sekä toimintakykytietoihin ja sähköisiin lääkärinlausuntoihin ja todistuksiin liittyvät viimeistelyt.

Myös OmaKanta-verkkopalvelua ja -sovellusta kehitetään helpottamaan kansalaisten pääsyä omiin asiakas- ja potilastietoihinsa. Lisäksi Kannan tietojen hyödyntämistä toisiokäytössä edistetään laajentamalla Kanta-tietoalustan tietopohjaa muun muassa sosiaalihuollon ja suun terveydenhuollon tiedoilla sekä resepti- ja lääkityslistan sisällöillä.

– Kun nämä toiminnallisuudet otetaan käyttöön kattavasti koko maassa, Kannasta saadaan paras hyöty, Vuorikallas toteaa.

Kantaa uudistetaan pitkäjänteisesti

Kannan pidemmän aikavälin kehittämisessä korostuvat sujuvan tiedonkulun mahdollistavat rajapinnat, hoidon jatkuvuutta tukevat uudet lakisääteiset toiminnallisuudet, EHDS-asetuksen kansallinen toimeenpano sekä laadukas, rakenteinen tieto, joka vahvistaa tiedolla johtamista ja tutkimusta.

Kannan kehittämisrahoitus pienenee merkittävästi vuonna 2026 osana julkisen talouden supistuksia. Muutoksiin vastataan muun muassa priorisoimalla tiukasti kehittämistyötä.

– Tiivis yhteistyö hyvinvointialueiden ja järjestelmätoimittajien kanssa on entistäkin tärkeämpää, jotta kehittäminen vastaa täsmällisesti alueiden tarpeisiin. Asiakastarpeiden lisäksi kehittämistä ohjaavat kansalliset lait ja EU:n lainsäädäntö sekä kansalliset sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan tarpeet, tiivistää Vuorikallas kehityskohteiden valintaa.

Kanta-asioihin saa tukea ja koulutusta

Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden sekä tietojärjestelmätoimittajien on tärkeää pysyä ajan tasalla Kannan kehityksestä. Kela ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tukevat kaikkia sote-toimijoita tarjoamalla infotilaisuuksia, verkkokursseja ja ohjausta.

