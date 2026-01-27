Museokeskus Taika

Museokeskus Taikan uusi näyttely esittelee keskikaljabaarien hämyisiä nurkkapöytiä ja yökerhojen neonvaloja

27.1.2026 10:11:34 EET | Museokeskus Taika | Tiedote

Vuosisadoista toisiin ihmisillä on ollut tarve kohdata muita, ja anniskelupaikat ovat tarjonneet siihen hyvän tilan. Ne ovat täyttyneet tarinoista, iloista, suruista, tanssista, muistoista ja musiikista.

Night Club Bermuda, 1990-luku. Kuva: Hyvinkään kaupunginmuseo
Sunnuntaina 8.2. avautuu museokeskus Taikassa Hyvinkään kaupunginmuseon näyttely Neonvaloja ja nurkkapöytiä. Näyttelyssä pääsee tutustumaan ravintolaelämään 1960-luvun lopulta aina 2000-luvun ensimmäiselle vuosikymmenelle. Aikakauteen, jona ravintolat täyttyivät ihmisistä lähes jokaisena viikonpäivänä myös Hyvinkäällä.

"Upstairs: Runsaasti nuorisoa jytäämässä, kävi korviin."
     -Anniskeluravintoloiden tarkastuskirja 26.5.1988 klo 22.45

Hyvinkäällä on pitkät perinteet yöelämän keskuksena, jonne on saavuttu kauempaakin viettämään vapaa-aikaa. Kaupungissa pystyit nauttimaan keskiolutta kuumana päivänä M. A. Nummisen Baarien mies -kirjasta tutussa Neliapilassa, tai cocktailin ennen tanssilattialle menoa Rantasipi-hotellin Night Club Tiffanyssa.

"Hotelli Rantasipi oli ravintolamaailmallaan edelläkävijöiden joukossa. Diskot ja yökerhot rantautuivat tänne pian Helsingin jälkeen ja kesäterassi Sibiza oli sekin aikansa harvinaisuus, sillä niitä oli koko maassa 1980-luvun alussa vielä hyvin vähän”, museonjohtaja Tuomas Ravea kertoo.

Vuoden 1969 keskioluen vapautumisen jälkeen anniskelupaikkojen määrä kasvoi nopeasti. Vuosikymmenten saatossa niitä on avattu ja suljettu Hyvinkäällä lukematon määrä. Osa niistä on jo unohtunut, mutta pitkäikäisimmistä on tullut ikoninen osa kaupunkikuvaa. Hyvinkäälle pubikulttuurikin rantautui jo varhaisessa vaiheessa, kun Elannon Oluthuone-ketjun William K. avasi kaupunkiin ensimmäisen ravintolansa vuonna 1990.

”Tällä hetkellä yökerhoja suljetaan kovaa vauhtia ja keskikaljakuppilat ovat vaihtuneet viihtyisiin olutravintoloihin, joten näyttelymme on erittäin ajankohtainen. Niin, ja mainittakoon, että näyttelystä löytyy niin yökerho kuin keskikaljakuppilakin”, Ravea toteaa virnistäen.

Hyvinkään kaupunginmuseon näyttely esittelee ravintolahistoriaa esineiden, tarinoiden ja valokuvien kautta. Luvassa on lisäksi monipuolinen oheisohjelma. Kummalle puolelle sinä suuntaat, kulmakuppilaan vai yökerhoon?

Neonvaloja ja nurkkapöytiä
Museokeskus Taika
8.2.2026-10.1.2027

Night Club Bermuda, 1990-luku. Kuva: Hyvinkään kaupunginmuseo
Torkkelin baari, 1964. Kuva: Voitto Kivi / Hyvinkään kaupunginmuseo
Ravintola Lukko, 1960. Kuva: Voitto Kivi / Hyvinkään kaupunginmuseo
Hopealyhty pimeässä, 1987. Kuva: Tuomo Vuori / Hyvinkään kaupunginmuseo
Night Club Tiffany, 1970-luku. Kuva: Hyvinkään kaupunginmuseo
