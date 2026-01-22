Tutkijat kehittävät uusia fermentoituja kasvisruokaratkaisuja – Business Finlandilta tutkimusprojektille 1,5 miljoonan euron rahoitus
Turun yliopiston johtamassa tutkimuksessa kehitetään keinoja valmistaa alihyödynnetyistä raaka-aineista uusia kasviperäisiä fermentoituja elintarvikeratkaisuja, jotka ovat turvallisia, maukkaita, terveellisiä ja vatsaystävällisiä.
Turun yliopiston elintarviketieteiden professorien Kati Hanhinevan ja Kaisa Linderborgin johtamassa tutkimuksessa selvitetään kasviperäisten fermentoitujen elintarvikeratkaisujen luomiseen liittyviä olosuhteita, yhdistelmiä sekä esi- ja jälkikäsittelymenetelmiä. Tutkijat tarkastelevat kehitettyjä ratkaisuja molekyylitasolla.
– Projektissa kehitämme huippututkimuksen avulla keinoja, jotka mahdollistaisivat alihyödynnettyihin raaka-aineisiin pohjautuvat uudet elintarvikeratkaisut. Raaka-aineiksi testaamme esimerkiksi kotimaisia proteiinirikkaita palkokasveja, kuten hernettä ja härkäpapua, viljoista ainakin kauraa, sekä mahdollisesti myös lupiinia ja hamppua, Hanhineva kertoo.
– Tavoitteenamme on luoda elintarvikeratkaisujen kehittämiseen uusia keinoja, jotka parantavat ruoan laatua ja makua sekä molekyylitasolla että kuluttajien kokemuksen näkökulmasta. Kehitämme keinoja, joilla voitaisiin lisätä elintarvikkeiden terveyshyötyjä, parantaa proteiinien ja muiden ravintoaineiden määrää ja imeytymistä sekä vähentää ruoansulatuskanavan oireita, Linderborg lisää.
Business Finland myönsi Hanhinevan ja Linderborgin johtamalle MetaFerm-tutkimusprojektille 1,5 miljoonan euron rahoituksen. MetaFerm-konsortio on osa Valion Food 2.0 -tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohanketta, jonka tavoitteena on luoda Suomeen ruokajärjestelmä, jossa kasvua ja lisäarvoa rakennetaan kestävän tuotannon pohjalle.
Turun yliopiston lisäksi konsortioon kuuluu yrityskumppaneita, jotka ovat Valio Oy, HKFoods Finland Oy, Porokylän Leipomo Oy, Bonne Juomat Oy, Rasilaisen Hapankaali Oy, Saarioinen Oy ja Ravistamo Oy.
Tavoitteena ihmisten ja planeetan hyvinvointia edistävät elintarvikeratkaisut
Hanhinevan ja Linderborgin mukaan tarvitsemme uusia elintarvikeratkaisuja, jotka edistävät niin ihmisten kuin planeetankin hyvinvointia sekä Suomen huoltovarmuutta.
– Kasvipohjaisten elintarvikkeiden lisääminen ruokavalioon on sekä pohjoismaisten ravitsemussuositusten että YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaista, ja konkreettisia toimia kestävän ja hyvinvointia tukevan ruoan eteen on tehtävä kiireellisemmin kuin koskaan, Linderborg huomauttaa.
– Samanaikaisesti kiinnostus kasvipohjaisia vaihtoehtoja kohtaan on kasvanut voimakkaasti etenkin Euroopassa, ja siksi uusia tuoteinnovaatioita tarvitaan, Hanhineva lisää.
Tällä hetkellä 43 prosenttia eurooppalaisista kuluttajista suunnittelee lisäävänsä kasvipohjaisten tuotteiden käyttöä. Saksassa jo yli 40 prosenttia väestöstä luokittelee itsensä fleksitariaaneiksi, eli joustaviksi ruokailijoiksi, jotka suosivat kasvipohjaisia ruokia.
MetaFerm-tutkimusprojekti vastaa näihin muutoksiin ja tavoittelee talous- ja vientikasvua sekä kansainvälisesti menestyvää liiketoimintaa hyödyntämällä ikiaikaista elintarviketuotantoteknologiaa, fermentointia. Projekti vahvistaa Suomen asemaa kestävän ruokaketjun edelläkävijänä, joka vastaa kuluttajien muuttuvaan ruokavalioon.
Kaisa Linderborgprofessorielintarviketieteet, Turun yliopistoPuh:050 439 5535kaisa.linderborg@utu.fiwww.utu.fi/fi/ihmiset/kaisa-linderborg
Kati Hanhinevaprofessorielintarviketieteet, Turun yliopistoPuh:050 472 1814kati.hanhineva@utu.fiwww.utu.fi/fi/ihmiset/kati-hanhineva
Turun yliopiston kansainvälisiin tutkinto-ohjelmiin noin 3900 hakijaa – hakijamäärissä odotettua laskua merkittävien muutosten myötä22.1.2026 15:25:52 EET | Tiedote
Kevään 2026 ensimmäisessä yhteishaussa Turun yliopiston kansainvälisiin kandidaatti- ja maisteriohjelmiin jätettiin noin 4700 hakemusta.
Esteettömyyttä, itsenäisyyttä ja ihmissuhteita – turvallisuus kotona on iäkkäiden kotihoidon asiakkaiden mielestä monen asian summa22.1.2026 08:30:00 EET | Tiedote
Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen tutkimuksessa selvitettiin iäkkäiden kotihoidon asiakkaiden kokemuksia turvallisuudesta kotona.
Väitös: Arki hoivakodissa voisi olla aktiivisempaa kokonaisvaltaisen muutoksen avulla21.1.2026 08:30:00 EET | Tiedote
Ikääntyneiden fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi hoivakodeissa tarvitaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi tarvitaan muutoksia hoitokulttuuriin, hoitajien rooliin ja ympäristön hyödyntämiseen, mutta muutosten toteuttaminen ei edellytä huomattavia lisäresursseja.
Väitös: Tulevissa pandemioissa tartuntoja estetään antigeenitesteillä – suomalaisella teknologialla tunnistaa tartuttajat20.1.2026 05:00:00 EET | Tiedote
Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa suunniteltiin ja kehitettiin automatisoidut pikatestit usealle tartuntataudille. Väitöskirjatyön aikana kaupallistetut testit tunnistavat tartuttavat ja aktiivisessa tautivaiheessa olevat henkilöt virusten tai bakteerien antigeenien avulla. Antigeenitestejä hyödyntämällä voidaan tehostaa tartuntatautien hoitoa ja hallita taudin leviämistä pandemioiden ja epidemioiden aikana.
Tutkimus selvitti vasemmiston ja oikeiston ”woke”-asenteita16.1.2026 14:00:40 EET | Tiedote
Turun yliopiston tutkimuksen lippulaiva INVESTin erikoistutkija Oskari Lahtinen on kehittänyt ensimmäistä kertaa mittarit sekä vasemmistolaisten että oikeistolaisten niin sanottujen woke-asenteiden mittaamiseen. Vasemmistolaisia “woke”-asenteita koskevan mittarin hän laati ensi kertaa kaksi vuotta sitten. ”Oikeisto-wokelle” ei aiemmin ole ollut käytössä tutkimuksellista mittaria. Lahtisen mukaan tutkimuksessa näkyy uutena ilmiönä vasemmiston woken ja poliittisen väkivallan hyväksymisen yhteys. “Oikeisto-woke”-asenteita määritti taas erityisesti usko ns. väestönvaihtoteoriaan, joka oli erityisesti perussuomalaisten vastaajien keskuudessa suosittu.
