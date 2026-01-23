Yrittäjien jaksaminen heikentynyt – apua haetaan, mutta moni jää yksin
Yrittäjien jaksaminen on hieman heikentynyt huhtikuusta 2024, osoittaa Yrittäjägallup. “Entistä harvempi sanoo, ettei jaksamisongelmia ole, ja samalla entistä useampi kertoo olevansa ylirasittunut”, elinkeinopolitiikan asiantuntija Katja Rajala Suomen Yrittäjistä sanoo.
Jaksamisongelmia esiintyy muita enemmän naisyrittäjillä, kaupan alalla ja pienillä työnantajilla. Ongelmilla on vahva yhteys yrityksen menestykseen.
“Yrityksen taloudelliset vaikeudet vievät yrittäjän voimia. Kun yrittäjän voimat hiipuvat, yrityksen vaikeudet kasvavat. Syntyy ongelmien kierre, jota on vaikea katkaista”, Rajala jatkaa.
Noin puolet (47 %) pk-yrityksen edustajista kertoo, että jaksaminen vaikuttaa paljon suoraan yrityksen toimintaan.
“Yrittäjägallup osoittaa, että mitä pienempi yritys, sitä enemmän yrittäjän jaksaminen vaikuttaa yritykseen. Kun yrityksessä on enemmän työntekijöitä, toiminta on laajemman porukan harteilla, vaikka yrittäjä kantaakin päävastuuta.”
Apua haetaan, mutta osa jää yksin
Pk-yritysten edustajista 13 prosenttia on hakenut apua työssäjaksamiseen. Osuus on pysynyt ennallaan viime vuodesta. Nuoret yrittäjät hakevat apua muita enemmän, mikä kertoo asenteiden muutoksesta.
“Apua uskalletaan hakea. Toki jaksamishaasteita voi olla nuorilla enemmän.”
Tärkein apu löytyy läheltä: puolisolta. Myös työterveyshuolto, yrittäjäkollegat ja ystävät ovat tärkeitä tukijoita. Silti seitsemän prosenttia sanoo, ettei heillä ole ketään, jolta hakisi apua.
“Heille haluan sanoa, että apua saa varmasti, kun pyytää. Sitä on tarjolla paitsi työterveyshuollosta myös esimerkiksi Mieli ry:n kautta.”
Stressiä aiheuttavat kiire, byrokratia ja tulospaineet
Yrittäjät pystyvät varsin hyvin keskittymään työhönsä: 58 prosenttia kertoo pystyvänsä keskittymään hyvin ja 38 prosenttia kohtalaisesti. Stressiä aiheuttavat eniten kiire, byrokratia ja tulospaineet.
“Kasvussa on ollut erityisesti byrokratian yrittäjille aiheuttama stressi. Se kertoo, että byrokratian keventämiseksi pitää tehdä enemmän.”
Kaupan alalla tulospaineet ovat selkeästi merkittävin stressitekijä.
“Se kertoo kaupan alan paineista, kun ihmiset eivät uskalla kuluttaa tai ostavat verkkokaupan kautta esimerkiksi Kiinasta halpatavaraa.”
Kun yrityksen työntekijämäärä kasvaa, henkilöstöasiat nousevat tärkeimmäksi stressitekijäksi. 5–9 hengen yrityksissä myös tekijäpula korostuu.
Työterveyspalvelut puuttuvat monelta
Yrittäjistä 43 prosenttia on ilman työterveyspalveluita. Yksinyrittäjistä kolme neljästä toimii ilman työterveyshuoltoa, ja myös moni pieni työnantaja jää palveluiden ulkopuolelle.
“Taustalla on useita tekijöitä. Työterveyspalveluihin ei ole ehkä varaa. Toisaalta työterveysyrityksillä ei ole ollut haluja räätälöidä palveluitaan yksin- tai pienyrittäjien tarpeisiin. Tähän on saatava muutos. Myös säätelyä pitää keventää niin, että palvelut voidaan mitoittaa pienyrittäjän tarpeisiin ja alalle syntyisi enemmän vaihtoehtoja.”
Tutustu tuloksiin tarkemmin tästä.
Yrittäjägallupin toteutti Verian Suomen Yrittäjien toimeksiannosta 4.–11.12.2025. Kyselyyn vastasi 1 085 pk-yrityksen edustajaa. Tulosten luottamusväli on kokonaistulosten osalta 3,0 prosenttiyksikköä suuntaansa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Katja RajalaasiantuntijaPuh:050 505 4422katja.rajala@yrittajat.fi
Tietoja julkaisijasta
Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 36 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 47 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Yrittäjät
Yrittäjät: ”Erittäin tärkeä ja odotettu uudistus” – Työryhmä esittää mikro- ja pienyrityksille oikeutta peruspankkipalveluihin23.1.2026 13:10:00 EET | Tiedote
Valtiovarainministeriön työryhmä esittää, että mikro- ja pienyrityksille säädetään oikeus perusmaksutiliin. Suomen Yrittäjät pitää esitystä merkittävänä parannuksena ja helpotuksena yritystoiminnan aloittamiseksi. – Esitys vastaa ongelmiin, joita pienet yritykset ovat kohdanneet. Toteutuessaan se poistaisi tilien avaamiseen, palveluiden rajoittamiseen ja tilien perusteettomiin sulkemisiin liittyviä haasteita, sanoo Suomen Yrittäjien johtava ekonomisti Petri Malinen.
Yrittäjien Pentikäinen: Trump peruutti – hyvä niin22.1.2026 06:51:59 EET | Tiedote
Ensiksi Trumpin ilmoitus on tietenkin hyvä asia myös yrityksille, koska se liennyttää kriisiä. Vaihtoehdot olivat paljon pahempia. Syventynyt epäluottamus Yhdysvaltoja kohtaan ei kuitenkaan häviä. Yllätyksiä ja käänteitä on luvassa vastakin. Siksi on tärkeä pitää pää kylmänä, varautua pahempaan ja etsiä vakaampia markkinoita muualta maailmasta, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kirjoittaa blogissaan.
Yrittäjien Pentikäinen: Trump murentaa Naton perustaa18.1.2026 09:06:53 EET | Tiedote
Yrittäjien kannattaa seurata tilannetta pää kylmänä luottaen, että Suomen johto yhdessä muiden Euroopan johtajien kanssa löytää jonkun ratkaisun. Silti kannattaa varautua myös pahempaan ja siihen, että tullit tulevat voimaan Trumpin uhkausten mukaisesti, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kirjoittaa blogissaan.
Yrittäjät: Merkittävä ratkaisu EU-tuomioistuimelta – julkisten kilpailutusten kiertämistä rajoitetaan15.1.2026 14:55:57 EET | Tiedote
Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) antoi tänään ratkaisun hollantilaisten ennakkoratkaisupyyntöön hankintadirektiivin tulkinnasta. Ratkaisulla on merkittäviä vaikutuksia myös Suomeen. – Jatkossa kuntien inhouse-yhtiöt eivät voi kiertää hankintalakia siirtämällä markkinaehtoista toimintaa omistamilleen tytäryhtiöille. Nyt suunta on kohti avoimempia markkinoita, eikä hankintalakia kierretä erikoisjärjestelyillä, lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen Suomen Yrittäjistä sanoo.
Yrittäjät: Työsopimuslakiin isoja muutoksia – määräaikaisuuksiin ja lomautuksiin helpotuksia15.1.2026 13:55:41 EET | Tiedote
Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksen työsopimuslain uudistamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutoksia määräaikaisiin työsopimuksiin, lomautusilmoitusajan lyhentämiseen sekä työnantajan takaisinottovelvollisuuteen. – Nyt Suomi tarvitsee kipeästi näitä kaivattuja uudistuksia. Määräaikaisten työsopimusten solmimisen helpottaminen on tärkeää tässä heikossa työllisyystilanteessa. Lomautusilmoitusajan lyhentäminen on myös merkittävä uudistus, joka parantaa yritysten mahdollisuuksia reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin, Suomen Yrittäjien johtaja Atte Rytkönen-Sandberg sanoo.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme