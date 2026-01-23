Yrittäjien jaksaminen heikentynyt – apua haetaan, mutta moni jää yksin

Jaksamisongelmia esiintyy muita enemmän naisyrittäjillä, kaupan alalla ja pienillä työnantajilla. Ongelmilla on vahva yhteys yrityksen menestykseen.

“Yrityksen taloudelliset vaikeudet vievät yrittäjän voimia. Kun yrittäjän voimat hiipuvat, yrityksen vaikeudet kasvavat. Syntyy ongelmien kierre, jota on vaikea katkaista”, Rajala jatkaa.

Noin puolet (47 %) pk-yrityksen edustajista kertoo, että jaksaminen vaikuttaa paljon suoraan yrityksen toimintaan.

“Yrittäjägallup osoittaa, että mitä pienempi yritys, sitä enemmän yrittäjän jaksaminen vaikuttaa yritykseen. Kun yrityksessä on enemmän työntekijöitä, toiminta on laajemman porukan harteilla, vaikka yrittäjä kantaakin päävastuuta.”

Apua haetaan, mutta osa jää yksin

Pk-yritysten edustajista 13 prosenttia on hakenut apua työssäjaksamiseen. Osuus on pysynyt ennallaan viime vuodesta. Nuoret yrittäjät hakevat apua muita enemmän, mikä kertoo asenteiden muutoksesta.

“Apua uskalletaan hakea. Toki jaksamishaasteita voi olla nuorilla enemmän.”

Tärkein apu löytyy läheltä: puolisolta. Myös työterveyshuolto, yrittäjäkollegat ja ystävät ovat tärkeitä tukijoita. Silti seitsemän prosenttia sanoo, ettei heillä ole ketään, jolta hakisi apua.

“Heille haluan sanoa, että apua saa varmasti, kun pyytää. Sitä on tarjolla paitsi työterveyshuollosta myös esimerkiksi Mieli ry:n kautta.”

Stressiä aiheuttavat kiire, byrokratia ja tulospaineet

Yrittäjät pystyvät varsin hyvin keskittymään työhönsä: 58 prosenttia kertoo pystyvänsä keskittymään hyvin ja 38 prosenttia kohtalaisesti. Stressiä aiheuttavat eniten kiire, byrokratia ja tulospaineet.

“Kasvussa on ollut erityisesti byrokratian yrittäjille aiheuttama stressi. Se kertoo, että byrokratian keventämiseksi pitää tehdä enemmän.”

Kaupan alalla tulospaineet ovat selkeästi merkittävin stressitekijä.

“Se kertoo kaupan alan paineista, kun ihmiset eivät uskalla kuluttaa tai ostavat verkkokaupan kautta esimerkiksi Kiinasta halpatavaraa.”

Kun yrityksen työntekijämäärä kasvaa, henkilöstöasiat nousevat tärkeimmäksi stressitekijäksi. 5–9 hengen yrityksissä myös tekijäpula korostuu.

Työterveyspalvelut puuttuvat monelta

Yrittäjistä 43 prosenttia on ilman työterveyspalveluita. Yksinyrittäjistä kolme neljästä toimii ilman työterveyshuoltoa, ja myös moni pieni työnantaja jää palveluiden ulkopuolelle.

“Taustalla on useita tekijöitä. Työterveyspalveluihin ei ole ehkä varaa. Toisaalta työterveysyrityksillä ei ole ollut haluja räätälöidä palveluitaan yksin- tai pienyrittäjien tarpeisiin. Tähän on saatava muutos. Myös säätelyä pitää keventää niin, että palvelut voidaan mitoittaa pienyrittäjän tarpeisiin ja alalle syntyisi enemmän vaihtoehtoja.”

Tutustu tuloksiin tarkemmin tästä.

Yrittäjägallupin toteutti Verian Suomen Yrittäjien toimeksiannosta 4.–11.12.2025. Kyselyyn vastasi 1 085 pk-yrityksen edustajaa. Tulosten luottamusväli on kokonaistulosten osalta 3,0 prosenttiyksikköä suuntaansa.