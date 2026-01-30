HSY

Kivihiilen polton lopettaminen paransi entisestään pääkaupunkiseudun ilmanlaatua vuonna 2025

2.2.2026 09:10:00 EET | HSY | Tiedote

Jaa

Pääkaupunkiseudun ilmanlaatu oli viime vuonna pääosin hyvä, kertovat HSY:n mittaukset. Ilmanlaatu parani entisestään kivihiilen polton päätyttyä keväällä 2025. Kevään katupölykaudella ja syksyllä nastarengaskauden alettua ilmanlaatu heikkeni kuitenkin huonoksi monina päivinä hengitettävien hiukkasten takia. Ilmanlaatuun vaikuttavat eniten liikenteen pakokaasut, katupöly ja puunpoltto.

Näkymä kaupungista, jossa näkyy kerrostaloja ja energialaito.
Pääkaupunkiseudun voimalaitokset eivät ole käyttäneet kivihiiltä keväästä 2025 lähtien. HSY / Saija Korhonen

Kivihiilen käytön lopettaminen vähensi entisestään rikkidioksidin pitoisuuksia

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on mitannut pääkaupunkiseudun rikkidioksidin pitoisuuksia vuodesta 1983. Pääosa ulkoilman rikkidioksidista on ollut peräisin energiantuotannosta ja laivaliikenteen päästöistä. Pääkaupunkiseudun energiantuotannossa ei polteta enää kivihiiltä, joka oli rikkidioksidin päälähde.

”Pääkaupunkiseudun rikkidioksidipitoisuudet laskivat voimakkaasti 1980-luvulla ja 1990-luvun alussa. 2000-luvulla pitoisuudet ovat olleet matalia, ja viime keväänä kivihiilen polton lopettaminen laski pitoisuudet lähes nollatasolle”, kertoo HSY:n ilmansuojeluasiantuntija Saija Korhonen.

Energiantuotannossa suurimmat muutokset tapahtuivat 1980–1990-luvulla, kun voimalaitoksiin rakennettiin rikinpoistolaitoksia, siirryttiin niukkarikkisten polttoaineiden käyttöön ja maakaasun käyttö yleistyi. Lisäksi 2000-luvulla biomassan ja yhdyskuntajätteen poltto sekä lämpöpumppujen ja sähkökattiloiden käyttö ovat vähentäneet merkittävästi varsinkin rikkidioksidin päästöjä. Laivaliikenteen rikkidioksidin päästönormit tiukentuivat vuosina 2010 ja 2015, minkä jälkeen pitoisuudet ovat olleet hyvin matalia myös satamissa.

Katupöly voi aiheuttaa uuden raja-arvon ylityksiä vilkasliikenteisillä alueilla

Ajoneuvokannan uudistuminen ja pakokaasupäästöjen vähennystekniikat ovat vähentäneet tieliikenteen typpidioksidin pitoisuuksia viimeisten 30 vuoden aikana. Tieliikenne aiheuttaa kuitenkin myös katupölyä, joka heikentää ilmanlaatua varsinkin keväisin.

Hengitettävien hiukkasten eli katupölyn nykyiset raja-arvot eivät ylity pääkaupunkiseudulla. Uudessa ilmanlaatudirektiivissä vuorokausiraja-arvo hengitettäville hiukkasille kiristyy ja pölyisiä päiviä sallitaan puolet aiempaa vähemmän.

”Nykyisellään uusi raja-arvo ylittyisi monissa vilkasliikenteisissä ympäristöissä. Katupölyn vähentämiseen on tärkeää panostaa lisää, jotta pääsemme raja-arvon alapuolelle vuoteen 2030 mennessä”, ilmansuojeluyksikön päällikkö Hanna Manninen korostaa.

Pääkaupunkiseudun ilmanlaatuun vaikuttavat eniten liikenteen pakokaasut, katupöly ja puunpoltto. Vuonna 2025 Maailman terveysjärjestön WHO:n ilmanlaadun ohjearvot ylittyvät laajalti erityisesti vilkasliikenteisissä ympäristöissä. Kaikkien mitattujen ilmansaasteiden pitoisuudet pysyivät kuitenkin alle raja-arvojen. 

HSY:n raportti vuoden 2025 ilmanlaadusta pääkaupunkiseudulla valmistuu kesäkuussa 2026.

Tietoa ilmansaasteista

Ulkoilmassa oleva rikkidioksidi on pääosin peräisin energiantuotannosta, laivojen päästöistä sekä öljynjalostuksesta. Rikkidioksidipäästöt ovat laskeneet huomattavasti viime vuosikymmenten aikana, joten pitoisuudet ulkoilmassa ovat nykyisin erittäin matalia.

Hengitysilmassa olevat typenoksidit ovat peräisin liikenteen, erityisesti dieselautojen ja raskaan liikenteen, päästöistä. Typenoksideista eniten terveyshaittoja aiheuttaa typpidioksidi. Se supistaa korkeina pitoisuuksina keuhkoputkia ja lisää hengityselinoireita erityisesti lapsilla ja astmaatikoilla.

Hengitettävät hiukkaset ovat suurimmaksi osaksi liikenteen nostattamaa katupölyä, joka voi aiheuttaa haittaa terveydelle. Katupölyn pitoisuuksien kohoaminen heikentää erityisesti hengityssairaiden hyvinvointia.

Raja-arvot määrittelevät suurimmat hyväksyttävät terveysperusteiset ilmansaasteiden pitoisuudet. Jos raja-arvo ylittyy, kunnan on laadittava ja pantava toimeen ilmansuojelusuunnitelmia raja-arvon alittamiseksi.

Maailman terveysjärjestö WHO on antanut terveysperusteisia ohjearvoja ilmansaasteiden pitoisuuksille. WHO:n antamat ohjearvot ovat suositusluontoisia ja ne perustuvat terveyshaittoihin, joita ilmansaasteiden on todettu aiheuttavan. 

Lisätietoa:

Graafi%20rikkidioksidin%20tuntipitoisuuksista%20Helsingiss%E4%20Kallion%20mittausasemalla%20vuonna%202025.%20Pitoisuudet%20laskivat%20kev%E4%E4ll%E4%2C%20kun%20kivihiilen%20k%E4ytt%F6%20lopetettiin.
Rikkidioksidin tuntipitoisuudet Helsingissä Kallion mittausasemalla vuonna 2025. Pitoisuudet laskivat keväällä, kun kivihiilen käyttö lopetettiin. HSY

Avainsanat

ilmanlaatukatupölykivihiili

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Näkymä kaupungista, jossa näkyy kerrostaloja ja energialaito.
Pääkaupunkiseudun voimalaitokset eivät ole käyttäneet kivihiiltä keväästä 2025 lähtien.
HSY / Saija Korhonen
Lataa
Graafi rikkidioksidin tuntipitoisuuksista Helsingissä Kallion mittausasemalla vuonna 2025. Pitoisuudet laskivat keväällä, kun kivihiilen käyttö lopetettiin.
Rikkidioksidin tuntipitoisuudet Helsingissä Kallion mittausasemalla vuonna 2025. Pitoisuudet laskivat keväällä, kun kivihiilen käyttö lopetettiin.
HSY
Lataa

Tietoja julkaisijasta

Tuotamme HSY:ssä kunnallisia vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä.                     

Tehdään yhdessä maailman kestävin kaupunkiseutu!

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta HSY

HSY:n hallituksen päätökset 30.1.2026 – laaja vesihuollon hankepaketti hyväksyttiin30.1.2026 10:28:09 EET | Tiedote

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallitus päätti muun muassa hyväksyä rahoitussopimuksen ja lainan noston. Hallitus päätti hyväksyä seuraavat hankesuunnitelmat ja hankkeet: - Helsingin Ratasmyllyntien ja Roihuvuorentien vesijohdon saneerauksen hankesuunnitelma - Espoon Keilaniemen vesihuollon kehittämisen hankesuunnitelman laajennus - Helsingin Pitkäkoski - Ilmala, Nuijamiestentie alueen vesihuollon hankesuunnitelman päivitys - Viemäritunnelisaneerausten hankesuunnitelma vuosille 2026–2027 - Vantaan Myyrmäen vesitornin ja Kivistön paineenkorotusaseman välisen päävesijohdon rakentamisen urakoitsijaksi valittiin VM Suomalainen Oy - kompostimullan seostamiseen tarvittava kivennäismaa-aines Metsäpirtin kompostointialueelle ja Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen hankintaan Rudus oy:ltä. Hallitus valitsi Etelä-Espoon sekajätteen keräykseen ja kuljetukseen takakuormaustyönä Lassila & Tikanoja Oyj:n yhdelle palvelualueelle, Auriga Oy:n neljälle palvelualueelle ja Pakkariposse Oy:

Ennakkotiedote HSY:n hallituksen kokouksesta 30.1.2026 – laaja vesihuollon hankepaketti käsittelyssä28.1.2026 08:01:08 EET | Tiedote

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen kokous pidetään perjantaina 30.1.2026. Kokouksen esityslista on nähtävissä osoitteessa: https://hsy10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames Hallitus päättää muun muassa rahoitussopimuksen hyväksymisetä ja lainan nostosta. Hallitus päättää seuraavista hankesuunnitelmista ja hankinnoista: - Helsingin Ratasmyllyntien ja Roihuvuorentien vesijohdon saneerauksen hankesuunnitelma - Espoon Keilaniemen vesihuollon kehittämisen hankesuunnitelman laajennus - Helsingin Pitkäkoski - Ilmala, Nuijamiestentie alueen vesihuollon hankesuunnitelman päivitys - Viemäritunnelisaneerausten hankesuunnitelma vuosille 2026–2027 - Vantaan Myyrmäen vesitornin ja Kivistön paineenkorotusaseman välisen päävesijohdon rakentamisurakka - kompostimullan seostamiseen tarvittavan kivennäismaa-aineksen hankinta Metsäpirtin kompostointialueelle ja Ämmässuon Ekoteollisuuskeskukseen - urakoitsijoiden valinta sekajätteen keräykseen ja kuljetukseen Etelä-

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye