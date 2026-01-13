Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 27.1. kokouksen ennakkotiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla on kokous tiistaina 27. tammikuuta klo 16.15. Lautakunta jatkaa tässä kokouksessa käyttämättä jätetystä palvelusta perittävän maksun käsittelemistä. Lisäksi lautakunta käsittelee muun muassa tukipalveluna myönnettävää siivouspalvelua.
Käyttämättä jätetystä palvelusta perittävää maksua esitetään nostettavaksi
Lautakunnalle esitetään, että käyttämättä jätetystä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusta peritään 1.3.2026 alkaen 73,70 euron maksu. Maksu on tällä hetkellä 56,70 euroa. Asiakasmaksulaki muuttui vuoden alusta siten, että maksu voi olla enintään 73,70 euroa.
Maksu peritään asiakkaalta vain osassa palveluja, jos asiakas ei tule hänelle varatulle vastaanotolle eikä peru aikaa. Maksua ei peritä alle 18-vuotiaalta eikä jos sen periminen asiakkaalta on kohtuutonta tai poisjäännille on esitetty hyväksyttävä syy.
Lautakunta jätti asian 13.1. kokouksessaan pöydälle.
Lisätietoa: erityissuunnittelija Saara Matsi, p. 09 310 34353, saara.matsi@hel.fi
Tukipalveluna myönnettävän siivouspalvelun saatavuutta halutaan parantaa
Lautakunnalle esitetään, että tukipalveluna myönnettävän siivouspalvelun mahdollisuuksia parannetaan siten, että ylläpitosiivousta voidaan tarvittaessa tarjota asiakkaalle aiemman yhden kerran sijasta kaksi kertaa kuukaudessa. Lisäksi esitetään, että sekä siivouspalvelun saannin tulorajaa että palvelusetelin arvoa nostetaan.
Samalla esitetään, että siivouspalvelun asiakasmaksu nousisi hieman, 0,50–3,70 euroa tunnilta. Siivouspalvelua tarjottaisiin asiakkaalle kaksi tuntia kerrallaan.
Siivouspalvelua järjestetään kotihoidon asiakkaille, rintamaveteraaneille ja sotainvalideille ostopalveluna ja palvelusetelillä. Siivouspalvelu on tulosidonnaista ja perustuu asiakkaan palvelutarpeen arvioon.
Siivouspalvelu on tarkoitettu pienituloiselle asiakkaalle, jonka toimintakyky on heikentynyt siten, ettei hän kykene siivoamaan itse tai läheisen avulla riittävästi. Kotiin tuotavalla siivouspalvelulla tuetaan asiakkaan kotona asumista.
Lisätietoa: asiakasohjauspäällikkö Eeva Raulos, p. 09 310 41962, eeva.raulos@hel.fi.
